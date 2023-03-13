Рейтинг@Mail.ru
Мэр Донецка обвинил Запад в убийстве мирных жителей - РИА Новости, 13.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:41 13.03.2023 (обновлено: 06:52 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/donetsk-1857435139.html
Мэр Донецка обвинил Запад в убийстве мирных жителей
Мэр Донецка обвинил Запад в убийстве мирных жителей - РИА Новости, 13.03.2023
Мэр Донецка обвинил Запад в убийстве мирных жителей
Поставки оружия Киеву, который затем использует его для обстрелов мирных жителей, характеризуют страны Запада как заказчика таких убийств, заявил РИА Новости... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T06:41
2023-03-13T06:52
происшествия
специальная военная операция на украине
россия
украина
донецк
алексей кулемзин (донецк)
сергей лавров
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845087416_0:23:1280:743_1920x0_80_0_0_dfb3a4122d9f60606dc616ee1473ed56.jpg
ДОНЕЦК, 13 мар – РИА Новости. Поставки оружия Киеву, который затем использует его для обстрелов мирных жителей, характеризуют страны Запада как заказчика таких убийств, заявил РИА Новости мэр Донецка Алексей Кулемзин. "То, что такие поставки (оружия) есть – лишняя характеристика заказчика убийств мирных жителей. Американских (заказчиков) и всей этой группировки англосакской", - сказал он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230313/donetsk-1857429164.html
россия
украина
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845087416_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_476bbeaaa2621ec0268e9fb1373b690a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, украина, донецк, алексей кулемзин (донецк), сергей лавров, нато
Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Сергей Лавров, НАТО
Мэр Донецка обвинил Запад в убийстве мирных жителей

Мэр Донецка Кулемзин назвал Запад заказчиком убийств мирных жителей

© Фото : Алексей Кулемзин/TelegramРазрушения в Калининском районе Донецка после обстрела ВСУ
Разрушения в Калининском районе Донецка после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© Фото : Алексей Кулемзин/Telegram
Разрушения в Калининском районе Донецка после обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 мар – РИА Новости. Поставки оружия Киеву, который затем использует его для обстрелов мирных жителей, характеризуют страны Запада как заказчика таких убийств, заявил РИА Новости мэр Донецка Алексей Кулемзин.
"То, что такие поставки (оружия) есть – лишняя характеристика заказчика убийств мирных жителей. Американских (заказчиков) и всей этой группировки англосакской", - сказал он.
Помещение общеобразовательной школы №7, пострадавшее в результате обстрела, в Калининском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Мэр Донецка рассказал, сколько школ повредили при обстрелах со стороны ВСУ
04:44
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияУкраинаДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)Сергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала