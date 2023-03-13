https://ria.ru/20230313/evrokomissiya-1857476386.html

В ЕС могут обязать сообщать об иностранном финансировании организаций

В ЕС могут обязать сообщать об иностранном финансировании организаций - РИА Новости, 13.03.2023

В ЕС могут обязать сообщать об иностранном финансировании организаций

Неправительственные, некоммерческие организации в Евросоюзе могут обязать докладывать о получении финансирования от иностранных государств за пределами блока,... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T11:29

2023-03-13T11:29

2023-03-13T11:29

в мире

евросоюз

еврокомиссия

transparency international

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грузия

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Неправительственные, некоммерческие организации в Евросоюзе могут обязать докладывать о получении финансирования от иностранных государств за пределами блока, там уже проводятся опросы от лица Еврокомиссии о получении средств из-за рубежа, пишет издание Politico со ссылкой на источники. "Циркулирующий в Брюсселе опрос заставляет некоммерческие организации и консалтинговые компании бояться того, что им скоро придется сообщать о финансировании из-за рубежа... по обязывающим правилам, которые готовят в офисе вице-президента ЕК по вопросам юстиции", - говорится в материале. Издание отмечает, что в ЕС некоей компанией от лица ЕК проводятся устные опросы организаций, в ходе которых просят сообщить, получают ли они иностранное финансирование от стран за переделами ЕС. Некоторые переживают, что данные такого опроса могут быть использованы для дальнейшего использования Еврокомиссией в рамках подготовки законопроекта об иноагентах. Среди опрошенных организаций Politico приводит неправительственную организацию Transparency International, которая финансируется рядом стран, в том числе США, и за счет частных средств, включая фонд американского миллиардера-финансиста Джорджа Сороса. В организации полагают, что европейские власти оценивают, представляет ли Transparency International "угрозу демократии" ЕС. Издание, однако, называет время подготовки такого законопроекта в Евросоюзе странным на фоне критики западных государств обсуждений закона об иноагентах в Грузии. Парламент Грузии 7 марта принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на акциях 7-8 марта были задержаны 133 человека. В четверг утром власти сообщили, что отзывают законопроект из парламента. Парламент Грузии в пятницу большинством голосов проголосовал во втором чтении против законопроекта об иноагентах.

https://ria.ru/20230301/snaryady-1855218007.html

https://ria.ru/20230218/sanktsii-1852850163.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, евросоюз, еврокомиссия, transparency international, брюссель, сша, грузия