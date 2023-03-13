https://ria.ru/20230313/dron-1857503202.html

Украинский дрон с символикой СС захватили под Авдеевкой

Украинский дрон с символикой СС захватили под Авдеевкой - РИА Новости, 13.03.2023

Украинский дрон с символикой СС захватили под Авдеевкой

Гражданский беспилотник фирмы DJI, переоборудованный украинской армией в ударный дрон, с нанесенной на него нацистской символикой захвачен подразделением... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T12:53

2023-03-13T12:53

2023-03-13T12:53

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

вооруженные силы украины

авдеевка

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Гражданский беспилотник фирмы DJI, переоборудованный украинской армией в ударный дрон, с нанесенной на него нацистской символикой захвачен подразделением первого армейского корпуса ВС РФ с помощью средств РЭБ, передает корреспондент РИА Новости. Коммерческие гражданские коптеры широко применяются на фронте обеими сторонами конфликта. Их используют для разведки, корректировки артиллерийского огня и в качестве ударных средств. На захваченном в райне Авдеевки украинском дроне обнаружена сдвоенная руна зиг - эмблема военизированных формирований НСДАП. В ведении эсесовцев находились концентрационные лагеря и лагеря смерти, в 1940 году формирования получили наименование Waffen-SS.Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.

https://ria.ru/20230308/edelveys-1855593830.html

россия

украина

авдеевка

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, авдеевка, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр