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В ЕС могут обязать сообщать об иностранном финансировании организаций - РИА Новости, 13.03.2023
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11:29 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/evrokomissiya-1857476386.html
В ЕС могут обязать сообщать об иностранном финансировании организаций
В ЕС могут обязать сообщать об иностранном финансировании организаций - РИА Новости, 13.03.2023
В ЕС могут обязать сообщать об иностранном финансировании организаций
Неправительственные, некоммерческие организации в Евросоюзе могут обязать докладывать о получении финансирования от иностранных государств за пределами блока,... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T11:29
2023-03-13T11:29
в мире
евросоюз
еврокомиссия
transparency international
брюссель
сша
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Неправительственные, некоммерческие организации в Евросоюзе могут обязать докладывать о получении финансирования от иностранных государств за пределами блока, там уже проводятся опросы от лица Еврокомиссии о получении средств из-за рубежа, пишет издание Politico со ссылкой на источники. "Циркулирующий в Брюсселе опрос заставляет некоммерческие организации и консалтинговые компании бояться того, что им скоро придется сообщать о финансировании из-за рубежа... по обязывающим правилам, которые готовят в офисе вице-президента ЕК по вопросам юстиции", - говорится в материале. Издание отмечает, что в ЕС некоей компанией от лица ЕК проводятся устные опросы организаций, в ходе которых просят сообщить, получают ли они иностранное финансирование от стран за переделами ЕС. Некоторые переживают, что данные такого опроса могут быть использованы для дальнейшего использования Еврокомиссией в рамках подготовки законопроекта об иноагентах. Среди опрошенных организаций Politico приводит неправительственную организацию Transparency International, которая финансируется рядом стран, в том числе США, и за счет частных средств, включая фонд американского миллиардера-финансиста Джорджа Сороса. В организации полагают, что европейские власти оценивают, представляет ли Transparency International "угрозу демократии" ЕС. Издание, однако, называет время подготовки такого законопроекта в Евросоюзе странным на фоне критики западных государств обсуждений закона об иноагентах в Грузии. Парламент Грузии 7 марта принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на акциях 7-8 марта были задержаны 133 человека. В четверг утром власти сообщили, что отзывают законопроект из парламента. Парламент Грузии в пятницу большинством голосов проголосовал во втором чтении против законопроекта об иноагентах.
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в мире, евросоюз, еврокомиссия, transparency international, брюссель, сша, грузия
В мире, Евросоюз, Еврокомиссия, Transparency International, Брюссель, США, Грузия
В ЕС могут обязать сообщать об иностранном финансировании организаций

Politico: в Евросоюзе могут обязать сообщать об иностранном финансировании организаций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Неправительственные, некоммерческие организации в Евросоюзе могут обязать докладывать о получении финансирования от иностранных государств за пределами блока, там уже проводятся опросы от лица Еврокомиссии о получении средств из-за рубежа, пишет издание Politico со ссылкой на источники.
"Циркулирующий в Брюсселе опрос заставляет некоммерческие организации и консалтинговые компании бояться того, что им скоро придется сообщать о финансировании из-за рубежа... по обязывающим правилам, которые готовят в офисе вице-президента ЕК по вопросам юстиции", - говорится в материале.
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Издание отмечает, что в ЕС некоей компанией от лица ЕК проводятся устные опросы организаций, в ходе которых просят сообщить, получают ли они иностранное финансирование от стран за переделами ЕС. Некоторые переживают, что данные такого опроса могут быть использованы для дальнейшего использования Еврокомиссией в рамках подготовки законопроекта об иноагентах.
Среди опрошенных организаций Politico приводит неправительственную организацию Transparency International, которая финансируется рядом стран, в том числе США, и за счет частных средств, включая фонд американского миллиардера-финансиста Джорджа Сороса. В организации полагают, что европейские власти оценивают, представляет ли Transparency International "угрозу демократии" ЕС.
Издание, однако, называет время подготовки такого законопроекта в Евросоюзе странным на фоне критики западных государств обсуждений закона об иноагентах в Грузии.
Парламент Грузии 7 марта принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на акциях 7-8 марта были задержаны 133 человека. В четверг утром власти сообщили, что отзывают законопроект из парламента. Парламент Грузии в пятницу большинством голосов проголосовал во втором чтении против законопроекта об иноагентах.
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