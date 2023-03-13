https://ria.ru/20230313/gazoprovody-1857461237.html
Патрушев прокомментировал новую версию диверсии на "Северных потоках"
Патрушев прокомментировал новую версию диверсии на "Северных потоках" - РИА Новости, 13.03.2023
Патрушев прокомментировал новую версию диверсии на "Северных потоках"
США сегодня заставляют руководство Германии идти на поводу у выгодной Вашингтону версии диверсии на "Северных потоках", заявил "АиФ" секретарь Совета... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T10:45
2023-03-13T10:45
2023-03-13T10:47
в мире
германия
николай патрушев
северный поток
авария на "северных потоках"
сша
северный поток — 2
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. США сегодня заставляют руководство Германии идти на поводу у выгодной Вашингтону версии диверсии на "Северных потоках", заявил "АиФ" секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Германия же, пытавшаяся многие годы строить свою экономику на основе сочетания дешевых энергоресурсов из России и передовых немецких технологий, как никто другой понимает, что теракт на трубопроводе однозначно приведет экономику ФРГ к дальнейшему упадку", - сказал Патрушев изданию "Аргументы и факты". При этом в Берлине хорошо знают, что тесная экономическая кооперация Германии и России никогда не устраивала Вашингтон и Лондон, отметил он. "Вместе с тем, уже давно понятно, что современное германское государство несамостоятельно. Вашингтон навязывает Берлину свою экономическую и экологическую политику, держит на территории страны 35-тысячный воинский контингент", - отметил Патрушев. "Известно, что долгие годы Белый дом контролировал Ангелу Меркель, а сегодня заставляет немецкое руководство идти на поводу у выгодной властям США версии диверсии на трубопроводе. Возможно, именно для этого в Вашингтон на встречу с Байденом срочно был вызван канцлер Шольц. Тем самым США продолжают унижать Германию, показывая ей свое место", - резюмировал секретарь Совбеза РФ.
https://ria.ru/20230209/vzryv-1850675762.html
https://ria.ru/20230309/potoki-1856622120.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, николай патрушев, северный поток, авария на "северных потоках", сша, северный поток — 2
В мире, Германия, Николай Патрушев, Северный поток, Авария на "Северных потоках", США, Северный поток — 2
Патрушев прокомментировал новую версию диверсии на "Северных потоках"
Патрушев: США заставляют ФРГ принять выгодную им версию диверсии на "Северных потоках"
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости.
США сегодня заставляют руководство Германии идти на поводу у выгодной Вашингтону версии диверсии на "Северных потоках", заявил "АиФ
" секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Германия же, пытавшаяся многие годы строить свою экономику на основе сочетания дешевых энергоресурсов из России и передовых немецких технологий, как никто другой понимает, что теракт на трубопроводе однозначно приведет экономику ФРГ к дальнейшему упадку", - сказал Патрушев изданию "Аргументы и факты".
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При этом в Берлине хорошо знают, что тесная экономическая кооперация Германии и России никогда не устраивала Вашингтон и Лондон, отметил он.
"Вместе с тем, уже давно понятно, что современное германское государство несамостоятельно. Вашингтон навязывает Берлину свою экономическую и экологическую политику, держит на территории страны 35-тысячный воинский контингент", - отметил Патрушев.
"Известно, что долгие годы Белый дом контролировал Ангелу Меркель, а сегодня заставляет немецкое руководство идти на поводу у выгодной властям США версии диверсии на трубопроводе. Возможно, именно для этого в Вашингтон на встречу с Байденом срочно был вызван канцлер Шольц. Тем самым США продолжают унижать Германию, показывая ей свое место", - резюмировал секретарь Совбеза РФ.
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