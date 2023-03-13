https://ria.ru/20230313/donetsk-1857435139.html

Мэр Донецка обвинил Запад в убийстве мирных жителей

Мэр Донецка обвинил Запад в убийстве мирных жителей - РИА Новости, 13.03.2023

Мэр Донецка обвинил Запад в убийстве мирных жителей

Поставки оружия Киеву, который затем использует его для обстрелов мирных жителей, характеризуют страны Запада как заказчика таких убийств, заявил РИА Новости... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T06:41

2023-03-13T06:41

2023-03-13T06:52

происшествия

специальная военная операция на украине

россия

украина

донецк

алексей кулемзин (донецк)

сергей лавров

нато

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ДОНЕЦК, 13 мар – РИА Новости. Поставки оружия Киеву, который затем использует его для обстрелов мирных жителей, характеризуют страны Запада как заказчика таких убийств, заявил РИА Новости мэр Донецка Алексей Кулемзин. "То, что такие поставки (оружия) есть – лишняя характеристика заказчика убийств мирных жителей. Американских (заказчиков) и всей этой группировки англосакской", - сказал он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230313/donetsk-1857429164.html

россия

украина

донецк

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происшествия, россия, украина, донецк, алексей кулемзин (донецк), сергей лавров, нато