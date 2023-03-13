https://ria.ru/20230313/g20-1857516750.html
G20 более полно отражает положение экономических дел, заявили в Кремле
G20 более полно отражает положение экономических дел, заявили в Кремле - РИА Новости, 13.03.2023
G20 более полно отражает положение экономических дел, заявили в Кремле
"Большая семерка" не отражает экономические чаяния планеты, G20 более полно отражает положение дел, на что и ориентируется Москва, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T13:24
2023-03-13T13:24
2023-03-13T13:24
цены на нефть
москва
россия
большая двадцатка
брикс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828343905_0:0:2948:1659_1920x0_80_0_0_fabdab7f95f4c74b568639be6c89ae52.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. "Большая семерка" не отражает экономические чаяния планеты, G20 более полно отражает положение дел, на что и ориентируется Москва, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вне зависимости от заключения этих экспертов, можно сказать, что очевидно, что экономический вес глобальной экономики БРИКС он постоянно имеет тенденцию к росту. И мировая экономика далеко не ограничивается странами "большой семерки". Именно поэтому Россия считает, что данный формат не отражает экономические чаяния нашей планеты. В данном случае более широкий состав участников "двадцатки" гораздо более полным образом отражает реальное положение дел, на что мы и ориентируемся", - прокомментировал Песков журналистам сообщение западных аналитиков о том, что доля стран БРИКС в мировом ВВП превысила долю "Большой семерки".
https://ria.ru/20230303/g20-1855527639.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828343905_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_8884334d259ad4999360240cf9231f57.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, москва, россия, большая двадцатка, брикс
Цены на нефть, Москва, Россия, Большая двадцатка, БРИКС
G20 более полно отражает положение экономических дел, заявили в Кремле
Песков: G20 более полно отражает ситуацию в экономике, на что и ориентируется Россия