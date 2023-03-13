https://ria.ru/20230313/dvizhenie-1857446469.html

Движение на трассе под Калугой восстановили после ДТП с грузовиками

Движение на трассе под Калугой восстановили после ДТП с грузовиками - РИА Новости, 13.03.2023

Движение на трассе под Калугой восстановили после ДТП с грузовиками

Движение на федеральной трассе М-3 "Украина" в Калужской области, где столкнулись два грузовика, восстановлено в сторону Москвы и Калуги, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T09:21

2023-03-13T09:21

2023-03-13T09:52

происшествия

балабаново

калуга

калужская область

mercedes

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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Движение на федеральной трассе М-3 "Украина" в Калужской области, где столкнулись два грузовика, восстановлено в сторону Москвы и Калуги, сообщил РИА Новости и.о. директора Калужского филиала ГК "Автодор " Игорь Шильников.По официальным данным ГУМЧС по региону, ДТП произошло в 06.27 в Боровском районе на 92-м километре автодороги М-3 "Украина". Произошло столкновение двух транспортных средств: фуры DAF и автомобиля Mercedes-Benz, есть пострадавший. В экстренных службах региона уточнили РИА Новости, что оба транспортных средства – грузовики. В результате ДТП пострадал один из водителей, он госпитализирован. На трассе образовался крупный затор в обе стороны, но организован объезд длиной в 20 километров через Балабаново. По данным соцсетей, один из грузовиков мог перевозить легковые автомобили."В настоящее время освобождён проезд в обоих направлениях", - сказал Шильников.По его словам, ДТП первоначально произошло на А-108.Как сообщили журналистам в УМВД по Калужской области, в настоящее время открыты по одной полосе в сторону Москвы и Брянска.Уточняется, что ДТП произошло в 05.22 на 92-м километре автодороги М-3 "Украина". По предварительной информации, водитель автомашины DAF, мужчина 1988 года рождения, в составе полуприцепа допустил столкновение с автомобилем Mercedes под управлением водителя 1987 года рождения, следовавшего также в составе полуприцепа. В результате удара Mercedes пробил металлическое ограждение и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. В результате ДТП Mercedes перекрыл движение по М-3 в сторону Москвы, а DAF - в сторону Брянска.В аварии пострадал водитель DAF, он доставлен в медучреждение.Сотрудники Госавтоинспекции осуществляют распорядительно-регулировочные функции, а работники специальных служб осуществляют работу по ликвидации последствий ДТП, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230310/dtp-1856914481.html

https://ria.ru/20230313/srok-1857445410.html

балабаново

калуга

калужская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, балабаново, калуга, калужская область, mercedes