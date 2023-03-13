https://ria.ru/20230313/donetsk-1857536273.html
Все сферы экономики Донецка работают, несмотря на обстрелы, заявил мэр
Все сферы экономики Донецка работают, несмотря на обстрелы, заявил мэр - РИА Новости, 13.03.2023
Все сферы экономики Донецка работают, несмотря на обстрелы, заявил мэр
Все сферы экономики и городского хозяйства Донецка работают, несмотря на постоянные обстрелы со стороны украинских националистов, заявил мэр Алексей Кулемзин. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T14:10
2023-03-13T14:10
2023-03-13T14:10
специальная военная операция на украине
донецк
украина
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
экономика
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ДОНЕЦК, 13 мар – РИА Новости. Все сферы экономики и городского хозяйства Донецка работают, несмотря на постоянные обстрелы со стороны украинских националистов, заявил мэр Алексей Кулемзин. "Сегодня все сферы нашего города работают. Город продолжает жить, город населен", - заявил он РИА Новости. Он напомнил, что в 2015 году Украина погрузила ДНР в экономическую блокаду. "Всем пришлось перестраиваться очень быстро на российские поставки. Я с удовлетворением могу сказать, что предприятия сферы обслуживания, торговли очень быстро перестроились. У нас были пустые полки, но наши производители и предприниматели сумели их наполнить", - рассказал он. Точно так же перестроились на поставки из России топливные компании, аптечные сети, оптовые склады. "У нас в глобальном смысле нет дефицита лекарственных препаратов", - заверил мэр. Он признался, что нельзя сравнивать сегодняшнее состояние экономики Донецка и 2010-2012 годов. "Но в условиях войны предприятия продолжают работать, выплачивать заработную плату, платить налоги, обеспечивать жителей необходимой продукцией. И при этом прекрасно понимая, что никто не может предугадать, куда прилетит (снаряд) в следующий момент", - отметил он. Продолжают работать и шахты. "Угольная отрасль находится в сложнейшей ситуации, но я уверен, что стабилизация военной ситуации даст возможность для нового витка угольной отрасли", - добавил Кулемзин.
https://ria.ru/20230313/voda-1857490382.html
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донецк, украина, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), экономика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Экономика
Все сферы экономики Донецка работают, несмотря на обстрелы, заявил мэр
Мэр Кулемзин: все сферы экономики Донецка работают, несмотря на обстрелы
ДОНЕЦК, 13 мар – РИА Новости. Все сферы экономики и городского хозяйства Донецка работают, несмотря на постоянные обстрелы со стороны украинских националистов, заявил мэр Алексей Кулемзин.
"Сегодня все сферы нашего города работают. Город продолжает жить, город населен", - заявил он РИА Новости.
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Он напомнил, что в 2015 году Украина
погрузила ДНР
в экономическую блокаду.
"Всем пришлось перестраиваться очень быстро на российские поставки. Я с удовлетворением могу сказать, что предприятия сферы обслуживания, торговли очень быстро перестроились. У нас были пустые полки, но наши производители и предприниматели сумели их наполнить", - рассказал он.
Точно так же перестроились на поставки из России
топливные компании, аптечные сети, оптовые склады.
"У нас в глобальном смысле нет дефицита лекарственных препаратов", - заверил мэр.
Он признался, что нельзя сравнивать сегодняшнее состояние экономики Донецка и 2010-2012 годов.
"Но в условиях войны предприятия продолжают работать, выплачивать заработную плату, платить налоги, обеспечивать жителей необходимой продукцией. И при этом прекрасно понимая, что никто не может предугадать, куда прилетит (снаряд) в следующий момент", - отметил он.
Продолжают работать и шахты. "Угольная отрасль находится в сложнейшей ситуации, но я уверен, что стабилизация военной ситуации даст возможность для нового витка угольной отрасли", - добавил Кулемзин.
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