https://ria.ru/20230313/donetsk-1857456257.html

Киев знал, на что идет, отключая Донецку воду, заявил Кулемзин

Киев знал, на что идет, отключая Донецку воду, заявил Кулемзин - РИА Новости, 13.03.2023

Киев знал, на что идет, отключая Донецку воду, заявил Кулемзин

Киев прекрасно знал, на что идет, отключая подачу воды в ДНР по каналу "Северский Донец-Донбасс", а нынешнее состояние Донецкой фильтровальной станции оценивать РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T10:28

2023-03-13T10:28

2023-03-13T10:28

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

донецкая фильтровальная станция

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ДОНЕЦК, 13 мар – РИА Новости. Киев прекрасно знал, на что идет, отключая подачу воды в ДНР по каналу "Северский Донец-Донбасс", а нынешнее состояние Донецкой фильтровальной станции оценивать сложно, так как она находится под контролем киевских силовиков, заявил РИА Новости мэр Донецка Алексей Кулемзин. До 2022 года вода поступала в Донецк с севера по каналу "Северский Донец – Донбасс". В пригороде вода очищалась на Донецкой фильтровальной станции. "Фильтровальная станция давно не работает. И канал ("Северский Донец – Донбасс") перекрыла Украина. Они обесточили все и перекрыли канал, откуда и возникла в городе проблема с водой. Они знают прекрасно, что они делают. Мы были вынуждены перейти на жесткий график подачи воды – раз в три дня в определенные часы", - заявил Кулемзин РИА Новости. После этого Донецк и многие другие города ДНР перешли на жесткий график подачи воды – ее подают раз в три дня на два-три часа. Из-за слабого напора вода зачастую не доходит до верхних этажей и жители вынуждены носить ее с нижних этажей и из колонок. О нынешнем состоянии Донецкой фильтровальной станции судить сложно, признал мэр, тем более, что Киев может намеренно ее обстрелять и вывести из строя. "Мы можем только по предварительным данным это все оценивать, потому что девять лет эта территория подконтрольна киевскому режиму. Мы можем рассуждать, но один залп – и все, о чем мы только что говорили, тотчас закончится", - сообщил мэр.

https://ria.ru/20230313/donetsk-1857430206.html

https://ria.ru/20230313/donetsk-1857429164.html

https://ria.ru/20230313/donetsk-1857435139.html

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Ольга Фомченкова

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