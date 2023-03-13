https://ria.ru/20230313/donetsk-1857430206.html

ВСУ целенаправленно бьют по инфраструктуре Донецка, заявил Кулемзин

ВСУ целенаправленно бьют по инфраструктуре Донецка, заявил Кулемзин - РИА Новости, 13.03.2023

ВСУ целенаправленно бьют по инфраструктуре Донецка, заявил Кулемзин

Украинские военные целенаправленно бьют по инфраструктуре Донецка и ремонтникам, которые пытаются восстанавливать объекты после обстрелов, заявил РИА Новости... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T05:05

2023-03-13T05:05

2023-03-13T09:41

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

алексей кулемзин (донецк)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

донецкая фильтровальная станция

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ДОНЕЦК, 13 мар – РИА Новости. Украинские военные целенаправленно бьют по инфраструктуре Донецка и ремонтникам, которые пытаются восстанавливать объекты после обстрелов, заявил РИА Новости мэр города Алексей Кулемзин."В том же Петровском районе (находящемся близко к передовой - ред.) осуществляется подвоз воды. Но люди, к огромному сожалению, остаются без тепла, без воды, даже по графику, без электроэнергии, потому что украинская армия бьет целенаправленно по объектам инфраструктуры", - рассказал Кулемзин.Он напомнил, что 23 февраля украинские силовики подвергли обстрелу экипаж скорой помощи, погибли четверо врачей, 10 спасателей МЧС получили ранения. Позднее в интернете появились кадры с украинского беспилотника, на которых видно, что оператор БПЛА видит, по кому ведется огонь.Он добавил, что с 2014 года накоплена уже большая база информации, доказывающая именно целенаправленные обстрелы украинскими силовиками ремонтников и спасателей.Он отметил, что городские власти пытаются обеспечить функционирование всех систем, необходимых для жизни, "но удается не всегда", в том числе и потому, что киевские силовики целенаправленно не дают ремонтникам восстанавливать коммуникации."Передовые районы все на прицеле. У нас есть проблемные вопросы по энергетике, есть Петровский район, есть поселки Александровка, Старомихайловка, где приходится людям без электричества жить. И длится это не один день. Но Украина не дает ни малейшей возможности выйти ремонтникам и починить коммуникации – сразу ремонтная бригада превращается в цель, которая обстреливается всеми видами вооружения. Такие объекты, как правило, находятся в зоне стрелкового огня. Успеть сделать – шансов нет", - рассказал мэр.

https://ria.ru/20230313/donetsk-1857429164.html

https://ria.ru/20230313/donetsk-1857428399.html

донецк

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происшествия, донецк, алексей кулемзин (донецк), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донецкая фильтровальная станция