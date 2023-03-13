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Свыше 80 километров дорог построили в Подмосковье в 2022 году

Свыше 80 километров дорог построили в Подмосковье в 2022 году - РИА Новости, 13.03.2023

Свыше 80 километров дорог построили в Подмосковье в 2022 году

В Подмосковье в 2022 году проводились активные работы по строительству дорог. Специалисты проложили порядка 80 километров трасс. Такой информацией поделилась... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T19:57

2023-03-13T19:57

2023-03-13T19:57

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. В Подмосковье в 2022 году проводились активные работы по строительству дорог. Специалисты проложили порядка 80 километров трасс. Такой информацией поделилась заместитель председателя правительства региона Анна Кротова на заседании областного правительства с губернатором Андреем Воробьевым. Об этом сообщил телеканал "360".В ходе заседания областного правительства Кротова подчеркнула, что строительство 12 километров дорог завершилось досрочно. Таким образом, для четырех миллионов жителей Подмосковья улучшилась транспортная доступность.Среди наиболее значимых проектов зампред выделила федеральную дорогу М12 Москва – Казань. Трасса затрагивает пять регионов России. Строительство в Московской области стартовало в 2021 году, а завершилось в сентябре 2022-го.В 2022 году также к концу подошло строительство транспортной развязки в Мытищах. Теперь у города появился третий по счету выезд."С участием президента открыли новую развязку в Мытищах – третий выезд из города. Объект совместный с Росавтодором. Это сократило время выезда из Мытищ до 30 минут для жителей и разгрузило пробки на Олимпийском проспекте", – подчеркнула Кротова.В Лобне же появилось три новых дороги. Это Северный обход, Лобненское шоссе, а также реконструкция Авиационной улицы и Старошереметьевского шоссе. Благодаря им удалось снять "транспортную блокаду" с города.Специалисты провели реконструкцию шести километров Лобненского шоссе и Авиационной улицы. Уже сейчас трассой воспользовались порядка 2,5 миллиона водителей. Благодаря нововведению выезд из города сократился с полутора часов до 15 минут."Сняли нагрузку на переезд по улице Батарейной практически в два раза. Распределили потоки, снизив нагрузку возле аэропорта Шереметьево. Только в первые дни жители оставили более 500 положительных отзывов в социальных сетях", – рассказала Кротова.В Жуковском провели реконструкцию улицы Туполева, расширив ее до четырех и шести полос на отдельных участках. Кроме того, там построили первый тоннель протяженностью 712 метров. Ежедневно там проезжает 34 тысячи автомобилей. Местные жители поддержали данную инициативу в социальных сетях.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)