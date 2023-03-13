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Ефимов: определен инвестор для КРТ бывшей промзоны "Дегунино-Лихоборы" - РИА Новости, 13.03.2023
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17:07 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/efimov-1857592901.html
Ефимов: определен инвестор для КРТ бывшей промзоны "Дегунино-Лихоборы"
Ефимов: определен инвестор для КРТ бывшей промзоны "Дегунино-Лихоборы" - РИА Новости, 13.03.2023
Ефимов: определен инвестор для КРТ бывшей промзоны "Дегунино-Лихоборы"
Власти Москвы по итогам аукциона назвали инвестора, который займется комплексным развитием территории (КРТ) участка бывшей промзоны "Дегунино-Лихоборы", сообщил РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T17:07
2023-03-13T17:07
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Власти Москвы по итогам аукциона назвали инвестора, который займется комплексным развитием территории (КРТ) участка бывшей промзоны "Дегунино-Лихоборы", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В торгах на право провести реорганизацию территории площадью свыше 15 гектаров победила столичная компания ООО "Специализированный застройщик "Прометейсити". Стоимость контракта по итогам аукциона составила более одного миллиарда рублей. Победитель торгов вложит в реализацию проекта около 36 миллиардов рублей. Инвестор сможет возвести на участке жилье, а также общественно-деловые и социальные объекты, где смогут трудоустроиться более 6,8 тысячи человек", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как уточнил глава департамента городского имущества Максим Гаман, инвестор сможет возвести на участке почти 390 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Из них около 240 тысяч квадратных метров – жильё, часть которого будет распределено по программе реновации.Еще 150 тысяч квадратных метров займут социальные и общественно-деловые объекты, включая физкультурно-оздоровительный центр с бассейном, образовательный комплекс, а также поликлинику, психдиспансер и женскую консультацию.
https://ria.ru/20230313/moskva-1857453179.html
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Артем Смирнов
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: определен инвестор для КРТ бывшей промзоны "Дегунино-Лихоборы"

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Власти Москвы по итогам аукциона назвали инвестора, который займется комплексным развитием территории (КРТ) участка бывшей промзоны "Дегунино-Лихоборы", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"В торгах на право провести реорганизацию территории площадью свыше 15 гектаров победила столичная компания ООО "Специализированный застройщик "Прометейсити". Стоимость контракта по итогам аукциона составила более одного миллиарда рублей. Победитель торгов вложит в реализацию проекта около 36 миллиардов рублей. Инвестор сможет возвести на участке жилье, а также общественно-деловые и социальные объекты, где смогут трудоустроиться более 6,8 тысячи человек", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Заммэра Ефимов: инвесторы построят 80 объектов по программе МПТ
Вчера, 10:10
Как уточнил глава департамента городского имущества Максим Гаман, инвестор сможет возвести на участке почти 390 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Из них около 240 тысяч квадратных метров – жильё, часть которого будет распределено по программе реновации.
Еще 150 тысяч квадратных метров займут социальные и общественно-деловые объекты, включая физкультурно-оздоровительный центр с бассейном, образовательный комплекс, а также поликлинику, психдиспансер и женскую консультацию.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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