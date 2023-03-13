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Взрывы газа в жилых домах чаще всего происходят в Московской области - РИА Новости, 13.03.2023
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04:00 13.03.2023 (обновлено: 11:44 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/gaz-1857087012.html
Взрывы газа в жилых домах чаще всего происходят в Московской области
Взрывы газа в жилых домах чаще всего происходят в Московской области - РИА Новости, 13.03.2023
Взрывы газа в жилых домах чаще всего происходят в Московской области
Чаще всего взрывы бытового газа в многоквартирных домах происходят в Московской области. По данным исследования РИА Новости, проведенного на основе сообщений... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T04:00
2023-03-13T11:44
происшествия
московская область (подмосковье)
нижегородская область
свердловская область
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Чаще всего взрывы бытового газа в многоквартирных домах происходят в Московской области. По данным исследования РИА Новости, проведенного на основе сообщений экстренных служб и Следственного комитета, с 2017-го по 2023-й год было 19 таких происшествий.На втором месте в рейтинге — Нижегородская область, где за этот же период было 12 ЧП. Третье место делят Ростовская и Свердловская области — по семь взрывов бытового газа в квартирах. На четвертом — Краснодарский край (6), а на пятом с небольшим отставанием Москва (5).В 70-80 процентах случаев инциденты происходят в малоэтажной застройке — зданиях высотой от двух до пяти этажей.По статистике, более чем в половине случаев в ЧП были виноваты жильцы. Они проводили самостоятельный ремонт оборудования, проносили в квартиру газовые баллоны и пытались снять заглушки, установленные за долги. Семь процентов происшествий связано с попытками суицида или убийством.
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московская область (подмосковье)
нижегородская область
свердловская область
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происшествия, московская область (подмосковье), нижегородская область, свердловская область
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Нижегородская область, Свердловская область
Взрывы газа в жилых домах чаще всего происходят в Московской области

От взрывов бытового газа чаще страдают пятиэтажки Подмосковья

© МЧС РФ МЧС России по Московской областиЖилой дом в Подмосковном Ступино, где произошел взрыв бытового газа
Жилой дом в Подмосковном Ступино, где произошел взрыв бытового газа - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© МЧС РФ МЧС России по Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Чаще всего взрывы бытового газа в многоквартирных домах происходят в Московской области. По данным исследования РИА Новости, проведенного на основе сообщений экстренных служб и Следственного комитета, с 2017-го по 2023-й год было 19 таких происшествий.
© ИнфографикаКарта взрывов газа в регионах России
Карта взрывов газа в регионах России
© Инфографика
Карта взрывов газа в регионах России
На втором месте в рейтинге — Нижегородская область, где за этот же период было 12 ЧП. Третье место делят Ростовская и Свердловская области — по семь взрывов бытового газа в квартирах. На четвертом — Краснодарский край (6), а на пятом с небольшим отставанием Москва (5).
В 70-80 процентах случаев инциденты происходят в малоэтажной застройке — зданиях высотой от двух до пяти этажей.
Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме No5 по улице Батова в Ярославле - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
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По статистике, более чем в половине случаев в ЧП были виноваты жильцы. Они проводили самостоятельный ремонт оборудования, проносили в квартиру газовые баллоны и пытались снять заглушки, установленные за долги. Семь процентов происшествий связано с попытками суицида или убийством.
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Нижегородская областьСвердловская область
 
 
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