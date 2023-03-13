https://ria.ru/20230313/donetsk-1857485716.html

В Донецке два человека пострадали при обстреле со стороны украинских войск

В Донецке два человека пострадали при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 13.03.2023

В Донецке два человека пострадали при обстреле со стороны украинских войск

Два человека получили ранения и школа повреждена в Киевском районе Донецка в результате обстрела в понедельник со стороны украинских воск, сообщил в соцсети мэр РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T12:00

2023-03-13T12:00

2023-03-13T14:21

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 13 мар – РИА Новости. Два человека получили ранения и школа повреждена в Киевском районе Донецка в результате обстрела в понедельник со стороны украинских воск, сообщил в соцсети мэр Донецка Алексей Кулемзин. "По дополнительной информации, в результате обстрела Киевского района в школе № 58 по проспекту Партизанскому легко ранены 2 человека. Данные уточняются", - написал мэр в своем телеграм-канале. Кулемзин добавил, что один из пострадавших в школе является учителем начальных классов, второй – технический работник. Они получили осколочные ранения.Он уточнил, что повреждены оконные блоки и фасад здания в школе.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

донецк

донецкая народная республика

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Последствия обстрела украинскими войсками Киевского района Донецка Украинские войска обстреляли в понедельник Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). 2023-03-13T12:00 true PT1M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины