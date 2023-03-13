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Свыше 80 километров дорог построили в Подмосковье в 2022 году - РИА Новости, 13.03.2023
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Новости Подмосковья
 
19:57 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/dorogi-1857636555.html
Свыше 80 километров дорог построили в Подмосковье в 2022 году
Свыше 80 километров дорог построили в Подмосковье в 2022 году - РИА Новости, 13.03.2023
Свыше 80 километров дорог построили в Подмосковье в 2022 году
В Подмосковье в 2022 году проводились активные работы по строительству дорог. Специалисты проложили порядка 80 километров трасс. Такой информацией поделилась... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T19:57
2023-03-13T19:57
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. В Подмосковье в 2022 году проводились активные работы по строительству дорог. Специалисты проложили порядка 80 километров трасс. Такой информацией поделилась заместитель председателя правительства региона Анна Кротова на заседании областного правительства с губернатором Андреем Воробьевым. Об этом сообщил телеканал "360".В ходе заседания областного правительства Кротова подчеркнула, что строительство 12 километров дорог завершилось досрочно. Таким образом, для четырех миллионов жителей Подмосковья улучшилась транспортная доступность.Среди наиболее значимых проектов зампред выделила федеральную дорогу М12 Москва – Казань. Трасса затрагивает пять регионов России. Строительство в Московской области стартовало в 2021 году, а завершилось в сентябре 2022-го.В 2022 году также к концу подошло строительство транспортной развязки в Мытищах. Теперь у города появился третий по счету выезд."С участием президента открыли новую развязку в Мытищах – третий выезд из города. Объект совместный с Росавтодором. Это сократило время выезда из Мытищ до 30 минут для жителей и разгрузило пробки на Олимпийском проспекте", – подчеркнула Кротова.В Лобне же появилось три новых дороги. Это Северный обход, Лобненское шоссе, а также реконструкция Авиационной улицы и Старошереметьевского шоссе. Благодаря им удалось снять "транспортную блокаду" с города.Специалисты провели реконструкцию шести километров Лобненского шоссе и Авиационной улицы. Уже сейчас трассой воспользовались порядка 2,5 миллиона водителей. Благодаря нововведению выезд из города сократился с полутора часов до 15 минут."Сняли нагрузку на переезд по улице Батарейной практически в два раза. Распределили потоки, снизив нагрузку возле аэропорта Шереметьево. Только в первые дни жители оставили более 500 положительных отзывов в социальных сетях", – рассказала Кротова.В Жуковском провели реконструкцию улицы Туполева, расширив ее до четырех и шести полос на отдельных участках. Кроме того, там построили первый тоннель протяженностью 712 метров. Ежедневно там проезжает 34 тысячи автомобилей. Местные жители поддержали данную инициативу в социальных сетях.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Свыше 80 километров дорог построили в Подмосковье в 2022 году

© РИА Новости / Павел ЛисицынКаток на участке строящейся дороги
Каток на участке строящейся дороги - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. В Подмосковье в 2022 году проводились активные работы по строительству дорог. Специалисты проложили порядка 80 километров трасс. Такой информацией поделилась заместитель председателя правительства региона Анна Кротова на заседании областного правительства с губернатором Андреем Воробьевым. Об этом сообщил телеканал "360".
В ходе заседания областного правительства Кротова подчеркнула, что строительство 12 километров дорог завершилось досрочно. Таким образом, для четырех миллионов жителей Подмосковья улучшилась транспортная доступность.
Среди наиболее значимых проектов зампред выделила федеральную дорогу М12 Москва – Казань. Трасса затрагивает пять регионов России. Строительство в Московской области стартовало в 2021 году, а завершилось в сентябре 2022-го.
«
"И мы первыми открыли первый участок – от ЦКАД до А108. По территории Московской области проходит 77 километров дороги. Уже открыто 22 километра. Это шесть-восемь полос", – отметила Анна Кротова.
В 2022 году также к концу подошло строительство транспортной развязки в Мытищах. Теперь у города появился третий по счету выезд.
"С участием президента открыли новую развязку в Мытищах – третий выезд из города. Объект совместный с Росавтодором. Это сократило время выезда из Мытищ до 30 минут для жителей и разгрузило пробки на Олимпийском проспекте", – подчеркнула Кротова.
В Лобне же появилось три новых дороги. Это Северный обход, Лобненское шоссе, а также реконструкция Авиационной улицы и Старошереметьевского шоссе. Благодаря им удалось снять "транспортную блокаду" с города.
«
"Первый этап Северного обхода Лобни – 4,7 километра – открыли. До 10 тысяч автомобилей в сутки. Проблема была связана с пробкой на переезде по улице Батарейной. С момента открытия дороги уже 620 тысяч машин проехало по открытому участку", – добавила Кротова.
Специалисты провели реконструкцию шести километров Лобненского шоссе и Авиационной улицы. Уже сейчас трассой воспользовались порядка 2,5 миллиона водителей. Благодаря нововведению выезд из города сократился с полутора часов до 15 минут.
"Сняли нагрузку на переезд по улице Батарейной практически в два раза. Распределили потоки, снизив нагрузку возле аэропорта Шереметьево. Только в первые дни жители оставили более 500 положительных отзывов в социальных сетях", – рассказала Кротова.
В Жуковском провели реконструкцию улицы Туполева, расширив ее до четырех и шести полос на отдельных участках. Кроме того, там построили первый тоннель протяженностью 712 метров. Ежедневно там проезжает 34 тысячи автомобилей. Местные жители поддержали данную инициативу в социальных сетях.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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