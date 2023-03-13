https://ria.ru/20230313/freyzer-1857434380.html

Брендан Фрейзер завоевал "Оскар" за лучшую мужскую роль

Брендан Фрейзер завоевал "Оскар" за лучшую мужскую роль - РИА Новости, 13.03.2023

Брендан Фрейзер завоевал "Оскар" за лучшую мужскую роль

Брендан Фрейзер завоевал "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль" за работу в фильме "Кит", 95-я церемония вручения наград Киноакадемии США проходит в... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T06:34

2023-03-13T06:34

2023-03-13T06:42

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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Брендан Фрейзер завоевал "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль" за работу в фильме "Кит", 95-я церемония вручения наград Киноакадемии США проходит в воскресенье в Лос-Анджелесе. В категории "Лучшая мужская роль" были также были представлены Остин Батлер ("Элвис"), Колин Фаррелл ("Банши Инишерина"), Пол Мескал ("Солнце мое") и Билл Найи ("Жить"). Ранее стало известно, что "Лучшим актером второго плана" по версии Киноакадемии стал Джонатан Ке Кван за фильм "Все везде и сразу".

https://ria.ru/20230313/rezhissura-1857434128.html

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сша, колин фаррелл, что посмотреть , лос-анджелес, кино и сериалы