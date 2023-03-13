https://ria.ru/20230313/fts-1857454676.html
ФТС частично возобновила публикацию данных таможенной статистики
ФТС частично возобновила публикацию данных таможенной статистики - РИА Новости, 13.03.2023
ФТС частично возобновила публикацию данных таможенной статистики
Федеральная таможенная служба (ФТС) России частично возобновляет публикацию данных таможенной статистики внешней торговли, говорится в сообщении на сайте... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T10:18
2023-03-13T10:18
2023-03-13T10:25
экономика
федеральная таможенная служба (фтс россии)
россия
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) России частично возобновляет публикацию данных таможенной статистики внешней торговли, говорится в сообщении на сайте ведомства. "ФТС России частично возобновляет публикацию данных таможенной статистики внешней торговли", - говорится в сообщении. Там также добавляется, что ФТС опубликовала стоимостные объемы экспорта и импорта РФ за 2022 год на официальном сайте в разделе "Таможенная статистика"/"Внешняя торговля Российской Федерации". Отмечается, что впоследствии стоимостные объемы экспорта и импорта по товарным группам будут публиковаться ежемесячно на 40-й день по окончании отчетного периода нарастающим итогом и в разбивке по месяцам с обновлением данных предыдущих месяцев текущего года. ФТС после введения западных санкций в апреле временно приостановила публикацию данных об экспорте и импорте.
https://ria.ru/20230311/indiya-1857181972.html
https://ria.ru/20230308/eksport-1856611858.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, федеральная таможенная служба (фтс россии), россия
Экономика, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Россия
ФТС частично возобновила публикацию данных таможенной статистики
ФТС сообщила о частичном возобновлении публикации данных таможенной статистики
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости.
Федеральная таможенная служба (ФТС) России частично возобновляет публикацию данных таможенной статистики внешней торговли, говорится в сообщении на сайте
ведомства.
"ФТС России частично возобновляет публикацию данных таможенной статистики внешней торговли", - говорится в сообщении.
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Там также добавляется, что ФТС опубликовала стоимостные объемы экспорта и импорта РФ за 2022 год на официальном сайте в разделе "Таможенная статистика"/"Внешняя торговля Российской Федерации".
Отмечается, что впоследствии стоимостные объемы экспорта и импорта по товарным группам будут публиковаться ежемесячно на 40-й день по окончании отчетного периода нарастающим итогом и в разбивке по месяцам с обновлением данных предыдущих месяцев текущего года.
ФТС после введения западных санкций в апреле временно приостановила публикацию данных об экспорте и импорте.
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