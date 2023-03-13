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Бывший руководитель Гагаузии стал кандидатом на пост главы автономии - РИА Новости, 13.03.2023
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21:15 13.03.2023 (обновлено: 22:18 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/gagauziya-1857652598.html
Бывший руководитель Гагаузии стал кандидатом на пост главы автономии
Бывший руководитель Гагаузии стал кандидатом на пост главы автономии - РИА Новости, 13.03.2023
Бывший руководитель Гагаузии стал кандидатом на пост главы автономии
Центризбирком зарегистрировал третьего кандидата на пост главы Гагаузской автономии Молдавии - бывшего руководителя Гагаузии Михаила Формузала. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T21:15
2023-03-13T22:18
в мире
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молдавия
россия
таможенный союз
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КИШИНЕВ, 13 мар - РИА Новости. Центризбирком зарегистрировал третьего кандидата на пост главы Гагаузской автономии Молдавии - бывшего руководителя Гагаузии Михаила Формузала. Предвыборная кампания по выборы башкана (главы - ред.) Гагаузии стартовала в Молдавии 1 марта. На сегодняшний день были получены документы от шести претендентов. Они получили подписные листы и должны будут собрать от 1,5 до 2 тысяч подписей минимум из трети населенных пунктов Гагаузии. Кроме того, потенциальные кандидаты должны будут доказать лингвистической комиссии, что знают гагаузский язык. Ранее были зарегистрированы первые кандидаты - это два депутата Народного собрания Гагаузии (местный аналог парламенте - ред.) Николай Дудогло и Григорий Узун. Последний пользуется поддержкой Партии социалистов. "Центральная избирательная комиссия постановляет зарегистрировать Формула Михаила Макаровича в качестве кандидата на должность Главы (Башкан) Гагаузии", - говорится в постановлении, опубликованном в понедельник на сайте ЦИК. Формузал руководил Гагаузией с 2006 по 2015 годы. ЦИК Гагаузии продолжит принимать заявки вплоть до 30 марта. Выборы башкана Гагаузии запланированы на 30 апреля. Глава Гагаузии автоматически становится членом правительства Молдавии. Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз - торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан.
https://ria.ru/20230304/yazyk-1855770166.html
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в мире, гагаузия, молдавия, россия, таможенный союз, михаил формузал
В мире, Гагаузия, Молдавия, Россия, Таможенный союз, Михаил Формузал
Бывший руководитель Гагаузии стал кандидатом на пост главы автономии

ЦИК: Бывший руководитель Гагаузии Формузал стал кандидатом на пост главы автономии

© Фото : Сайт администрации автономно-территориального образования ГагаузияМихаил Формузал
Михаил Формузал - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© Фото : Сайт администрации автономно-территориального образования Гагаузия
Михаил Формузал . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 13 мар - РИА Новости. Центризбирком зарегистрировал третьего кандидата на пост главы Гагаузской автономии Молдавии - бывшего руководителя Гагаузии Михаила Формузала.
Предвыборная кампания по выборы башкана (главы - ред.) Гагаузии стартовала в Молдавии 1 марта. На сегодняшний день были получены документы от шести претендентов. Они получили подписные листы и должны будут собрать от 1,5 до 2 тысяч подписей минимум из трети населенных пунктов Гагаузии. Кроме того, потенциальные кандидаты должны будут доказать лингвистической комиссии, что знают гагаузский язык.
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Ранее были зарегистрированы первые кандидаты - это два депутата Народного собрания Гагаузии (местный аналог парламенте - ред.) Николай Дудогло и Григорий Узун. Последний пользуется поддержкой Партии социалистов.
"Центральная избирательная комиссия постановляет зарегистрировать Формула Михаила Макаровича в качестве кандидата на должность Главы (Башкан) Гагаузии", - говорится в постановлении, опубликованном в понедельник на сайте ЦИК.
Формузал руководил Гагаузией с 2006 по 2015 годы.
ЦИК Гагаузии продолжит принимать заявки вплоть до 30 марта. Выборы башкана Гагаузии запланированы на 30 апреля. Глава Гагаузии автоматически становится членом правительства Молдавии.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз - торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан.
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В миреГагаузияМолдавияРоссияТаможенный союзМихаил Формузал
 
 
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