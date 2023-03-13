https://ria.ru/20230313/donetsk-1857517188.html

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 13.03.2023

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска обстреляли в понедельник Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T13:25

2023-03-13T13:25

2023-03-13T14:21

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857538422_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1120ae038d5abfc489c0d77915b80b92.jpg

ДОНЕЦК, 13 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли в понедельник Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле в понедельник указанного района повреждена школа № 58 и ранены учитель начальных классов этой школы и технический работник. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230313/donetsk-1857430206.html

донецк

донецкая народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия обстрела украинскими войсками Киевского района Донецка Украинские войска обстреляли в понедельник Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). 2023-03-13T13:25 true PT1M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины