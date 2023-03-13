https://ria.ru/20230313/gazoprovody-1857461237.html

Патрушев прокомментировал новую версию диверсии на "Северных потоках"

Патрушев прокомментировал новую версию диверсии на "Северных потоках" - РИА Новости, 13.03.2023

Патрушев прокомментировал новую версию диверсии на "Северных потоках"

США сегодня заставляют руководство Германии идти на поводу у выгодной Вашингтону версии диверсии на "Северных потоках", заявил "АиФ" секретарь Совета... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T10:45

2023-03-13T10:45

2023-03-13T10:47

в мире

германия

николай патрушев

северный поток

авария на "северных потоках"

сша

северный поток — 2

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. США сегодня заставляют руководство Германии идти на поводу у выгодной Вашингтону версии диверсии на "Северных потоках", заявил "АиФ" секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Германия же, пытавшаяся многие годы строить свою экономику на основе сочетания дешевых энергоресурсов из России и передовых немецких технологий, как никто другой понимает, что теракт на трубопроводе однозначно приведет экономику ФРГ к дальнейшему упадку", - сказал Патрушев изданию "Аргументы и факты". При этом в Берлине хорошо знают, что тесная экономическая кооперация Германии и России никогда не устраивала Вашингтон и Лондон, отметил он. "Вместе с тем, уже давно понятно, что современное германское государство несамостоятельно. Вашингтон навязывает Берлину свою экономическую и экологическую политику, держит на территории страны 35-тысячный воинский контингент", - отметил Патрушев. "Известно, что долгие годы Белый дом контролировал Ангелу Меркель, а сегодня заставляет немецкое руководство идти на поводу у выгодной властям США версии диверсии на трубопроводе. Возможно, именно для этого в Вашингтон на встречу с Байденом срочно был вызван канцлер Шольц. Тем самым США продолжают унижать Германию, показывая ей свое место", - резюмировал секретарь Совбеза РФ.

https://ria.ru/20230209/vzryv-1850675762.html

https://ria.ru/20230309/potoki-1856622120.html

германия

сша

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Ольга Фомченкова

в мире, германия, николай патрушев, северный поток, авария на "северных потоках", сша, северный поток — 2