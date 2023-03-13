https://ria.ru/20230313/finansy-1857649896.html

Британия выделит средства на сферу обслуживания ядерного арсенала

Британия выделит средства на сферу обслуживания ядерного арсенала - РИА Новости, 13.03.2023

Британия выделит средства на сферу обслуживания ядерного арсенала

Великобритания выделит 3 миллиарда фунтов стерлингов на поддержку сферы обслуживания ядерного арсенала страны, следует из обзора оборонной стратегии... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T20:58

2023-03-13T20:58

2023-03-13T20:58

в мире

великобритания

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Великобритания выделит 3 миллиарда фунтов стерлингов на поддержку сферы обслуживания ядерного арсенала страны, следует из обзора оборонной стратегии королевства. Общая сумма, которая в течение следующих двух лет будет выделена на восполнение запасов боеприпасов и модернизацию ядерной сферы, составляет 5 миллиардов фунтов. "Из этих новых денег 3 миллиарда фунтов стерлингов будут инвестированы в оборонные ядерные предприятия, включая строительство промышленной инфраструктуры на объектах в Барроу и Дерби, а также в Научно-исследовательском центре ядерного оружия", - говорится в документе. Как отмечается, эти инвестиции призваны модернизировать производственные и ремонтные мощности Британии в сфере ядерного оружия.

https://ria.ru/20230313/summit-1857367004.html

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