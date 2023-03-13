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В массовом ДТП под Владимиром погибли четыре человека
В массовом ДТП под Владимиром погибли четыре человека - РИА Новости, 13.03.2023
В массовом ДТП под Владимиром погибли четыре человека
Сотрудники полиции выясняют детали массового ДТП во Владимирской области, в результате которого четыре человека погибли, один госпитализирован, сообщает УМВД по РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T14:16
2023-03-13T14:16
2023-03-13T14:16
происшествия
авто
владимирская область
суздальский район
россия
volvo ab
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Сотрудники полиции выясняют детали массового ДТП во Владимирской области, в результате которого четыре человека погибли, один госпитализирован, сообщает УМВД по региону. По данным полиции, ДТП произошло в ночь с 12 на 13 марта на 259-м километре автодороги Р–132 "Золотое кольцо" в Суздальском районе. "По предварительной информации в результате столкновения автомобилей Газель, Volvo XC70 и Mazda с грузовым автомобилем Volvo с прицепом, перевозящим негабаритный груз, четыре человека погибли и один человек госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Сообщается, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Также назначено проведение проверочных мероприятий в отношении должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности грузовых перевозок. "В настоящее время движение транспортных средств на данном участке пути затруднено. Госавтоинспекторы осуществляют реверсивное регулирование транспортных потоков", - информирует УМВД. Водителям рекомендовано выбирать маршруты объезда.
https://ria.ru/20230313/dvizhenie-1857446469.html
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происшествия, авто, владимирская область, суздальский район, россия, volvo ab
Происшествия, Авто, Владимирская область, Суздальский район, Россия, Volvo AB
В массовом ДТП под Владимиром погибли четыре человека
В массовом ДТП под Владимиром погибли четыре человека, еще одного госпитализировали