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В Донецке два человека пострадали при обстреле со стороны украинских войск
В Донецке два человека пострадали при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 13.03.2023
В Донецке два человека пострадали при обстреле со стороны украинских войск
Два человека получили ранения и школа повреждена в Киевском районе Донецка в результате обстрела в понедельник со стороны украинских воск, сообщил в соцсети мэр РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T12:00
2023-03-13T12:00
2023-03-13T14:21
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 13 мар – РИА Новости. Два человека получили ранения и школа повреждена в Киевском районе Донецка в результате обстрела в понедельник со стороны украинских воск, сообщил в соцсети мэр Донецка Алексей Кулемзин. "По дополнительной информации, в результате обстрела Киевского района в школе № 58 по проспекту Партизанскому легко ранены 2 человека. Данные уточняются", - написал мэр в своем телеграм-канале. Кулемзин добавил, что один из пострадавших в школе является учителем начальных классов, второй – технический работник. Они получили осколочные ранения.Он уточнил, что повреждены оконные блоки и фасад здания в школе.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Последствия обстрела украинскими войсками Киевского района Донецка
Украинские войска обстреляли в понедельник Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
2023-03-13T12:00
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PT1M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
В Донецке два человека пострадали при обстреле со стороны украинских войск
Мэр Кулемзин: при обстреле Донецка со стороны ВСУ ранены два человека, повреждена школа