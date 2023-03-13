https://ria.ru/20230313/donetsk-1857429164.html
Мэр Донецка рассказал, сколько школ повредили при обстрелах со стороны ВСУ
Мэр Донецка рассказал, сколько школ повредили при обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 13.03.2023
Мэр Донецка рассказал, сколько школ повредили при обстрелах со стороны ВСУ
Около 100 предприятий и 150 школ в разной степени повреждены в Донецке при обстрелах со стороны украинских силовиков, заявил РИА Новости мэр города Алексей... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T04:44
2023-03-13T04:44
2023-03-13T04:47
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 13 мар – РИА Новости. Около 100 предприятий и 150 школ в разной степени повреждены в Донецке при обстрелах со стороны украинских силовиков, заявил РИА Новости мэр города Алексей Кулемзин. "У нас повреждено 150 школ. Прямые попадания. Целенаправленно удары наносятся по школам. Из них порядка 70 школ повреждены в 3-4-5 стадии (более сильные повреждения - ред.)", - рассказал Кулемзин. У некоторых школ пострадало только остекление. В то же время многие школы подвергались обстрелам неоднократно, отметил мэр. Что касается промышленных предприятий, то около 100 из них также пострадали при обстрелах, рассказал Кулемзин. Он отметил, что именно промышленные окраины Донецка больше всего страдают от обстрелов. "Кировский, Куйбышевский, Киевский, Петровский (районы) – там и есть большинство площадок, где сосредоточен промышленный комплекс. На сегодня порядка сотни промышленных предприятий имеют печальную статистику, где разрушения различной тяжести", - рассказал мэр.
https://ria.ru/20230313/donetsk-1857428399.html
https://ria.ru/20230313/naselenie-1857426216.html
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происшествия, донецк, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк)
Мэр Донецка рассказал, сколько школ повредили при обстрелах со стороны ВСУ
Кулемзин заявил, что около 150 школ повреждены в Донецке при обстрелах со стороны ВСУ
ДОНЕЦК, 13 мар – РИА Новости. Около 100 предприятий и 150 школ в разной степени повреждены в Донецке при обстрелах со стороны украинских силовиков, заявил РИА Новости мэр города Алексей Кулемзин.
"У нас повреждено 150 школ. Прямые попадания. Целенаправленно удары наносятся по школам. Из них порядка 70 школ повреждены в 3-4-5 стадии (более сильные повреждения - ред.)", - рассказал Кулемзин.
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У некоторых школ пострадало только остекление. В то же время многие школы подвергались обстрелам неоднократно, отметил мэр.
Что касается промышленных предприятий, то около 100 из них также пострадали при обстрелах, рассказал Кулемзин. Он отметил, что именно промышленные окраины Донецка больше всего страдают от обстрелов.
"Кировский, Куйбышевский, Киевский, Петровский (районы) – там и есть большинство площадок, где сосредоточен промышленный комплекс. На сегодня порядка сотни промышленных предприятий имеют печальную статистику, где разрушения различной тяжести", - рассказал мэр.
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