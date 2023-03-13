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Брендан Фрейзер завоевал "Оскар" за лучшую мужскую роль - РИА Новости, 13.03.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
06:34 13.03.2023 (обновлено: 06:42 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/freyzer-1857434380.html
Брендан Фрейзер завоевал "Оскар" за лучшую мужскую роль
Брендан Фрейзер завоевал "Оскар" за лучшую мужскую роль - РИА Новости, 13.03.2023
Брендан Фрейзер завоевал "Оскар" за лучшую мужскую роль
Брендан Фрейзер завоевал "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль" за работу в фильме "Кит", 95-я церемония вручения наград Киноакадемии США проходит в... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T06:34
2023-03-13T06:42
культура
сша
колин фаррелл
что посмотреть
лос-анджелес
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Брендан Фрейзер завоевал "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль" за работу в фильме "Кит", 95-я церемония вручения наград Киноакадемии США проходит в воскресенье в Лос-Анджелесе. В категории "Лучшая мужская роль" были также были представлены Остин Батлер ("Элвис"), Колин Фаррелл ("Банши Инишерина"), Пол Мескал ("Солнце мое") и Билл Найи ("Жить"). Ранее стало известно, что "Лучшим актером второго плана" по версии Киноакадемии стал Джонатан Ке Кван за фильм "Все везде и сразу".
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сша, колин фаррелл, что посмотреть , лос-анджелес, кино и сериалы
Культура, США, Колин Фаррелл, что посмотреть , Лос-Анджелес, Кино и сериалы
Брендан Фрейзер завоевал "Оскар" за лучшую мужскую роль

Брендан Фрейзер завоевал "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Кит"

© AP Photo / Chris PizzelloБрендан Фрейзер
Брендан Фрейзер - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© AP Photo / Chris Pizzello
Брендан Фрейзер
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Брендан Фрейзер завоевал "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль" за работу в фильме "Кит", 95-я церемония вручения наград Киноакадемии США проходит в воскресенье в Лос-Анджелесе.
В категории "Лучшая мужская роль" были также были представлены Остин Батлер ("Элвис"), Колин Фаррелл ("Банши Инишерина"), Пол Мескал ("Солнце мое") и Билл Найи ("Жить").
Дэниел Шайнерт и Дэн Кван - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Дэниел Шайнерт и Дэн Кван получили "Оскар" за режиссуру
06:28
Ранее стало известно, что "Лучшим актером второго плана" по версии Киноакадемии стал Джонатан Ке Кван за фильм "Все везде и сразу".
 
КультураСШАКолин Фарреллчто посмотретьЛос-АнджелесКино и сериалы
 
 
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