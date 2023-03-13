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G20 более полно отражает положение экономических дел, заявили в Кремле - РИА Новости, 13.03.2023
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13:24 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/g20-1857516750.html
G20 более полно отражает положение экономических дел, заявили в Кремле
G20 более полно отражает положение экономических дел, заявили в Кремле - РИА Новости, 13.03.2023
G20 более полно отражает положение экономических дел, заявили в Кремле
"Большая семерка" не отражает экономические чаяния планеты, G20 более полно отражает положение дел, на что и ориентируется Москва, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T13:24
2023-03-13T13:24
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. "Большая семерка" не отражает экономические чаяния планеты, G20 более полно отражает положение дел, на что и ориентируется Москва, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вне зависимости от заключения этих экспертов, можно сказать, что очевидно, что экономический вес глобальной экономики БРИКС он постоянно имеет тенденцию к росту. И мировая экономика далеко не ограничивается странами "большой семерки". Именно поэтому Россия считает, что данный формат не отражает экономические чаяния нашей планеты. В данном случае более широкий состав участников "двадцатки" гораздо более полным образом отражает реальное положение дел, на что мы и ориентируемся", - прокомментировал Песков журналистам сообщение западных аналитиков о том, что доля стран БРИКС в мировом ВВП превысила долю "Большой семерки".
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цены на нефть, москва, россия, большая двадцатка, брикс
Цены на нефть, Москва, Россия, Большая двадцатка, БРИКС
G20 более полно отражает положение экономических дел, заявили в Кремле

Песков: G20 более полно отражает ситуацию в экономике, на что и ориентируется Россия

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на башни Московского Кремля
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. "Большая семерка" не отражает экономические чаяния планеты, G20 более полно отражает положение дел, на что и ориентируется Москва, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вне зависимости от заключения этих экспертов, можно сказать, что очевидно, что экономический вес глобальной экономики БРИКС он постоянно имеет тенденцию к росту. И мировая экономика далеко не ограничивается странами "большой семерки". Именно поэтому Россия считает, что данный формат не отражает экономические чаяния нашей планеты. В данном случае более широкий состав участников "двадцатки" гораздо более полным образом отражает реальное положение дел, на что мы и ориентируемся", - прокомментировал Песков журналистам сообщение западных аналитиков о том, что доля стран БРИКС в мировом ВВП превысила долю "Большой семерки".
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