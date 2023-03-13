https://ria.ru/20230313/donetsk-1857456257.html
Киев знал, на что идет, отключая Донецку воду, заявил Кулемзин
Киев знал, на что идет, отключая Донецку воду, заявил Кулемзин - РИА Новости, 13.03.2023
Киев знал, на что идет, отключая Донецку воду, заявил Кулемзин
Киев прекрасно знал, на что идет, отключая подачу воды в ДНР по каналу "Северский Донец-Донбасс", а нынешнее состояние Донецкой фильтровальной станции оценивать РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T10:28
2023-03-13T10:28
2023-03-13T10:28
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
донецкая фильтровальная станция
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 13 мар – РИА Новости. Киев прекрасно знал, на что идет, отключая подачу воды в ДНР по каналу "Северский Донец-Донбасс", а нынешнее состояние Донецкой фильтровальной станции оценивать сложно, так как она находится под контролем киевских силовиков, заявил РИА Новости мэр Донецка Алексей Кулемзин. До 2022 года вода поступала в Донецк с севера по каналу "Северский Донец – Донбасс". В пригороде вода очищалась на Донецкой фильтровальной станции. "Фильтровальная станция давно не работает. И канал ("Северский Донец – Донбасс") перекрыла Украина. Они обесточили все и перекрыли канал, откуда и возникла в городе проблема с водой. Они знают прекрасно, что они делают. Мы были вынуждены перейти на жесткий график подачи воды – раз в три дня в определенные часы", - заявил Кулемзин РИА Новости. После этого Донецк и многие другие города ДНР перешли на жесткий график подачи воды – ее подают раз в три дня на два-три часа. Из-за слабого напора вода зачастую не доходит до верхних этажей и жители вынуждены носить ее с нижних этажей и из колонок. О нынешнем состоянии Донецкой фильтровальной станции судить сложно, признал мэр, тем более, что Киев может намеренно ее обстрелять и вывести из строя. "Мы можем только по предварительным данным это все оценивать, потому что девять лет эта территория подконтрольна киевскому режиму. Мы можем рассуждать, но один залп – и все, о чем мы только что говорили, тотчас закончится", - сообщил мэр.
https://ria.ru/20230313/donetsk-1857430206.html
https://ria.ru/20230313/donetsk-1857429164.html
https://ria.ru/20230313/donetsk-1857435139.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая фильтровальная станция, Украина, В мире
Киев знал, на что идет, отключая Донецку воду, заявил Кулемзин
Мэр Донецка Кулемзин: украинские власти прекрасно знали, на что идут, отключая городу воду
ДОНЕЦК, 13 мар – РИА Новости. Киев прекрасно знал, на что идет, отключая подачу воды в ДНР по каналу "Северский Донец-Донбасс", а нынешнее состояние Донецкой фильтровальной станции оценивать сложно, так как она находится под контролем киевских силовиков, заявил РИА Новости мэр Донецка Алексей Кулемзин.
До 2022 года вода поступала в Донецк с севера по каналу "Северский Донец – Донбасс". В пригороде вода очищалась на Донецкой фильтровальной станции.
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"Фильтровальная станция давно не работает. И канал ("Северский Донец – Донбасс") перекрыла Украина. Они обесточили все и перекрыли канал, откуда и возникла в городе проблема с водой. Они знают прекрасно, что они делают. Мы были вынуждены перейти на жесткий график подачи воды – раз в три дня в определенные часы", - заявил Кулемзин РИА Новости.
После этого Донецк и многие другие города ДНР
перешли на жесткий график подачи воды – ее подают раз в три дня на два-три часа. Из-за слабого напора вода зачастую не доходит до верхних этажей и жители вынуждены носить ее с нижних этажей и из колонок.
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О нынешнем состоянии Донецкой фильтровальной станции
судить сложно, признал мэр, тем более, что Киев может намеренно ее обстрелять и вывести из строя.
"Мы можем только по предварительным данным это все оценивать, потому что девять лет эта территория подконтрольна киевскому режиму. Мы можем рассуждать, но один залп – и все, о чем мы только что говорили, тотчас закончится", - сообщил мэр.
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