https://ria.ru/20230313/gagauziya-1857652598.html

Бывший руководитель Гагаузии стал кандидатом на пост главы автономии

Бывший руководитель Гагаузии стал кандидатом на пост главы автономии - РИА Новости, 13.03.2023

Бывший руководитель Гагаузии стал кандидатом на пост главы автономии

Центризбирком зарегистрировал третьего кандидата на пост главы Гагаузской автономии Молдавии - бывшего руководителя Гагаузии Михаила Формузала. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T21:15

2023-03-13T21:15

2023-03-13T22:18

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михаил формузал

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КИШИНЕВ, 13 мар - РИА Новости. Центризбирком зарегистрировал третьего кандидата на пост главы Гагаузской автономии Молдавии - бывшего руководителя Гагаузии Михаила Формузала. Предвыборная кампания по выборы башкана (главы - ред.) Гагаузии стартовала в Молдавии 1 марта. На сегодняшний день были получены документы от шести претендентов. Они получили подписные листы и должны будут собрать от 1,5 до 2 тысяч подписей минимум из трети населенных пунктов Гагаузии. Кроме того, потенциальные кандидаты должны будут доказать лингвистической комиссии, что знают гагаузский язык. Ранее были зарегистрированы первые кандидаты - это два депутата Народного собрания Гагаузии (местный аналог парламенте - ред.) Николай Дудогло и Григорий Узун. Последний пользуется поддержкой Партии социалистов. "Центральная избирательная комиссия постановляет зарегистрировать Формула Михаила Макаровича в качестве кандидата на должность Главы (Башкан) Гагаузии", - говорится в постановлении, опубликованном в понедельник на сайте ЦИК. Формузал руководил Гагаузией с 2006 по 2015 годы. ЦИК Гагаузии продолжит принимать заявки вплоть до 30 марта. Выборы башкана Гагаузии запланированы на 30 апреля. Глава Гагаузии автоматически становится членом правительства Молдавии. Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз - торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан.

https://ria.ru/20230304/yazyk-1855770166.html

https://ria.ru/20230312/zapad-1857226760.html

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в мире, гагаузия, молдавия, россия, таможенный союз, михаил формузал