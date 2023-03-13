https://ria.ru/20230313/donetsk-1857517188.html
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 13.03.2023
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли в понедельник Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T13:25
2023-03-13T13:25
2023-03-13T14:21
специальная военная операция на украине
происшествия
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 13 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли в понедельник Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле в понедельник указанного района повреждена школа № 58 и ранены учитель начальных классов этой школы и технический работник. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230313/donetsk-1857430206.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Последствия обстрела украинскими войсками Киевского района Донецка
Украинские войска обстреляли в понедельник Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
2023-03-13T13:25
true
PT1M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили пять натовских снарядов по Киевскому району Донецка
ДОНЕЦК, 13 мар – РИА Новости.
Украинские войска обстреляли в понедельник Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили
в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
ВСУ целенаправленно бьют по инфраструктуре Донецка, заявил Кулемзин
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле в понедельник указанного района повреждена школа № 58 и ранены учитель начальных классов этой школы и технический работник.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.