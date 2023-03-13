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Киев знал, на что идет, отключая Донецку воду, заявил Кулемзин - РИА Новости, 13.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:28 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/donetsk-1857456257.html
Киев знал, на что идет, отключая Донецку воду, заявил Кулемзин
Киев знал, на что идет, отключая Донецку воду, заявил Кулемзин - РИА Новости, 13.03.2023
Киев знал, на что идет, отключая Донецку воду, заявил Кулемзин
Киев прекрасно знал, на что идет, отключая подачу воды в ДНР по каналу "Северский Донец-Донбасс", а нынешнее состояние Донецкой фильтровальной станции оценивать РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T10:28
2023-03-13T10:28
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
донецкая фильтровальная станция
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 13 мар – РИА Новости. Киев прекрасно знал, на что идет, отключая подачу воды в ДНР по каналу "Северский Донец-Донбасс", а нынешнее состояние Донецкой фильтровальной станции оценивать сложно, так как она находится под контролем киевских силовиков, заявил РИА Новости мэр Донецка Алексей Кулемзин. До 2022 года вода поступала в Донецк с севера по каналу "Северский Донец – Донбасс". В пригороде вода очищалась на Донецкой фильтровальной станции. "Фильтровальная станция давно не работает. И канал ("Северский Донец – Донбасс") перекрыла Украина. Они обесточили все и перекрыли канал, откуда и возникла в городе проблема с водой. Они знают прекрасно, что они делают. Мы были вынуждены перейти на жесткий график подачи воды – раз в три дня в определенные часы", - заявил Кулемзин РИА Новости. После этого Донецк и многие другие города ДНР перешли на жесткий график подачи воды – ее подают раз в три дня на два-три часа. Из-за слабого напора вода зачастую не доходит до верхних этажей и жители вынуждены носить ее с нижних этажей и из колонок. О нынешнем состоянии Донецкой фильтровальной станции судить сложно, признал мэр, тем более, что Киев может намеренно ее обстрелять и вывести из строя. "Мы можем только по предварительным данным это все оценивать, потому что девять лет эта территория подконтрольна киевскому режиму. Мы можем рассуждать, но один залп – и все, о чем мы только что говорили, тотчас закончится", - сообщил мэр.
https://ria.ru/20230313/donetsk-1857430206.html
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донецк
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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), донецкая фильтровальная станция, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая фильтровальная станция, Украина, В мире
Киев знал, на что идет, отключая Донецку воду, заявил Кулемзин

Мэр Донецка Кулемзин: украинские власти прекрасно знали, на что идут, отключая городу воду

© Фото : КП "Компания "Вода Донбасса"Разрушенный обстрелами административно-бытовой корпус Донецкой фильтровальной станции
Разрушенный обстрелами административно-бытовой корпус Донецкой фильтровальной станции - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© Фото : КП "Компания "Вода Донбасса"
Разрушенный обстрелами административно-бытовой корпус Донецкой фильтровальной станции. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 мар – РИА Новости. Киев прекрасно знал, на что идет, отключая подачу воды в ДНР по каналу "Северский Донец-Донбасс", а нынешнее состояние Донецкой фильтровальной станции оценивать сложно, так как она находится под контролем киевских силовиков, заявил РИА Новости мэр Донецка Алексей Кулемзин.
До 2022 года вода поступала в Донецк с севера по каналу "Северский Донец – Донбасс". В пригороде вода очищалась на Донецкой фильтровальной станции.
Город Донецк - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
ВСУ целенаправленно бьют по инфраструктуре Донецка, заявил Кулемзин
05:05
"Фильтровальная станция давно не работает. И канал ("Северский Донец – Донбасс") перекрыла Украина. Они обесточили все и перекрыли канал, откуда и возникла в городе проблема с водой. Они знают прекрасно, что они делают. Мы были вынуждены перейти на жесткий график подачи воды – раз в три дня в определенные часы", - заявил Кулемзин РИА Новости.
После этого Донецк и многие другие города ДНР перешли на жесткий график подачи воды – ее подают раз в три дня на два-три часа. Из-за слабого напора вода зачастую не доходит до верхних этажей и жители вынуждены носить ее с нижних этажей и из колонок.
Помещение общеобразовательной школы №7, пострадавшее в результате обстрела, в Калининском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Мэр Донецка рассказал, сколько школ повредили при обстрелах со стороны ВСУ
04:44
О нынешнем состоянии Донецкой фильтровальной станции судить сложно, признал мэр, тем более, что Киев может намеренно ее обстрелять и вывести из строя.
"Мы можем только по предварительным данным это все оценивать, потому что девять лет эта территория подконтрольна киевскому режиму. Мы можем рассуждать, но один залп – и все, о чем мы только что говорили, тотчас закончится", - сообщил мэр.
Разрушения в Калининском районе Донецка после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Мэр Донецка обвинил Запад в убийстве мирных жителей
06:41
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Донецкая фильтровальная станцияУкраинаВ мире
 
 
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