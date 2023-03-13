https://ria.ru/20230313/donetsk-1857536273.html

Все сферы экономики Донецка работают, несмотря на обстрелы, заявил мэр

Все сферы экономики Донецка работают, несмотря на обстрелы, заявил мэр - РИА Новости, 13.03.2023

Все сферы экономики Донецка работают, несмотря на обстрелы, заявил мэр

Все сферы экономики и городского хозяйства Донецка работают, несмотря на постоянные обстрелы со стороны украинских националистов, заявил мэр Алексей Кулемзин. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T14:10

2023-03-13T14:10

2023-03-13T14:10

специальная военная операция на украине

донецк

украина

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846859492_0:196:3067:1921_1920x0_80_0_0_0972cd60e3fc17594b9b654ebcec02cf.jpg

ДОНЕЦК, 13 мар – РИА Новости. Все сферы экономики и городского хозяйства Донецка работают, несмотря на постоянные обстрелы со стороны украинских националистов, заявил мэр Алексей Кулемзин. "Сегодня все сферы нашего города работают. Город продолжает жить, город населен", - заявил он РИА Новости. Он напомнил, что в 2015 году Украина погрузила ДНР в экономическую блокаду. "Всем пришлось перестраиваться очень быстро на российские поставки. Я с удовлетворением могу сказать, что предприятия сферы обслуживания, торговли очень быстро перестроились. У нас были пустые полки, но наши производители и предприниматели сумели их наполнить", - рассказал он. Точно так же перестроились на поставки из России топливные компании, аптечные сети, оптовые склады. "У нас в глобальном смысле нет дефицита лекарственных препаратов", - заверил мэр. Он признался, что нельзя сравнивать сегодняшнее состояние экономики Донецка и 2010-2012 годов. "Но в условиях войны предприятия продолжают работать, выплачивать заработную плату, платить налоги, обеспечивать жителей необходимой продукцией. И при этом прекрасно понимая, что никто не может предугадать, куда прилетит (снаряд) в следующий момент", - отметил он. Продолжают работать и шахты. "Угольная отрасль находится в сложнейшей ситуации, но я уверен, что стабилизация военной ситуации даст возможность для нового витка угольной отрасли", - добавил Кулемзин.

https://ria.ru/20230313/voda-1857490382.html

https://ria.ru/20230313/donetsk-1857435139.html

донецк

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, украина, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), экономика