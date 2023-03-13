https://ria.ru/20230313/donetsk-1857470477.html

Мэр Донецка рассказал, как жители города мечтают о мире

Мэр Донецка рассказал, как жители города мечтают о мире - РИА Новости, 13.03.2023

Мэр Донецка рассказал, как жители города мечтают о мире

Жители Донецка больше всего нуждаются в мире и мечтают о времени, когда можно будет не смотреть на подъезд дома как укрытие от артиллерийских обстрелов,... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T11:05

2023-03-13T11:05

2023-03-13T11:05

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

донецк

алексей кулемзин (донецк)

россия

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 13 мар – РИА Новости. Жители Донецка больше всего нуждаются в мире и мечтают о времени, когда можно будет не смотреть на подъезд дома как укрытие от артиллерийских обстрелов, рассказал мэр города Алексей Кулемзин. "Это мир. Победа и мир для того, чтобы дети могли спокойно бегать, играть. Чтобы они пошли в школу и детские садики. Чтобы мамочки, женщины, старики перестали бояться и думать: это гром или что-то упало с крыши, или это прилетело?" - ответил Кулемзин на вопрос, в чем больше всего нуждаются жители Донецка. По его словам, мир позволит перейти к восстановлению города. "Победный мир – и все отстроится, все сделается. Нет такого строения, которое нельзя восстановить. А жизнь человеческую нельзя вернуть. Поэтому я очень жду того момента, когда мы все сможем не смотреть на подъезд дома как на укрытие", - признался Кулемзин. По словам мэра, после девяти лет боевых действий многие жители Донецка испытывают нужду в лекарствах, одежде и жилье. "Девять лет войны – тяжелое испытание для любого человека. Безусловно, люди нуждаются – кто-то в лекарствах, кто-то в одежде, кто-то в здоровье, кто-то в жилье. У нас большое количество разрушенного частного и многоквартирного жилого фонда", - признал мэр.

https://ria.ru/20230131/dnr-1848774686.html

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Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, донецк, алексей кулемзин (донецк), россия, ситуация в днр и лнр