https://ria.ru/20230313/donetsk-1857567623.html
Мэр Донецка объяснил, почему улицы города убирают сразу после обстрелов
Мэр Донецка объяснил, почему улицы города убирают сразу после обстрелов - РИА Новости, 13.03.2023
Мэр Донецка объяснил, почему улицы города убирают сразу после обстрелов
Быстрая уборка улиц Донецка после обстрелов, в частности, от осколков снарядов и фрагментов зданий, является необходимостью, заявил РИА Новости мэр Алексей... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T15:50
2023-03-13T15:50
2023-03-13T15:50
донецк
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
безопасность
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ДОНЕЦК, 13 мар – РИА Новости. Быстрая уборка улиц Донецка после обстрелов, в частности, от осколков снарядов и фрагментов зданий, является необходимостью, заявил РИА Новости мэр Алексей Кулемзин. Моментальная уборка улиц после обстрелов еще в 2014 году стала визитной карточкой донецких коммунальных служб, несмотря на всю опасность ситуации, так как обстрел может возобновиться. "Это правда. Это не шутки, не байки. Люди в оранжевых жилетах молниеносно сразу выходили все. Для того, чтобы обеспечить проезжаемость дорог, убрать осколки, стекла. Чтобы никто не поранился – дети, пенсионеры. Чтобы подъехать техника могла, не порезав шины", - пояснил Кулемзин. Он заверил, что сейчас городские службы продолжают работать "именно в том же ключе всем оставшимся ресурсом".
https://ria.ru/20230313/donetsk-1857536273.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, безопасность
Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика, Безопасность
Мэр Донецка объяснил, почему улицы города убирают сразу после обстрелов
Мэр Донецка Кулемзин назвал уборку улиц города сразу после обстрелов необходимостью
ДОНЕЦК, 13 мар – РИА Новости. Быстрая уборка улиц Донецка после обстрелов, в частности, от осколков снарядов и фрагментов зданий, является необходимостью, заявил РИА Новости мэр Алексей Кулемзин.
Моментальная уборка улиц после обстрелов еще в 2014 году стала визитной карточкой донецких коммунальных служб, несмотря на всю опасность ситуации, так как обстрел может возобновиться.
"Это правда. Это не шутки, не байки. Люди в оранжевых жилетах молниеносно сразу выходили все. Для того, чтобы обеспечить проезжаемость дорог, убрать осколки, стекла. Чтобы никто не поранился – дети, пенсионеры. Чтобы подъехать техника могла, не порезав шины", - пояснил Кулемзин.
Он заверил, что сейчас городские службы продолжают работать "именно в том же ключе всем оставшимся ресурсом".
Все сферы экономики Донецка работают, несмотря на обстрелы, заявил мэр