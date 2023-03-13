https://ria.ru/20230313/dron-1857503202.html
Украинский дрон с символикой СС захватили под Авдеевкой
Украинский дрон с символикой СС захватили под Авдеевкой - РИА Новости, 13.03.2023
Украинский дрон с символикой СС захватили под Авдеевкой
Гражданский беспилотник фирмы DJI, переоборудованный украинской армией в ударный дрон, с нанесенной на него нацистской символикой захвачен подразделением... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T12:53
2023-03-13T12:53
2023-03-13T12:53
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
авдеевка
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Гражданский беспилотник фирмы DJI, переоборудованный украинской армией в ударный дрон, с нанесенной на него нацистской символикой захвачен подразделением первого армейского корпуса ВС РФ с помощью средств РЭБ, передает корреспондент РИА Новости. Коммерческие гражданские коптеры широко применяются на фронте обеими сторонами конфликта. Их используют для разведки, корректировки артиллерийского огня и в качестве ударных средств. На захваченном в райне Авдеевки украинском дроне обнаружена сдвоенная руна зиг - эмблема военизированных формирований НСДАП. В ведении эсесовцев находились концентрационные лагеря и лагеря смерти, в 1940 году формирования получили наименование Waffen-SS.Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
https://ria.ru/20230308/edelveys-1855593830.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, авдеевка, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинский дрон с символикой СС захватили под Авдеевкой
Российские войска захватили украинский дрон с нанесенной на него нацистской символикой
ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Гражданский беспилотник фирмы DJI, переоборудованный украинской армией в ударный дрон, с нанесенной на него нацистской символикой захвачен подразделением первого армейского корпуса ВС РФ с помощью средств РЭБ, передает корреспондент РИА Новости.
Коммерческие гражданские коптеры широко применяются на фронте обеими сторонами конфликта. Их используют для разведки, корректировки артиллерийского огня и в качестве ударных средств.
На захваченном в райне Авдеевки украинском дроне обнаружена сдвоенная руна зиг - эмблема военизированных формирований НСДАП. В ведении эсесовцев находились концентрационные лагеря и лагеря смерти, в 1940 году формирования получили наименование Waffen-SS.
Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
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