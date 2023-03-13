https://ria.ru/20230313/gaz-1857087012.html

Взрывы газа в жилых домах чаще всего происходят в Московской области

Взрывы газа в жилых домах чаще всего происходят в Московской области - РИА Новости, 13.03.2023

Взрывы газа в жилых домах чаще всего происходят в Московской области

Чаще всего взрывы бытового газа в многоквартирных домах происходят в Московской области. По данным исследования РИА Новости, проведенного на основе сообщений... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T04:00

2023-03-13T04:00

2023-03-13T11:44

происшествия

московская область (подмосковье)

нижегородская область

свердловская область

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Чаще всего взрывы бытового газа в многоквартирных домах происходят в Московской области. По данным исследования РИА Новости, проведенного на основе сообщений экстренных служб и Следственного комитета, с 2017-го по 2023-й год было 19 таких происшествий.На втором месте в рейтинге — Нижегородская область, где за этот же период было 12 ЧП. Третье место делят Ростовская и Свердловская области — по семь взрывов бытового газа в квартирах. На четвертом — Краснодарский край (6), а на пятом с небольшим отставанием Москва (5).В 70-80 процентах случаев инциденты происходят в малоэтажной застройке — зданиях высотой от двух до пяти этажей.По статистике, более чем в половине случаев в ЧП были виноваты жильцы. Они проводили самостоятельный ремонт оборудования, проносили в квартиру газовые баллоны и пытались снять заглушки, установленные за долги. Семь процентов происшествий связано с попытками суицида или убийством.

https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html

московская область (подмосковье)

нижегородская область

свердловская область

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происшествия, московская область (подмосковье), нижегородская область, свердловская область