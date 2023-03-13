https://ria.ru/20230313/finansy-1857649896.html
Британия выделит средства на сферу обслуживания ядерного арсенала
Британия выделит средства на сферу обслуживания ядерного арсенала - РИА Новости, 13.03.2023
Британия выделит средства на сферу обслуживания ядерного арсенала
Великобритания выделит 3 миллиарда фунтов стерлингов на поддержку сферы обслуживания ядерного арсенала страны, следует из обзора оборонной стратегии... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T20:58
2023-03-13T20:58
2023-03-13T20:58
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великобритания
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Великобритания выделит 3 миллиарда фунтов стерлингов на поддержку сферы обслуживания ядерного арсенала страны, следует из обзора оборонной стратегии королевства. Общая сумма, которая в течение следующих двух лет будет выделена на восполнение запасов боеприпасов и модернизацию ядерной сферы, составляет 5 миллиардов фунтов. "Из этих новых денег 3 миллиарда фунтов стерлингов будут инвестированы в оборонные ядерные предприятия, включая строительство промышленной инфраструктуры на объектах в Барроу и Дерби, а также в Научно-исследовательском центре ядерного оружия", - говорится в документе. Как отмечается, эти инвестиции призваны модернизировать производственные и ремонтные мощности Британии в сфере ядерного оружия.
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в мире, великобритания
Британия выделит средства на сферу обслуживания ядерного арсенала
Британия выделит три миллиарда фунтов на модернизацию сферы обслуживания ядерного арсенала
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости.
Великобритания выделит 3 миллиарда фунтов стерлингов на поддержку сферы обслуживания ядерного арсенала страны, следует из обзора
оборонной стратегии королевства.
Общая сумма, которая в течение следующих двух лет будет выделена на восполнение запасов боеприпасов и модернизацию ядерной сферы, составляет 5 миллиардов фунтов.
"Из этих новых денег 3 миллиарда фунтов стерлингов будут инвестированы в оборонные ядерные предприятия, включая строительство промышленной инфраструктуры на объектах в Барроу и Дерби, а также в Научно-исследовательском центре ядерного оружия", - говорится в документе.
Как отмечается, эти инвестиции призваны модернизировать производственные и ремонтные мощности Британии в сфере ядерного оружия.
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