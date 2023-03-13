https://ria.ru/20230313/donetsk-1857430206.html
ВСУ целенаправленно бьют по инфраструктуре Донецка, заявил Кулемзин
ВСУ целенаправленно бьют по инфраструктуре Донецка, заявил Кулемзин - РИА Новости, 13.03.2023
ВСУ целенаправленно бьют по инфраструктуре Донецка, заявил Кулемзин
Украинские военные целенаправленно бьют по инфраструктуре Донецка и ремонтникам, которые пытаются восстанавливать объекты после обстрелов, заявил РИА Новости... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T05:05
2023-03-13T05:05
2023-03-13T09:41
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
алексей кулемзин (донецк)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
донецкая фильтровальная станция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846859492_0:196:3067:1921_1920x0_80_0_0_0972cd60e3fc17594b9b654ebcec02cf.jpg
ДОНЕЦК, 13 мар – РИА Новости. Украинские военные целенаправленно бьют по инфраструктуре Донецка и ремонтникам, которые пытаются восстанавливать объекты после обстрелов, заявил РИА Новости мэр города Алексей Кулемзин."В том же Петровском районе (находящемся близко к передовой - ред.) осуществляется подвоз воды. Но люди, к огромному сожалению, остаются без тепла, без воды, даже по графику, без электроэнергии, потому что украинская армия бьет целенаправленно по объектам инфраструктуры", - рассказал Кулемзин.Он напомнил, что 23 февраля украинские силовики подвергли обстрелу экипаж скорой помощи, погибли четверо врачей, 10 спасателей МЧС получили ранения. Позднее в интернете появились кадры с украинского беспилотника, на которых видно, что оператор БПЛА видит, по кому ведется огонь.Он добавил, что с 2014 года накоплена уже большая база информации, доказывающая именно целенаправленные обстрелы украинскими силовиками ремонтников и спасателей.Он отметил, что городские власти пытаются обеспечить функционирование всех систем, необходимых для жизни, "но удается не всегда", в том числе и потому, что киевские силовики целенаправленно не дают ремонтникам восстанавливать коммуникации."Передовые районы все на прицеле. У нас есть проблемные вопросы по энергетике, есть Петровский район, есть поселки Александровка, Старомихайловка, где приходится людям без электричества жить. И длится это не один день. Но Украина не дает ни малейшей возможности выйти ремонтникам и починить коммуникации – сразу ремонтная бригада превращается в цель, которая обстреливается всеми видами вооружения. Такие объекты, как правило, находятся в зоне стрелкового огня. Успеть сделать – шансов нет", - рассказал мэр.
https://ria.ru/20230313/donetsk-1857429164.html
https://ria.ru/20230313/donetsk-1857428399.html
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846859492_41:0:2770:2047_1920x0_80_0_0_ef966e43a04ca23b3d04a79b4115d03c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, алексей кулемзин (донецк), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донецкая фильтровальная станция
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Донецкая фильтровальная станция
ВСУ целенаправленно бьют по инфраструктуре Донецка, заявил Кулемзин
Кулемзин: украинские войска целенаправленно бьют по инфраструктуре Донецка и ремонтникам
ДОНЕЦК, 13 мар – РИА Новости. Украинские военные целенаправленно бьют по инфраструктуре Донецка и ремонтникам, которые пытаются восстанавливать объекты после обстрелов, заявил РИА Новости мэр города Алексей Кулемзин.
"В том же Петровском районе (находящемся близко к передовой - ред.) осуществляется подвоз воды. Но люди, к огромному сожалению, остаются без тепла, без воды, даже по графику, без электроэнергии, потому что украинская армия бьет целенаправленно по объектам инфраструктуры", - рассказал Кулемзин.
Мэр Донецка рассказал, сколько школ повредили при обстрелах со стороны ВСУ
Он напомнил, что 23 февраля украинские силовики подвергли обстрелу экипаж скорой помощи, погибли четверо врачей, 10 спасателей МЧС получили ранения. Позднее в интернете появились кадры с украинского беспилотника, на которых видно, что оператор БПЛА видит, по кому ведется огонь.
«
"Все видели недавние кадры (удара) по скорой помощи, где погибли четверо сотрудников... В этих адских условиях Петровский район живет и работает. Это действительно настоящие герои", - отметил мэр.
Он добавил, что с 2014 года накоплена уже большая база информации, доказывающая именно целенаправленные обстрелы украинскими силовиками ремонтников и спасателей.
«
"Есть факты очевидные, есть видеозаписи. Это статистика уже многолетняя. Не раз это было, еще с 2014 года начиная. Такие истории продолжались постоянно... Сколько раз Донецкая фильтровальная станция обстреливалась, когда туда выходили люди, чтобы воду дать. И таких примеров сотни", - напомнил глава Донецка.
Он отметил, что городские власти пытаются обеспечить функционирование всех систем, необходимых для жизни, "но удается не всегда", в том числе и потому, что киевские силовики целенаправленно не дают ремонтникам восстанавливать коммуникации.
"Передовые районы все на прицеле. У нас есть проблемные вопросы по энергетике, есть Петровский район, есть поселки Александровка, Старомихайловка, где приходится людям без электричества жить. И длится это не один день. Но Украина
не дает ни малейшей возможности выйти ремонтникам и починить коммуникации – сразу ремонтная бригада превращается в цель, которая обстреливается всеми видами вооружения. Такие объекты, как правило, находятся в зоне стрелкового огня. Успеть сделать – шансов нет", - рассказал мэр.
Кулемзин рассказал об особом донецком характере