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ФТС частично возобновила публикацию данных таможенной статистики - РИА Новости, 13.03.2023
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10:18 13.03.2023 (обновлено: 10:25 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/fts-1857454676.html
ФТС частично возобновила публикацию данных таможенной статистики
ФТС частично возобновила публикацию данных таможенной статистики - РИА Новости, 13.03.2023
ФТС частично возобновила публикацию данных таможенной статистики
Федеральная таможенная служба (ФТС) России частично возобновляет публикацию данных таможенной статистики внешней торговли, говорится в сообщении на сайте... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T10:18
2023-03-13T10:25
экономика
федеральная таможенная служба (фтс россии)
россия
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) России частично возобновляет публикацию данных таможенной статистики внешней торговли, говорится в сообщении на сайте ведомства. "ФТС России частично возобновляет публикацию данных таможенной статистики внешней торговли", - говорится в сообщении. Там также добавляется, что ФТС опубликовала стоимостные объемы экспорта и импорта РФ за 2022 год на официальном сайте в разделе "Таможенная статистика"/"Внешняя торговля Российской Федерации". Отмечается, что впоследствии стоимостные объемы экспорта и импорта по товарным группам будут публиковаться ежемесячно на 40-й день по окончании отчетного периода нарастающим итогом и в разбивке по месяцам с обновлением данных предыдущих месяцев текущего года. ФТС после введения западных санкций в апреле временно приостановила публикацию данных об экспорте и импорте.
https://ria.ru/20230311/indiya-1857181972.html
https://ria.ru/20230308/eksport-1856611858.html
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экономика, федеральная таможенная служба (фтс россии), россия
Экономика, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Россия
ФТС частично возобновила публикацию данных таможенной статистики

ФТС сообщила о частичном возобновлении публикации данных таможенной статистики

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАвтомобиль заезжает на территорию у здания Федеральной таможенной службы России
Автомобиль заезжает на территорию у здания Федеральной таможенной службы России - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Автомобиль заезжает на территорию у здания Федеральной таможенной службы России. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) России частично возобновляет публикацию данных таможенной статистики внешней торговли, говорится в сообщении на сайте ведомства.
"ФТС России частично возобновляет публикацию данных таможенной статистики внешней торговли", - говорится в сообщении.
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Там также добавляется, что ФТС опубликовала стоимостные объемы экспорта и импорта РФ за 2022 год на официальном сайте в разделе "Таможенная статистика"/"Внешняя торговля Российской Федерации".
Отмечается, что впоследствии стоимостные объемы экспорта и импорта по товарным группам будут публиковаться ежемесячно на 40-й день по окончании отчетного периода нарастающим итогом и в разбивке по месяцам с обновлением данных предыдущих месяцев текущего года.
ФТС после введения западных санкций в апреле временно приостановила публикацию данных об экспорте и импорте.
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ЭкономикаФедеральная таможенная служба (ФТС России)Россия
 
 
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