Рейтинг@Mail.ru
Украинский дрон с символикой СС захватили под Авдеевкой - РИА Новости, 13.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:53 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/dron-1857503202.html
Украинский дрон с символикой СС захватили под Авдеевкой
Украинский дрон с символикой СС захватили под Авдеевкой - РИА Новости, 13.03.2023
Украинский дрон с символикой СС захватили под Авдеевкой
Гражданский беспилотник фирмы DJI, переоборудованный украинской армией в ударный дрон, с нанесенной на него нацистской символикой захвачен подразделением... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T12:53
2023-03-13T12:53
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
авдеевка
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831281857_0:122:3134:1885_1920x0_80_0_0_3efbbe551f5f7e2dc0c3a382b8ca91b2.jpg
ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Гражданский беспилотник фирмы DJI, переоборудованный украинской армией в ударный дрон, с нанесенной на него нацистской символикой захвачен подразделением первого армейского корпуса ВС РФ с помощью средств РЭБ, передает корреспондент РИА Новости. Коммерческие гражданские коптеры широко применяются на фронте обеими сторонами конфликта. Их используют для разведки, корректировки артиллерийского огня и в качестве ударных средств. На захваченном в райне Авдеевки украинском дроне обнаружена сдвоенная руна зиг - эмблема военизированных формирований НСДАП. В ведении эсесовцев находились концентрационные лагеря и лагеря смерти, в 1940 году формирования получили наименование Waffen-SS.Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
https://ria.ru/20230308/edelveys-1855593830.html
россия
украина
авдеевка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831281857_403:0:3134:2048_1920x0_80_0_0_ecd720739596a27644598a5b6d0261e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, авдеевка, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинский дрон с символикой СС захватили под Авдеевкой

Российские войска захватили украинский дрон с нанесенной на него нацистской символикой

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота подразделений РЭБ
Работа подразделений РЭБ - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Работа подразделений РЭБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Гражданский беспилотник фирмы DJI, переоборудованный украинской армией в ударный дрон, с нанесенной на него нацистской символикой захвачен подразделением первого армейского корпуса ВС РФ с помощью средств РЭБ, передает корреспондент РИА Новости.
Коммерческие гражданские коптеры широко применяются на фронте обеими сторонами конфликта. Их используют для разведки, корректировки артиллерийского огня и в качестве ударных средств.
На захваченном в райне Авдеевки украинском дроне обнаружена сдвоенная руна зиг - эмблема военизированных формирований НСДАП. В ведении эсесовцев находились концентрационные лагеря и лагеря смерти, в 1940 году формирования получили наименование Waffen-SS.
Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
Украинские военнослужащие под Угледаром - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
"Очень плохой сигнал для Европы". ВСУ нашли пример для подражания
8 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала