https://ria.ru/20230313/donetsk-1857567623.html

Мэр Донецка объяснил, почему улицы города убирают сразу после обстрелов

Мэр Донецка объяснил, почему улицы города убирают сразу после обстрелов - РИА Новости, 13.03.2023

Мэр Донецка объяснил, почему улицы города убирают сразу после обстрелов

Быстрая уборка улиц Донецка после обстрелов, в частности, от осколков снарядов и фрагментов зданий, является необходимостью, заявил РИА Новости мэр Алексей... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T15:50

2023-03-13T15:50

2023-03-13T15:50

донецк

алексей кулемзин (донецк)

донецкая народная республика

безопасность

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ДОНЕЦК, 13 мар – РИА Новости. Быстрая уборка улиц Донецка после обстрелов, в частности, от осколков снарядов и фрагментов зданий, является необходимостью, заявил РИА Новости мэр Алексей Кулемзин. Моментальная уборка улиц после обстрелов еще в 2014 году стала визитной карточкой донецких коммунальных служб, несмотря на всю опасность ситуации, так как обстрел может возобновиться. "Это правда. Это не шутки, не байки. Люди в оранжевых жилетах молниеносно сразу выходили все. Для того, чтобы обеспечить проезжаемость дорог, убрать осколки, стекла. Чтобы никто не поранился – дети, пенсионеры. Чтобы подъехать техника могла, не порезав шины", - пояснил Кулемзин. Он заверил, что сейчас городские службы продолжают работать "именно в том же ключе всем оставшимся ресурсом".

https://ria.ru/20230313/donetsk-1857536273.html

донецк

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Екатерина Зайцева

донецк, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, безопасность