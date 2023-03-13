https://ria.ru/20230313/efimov-1857592901.html

Ефимов: определен инвестор для КРТ бывшей промзоны "Дегунино-Лихоборы"

Ефимов: определен инвестор для КРТ бывшей промзоны "Дегунино-Лихоборы" - РИА Новости, 13.03.2023

Ефимов: определен инвестор для КРТ бывшей промзоны "Дегунино-Лихоборы"

Власти Москвы по итогам аукциона назвали инвестора, который займется комплексным развитием территории (КРТ) участка бывшей промзоны "Дегунино-Лихоборы", сообщил РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T17:07

2023-03-13T17:07

2023-03-13T17:07

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823613898_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_4489e80b02a06d7637a20c2814d7f479.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Власти Москвы по итогам аукциона назвали инвестора, который займется комплексным развитием территории (КРТ) участка бывшей промзоны "Дегунино-Лихоборы", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В торгах на право провести реорганизацию территории площадью свыше 15 гектаров победила столичная компания ООО "Специализированный застройщик "Прометейсити". Стоимость контракта по итогам аукциона составила более одного миллиарда рублей. Победитель торгов вложит в реализацию проекта около 36 миллиардов рублей. Инвестор сможет возвести на участке жилье, а также общественно-деловые и социальные объекты, где смогут трудоустроиться более 6,8 тысячи человек", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как уточнил глава департамента городского имущества Максим Гаман, инвестор сможет возвести на участке почти 390 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Из них около 240 тысяч квадратных метров – жильё, часть которого будет распределено по программе реновации.Еще 150 тысяч квадратных метров займут социальные и общественно-деловые объекты, включая физкультурно-оздоровительный центр с бассейном, образовательный комплекс, а также поликлинику, психдиспансер и женскую консультацию.

https://ria.ru/20230313/moskva-1857453179.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы)