https://ria.ru/20230313/fts-1857454676.html

ФТС частично возобновила публикацию данных таможенной статистики

ФТС частично возобновила публикацию данных таможенной статистики - РИА Новости, 13.03.2023

ФТС частично возобновила публикацию данных таможенной статистики

Федеральная таможенная служба (ФТС) России частично возобновляет публикацию данных таможенной статистики внешней торговли, говорится в сообщении на сайте... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T10:18

2023-03-13T10:18

2023-03-13T10:25

экономика

федеральная таможенная служба (фтс россии)

россия

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) России частично возобновляет публикацию данных таможенной статистики внешней торговли, говорится в сообщении на сайте ведомства. "ФТС России частично возобновляет публикацию данных таможенной статистики внешней торговли", - говорится в сообщении. Там также добавляется, что ФТС опубликовала стоимостные объемы экспорта и импорта РФ за 2022 год на официальном сайте в разделе "Таможенная статистика"/"Внешняя торговля Российской Федерации". Отмечается, что впоследствии стоимостные объемы экспорта и импорта по товарным группам будут публиковаться ежемесячно на 40-й день по окончании отчетного периода нарастающим итогом и в разбивке по месяцам с обновлением данных предыдущих месяцев текущего года. ФТС после введения западных санкций в апреле временно приостановила публикацию данных об экспорте и импорте.

https://ria.ru/20230311/indiya-1857181972.html

https://ria.ru/20230308/eksport-1856611858.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, федеральная таможенная служба (фтс россии), россия