https://ria.ru/20230313/donetsk-1857428399.html
Кулемзин рассказал об особом донецком характере
Кулемзин рассказал об особом донецком характере - РИА Новости, 13.03.2023
Кулемзин рассказал об особом донецком характере
Жителей Донецка нельзя "мерить обычной линейкой", заявил РИА Новости мэр города Алексей Кулемзин, рассказывая о тех, кто отказался уезжать, несмотря на тяжелые... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T04:25
2023-03-13T04:25
2023-03-13T04:32
донецк
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
общество
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ДОНЕЦК, 13 мар – РИА Новости. Жителей Донецка нельзя "мерить обычной линейкой", заявил РИА Новости мэр города Алексей Кулемзин, рассказывая о тех, кто отказался уезжать, несмотря на тяжелые условия. "Все, кто желал, выехали организованно. Кто-то самостоятельно выехал. Но все остальные остались на трудовом фронте. Сегодня все сферы нашего города работают. Город продолжает жить, город населен", - рассказал Кулемзин. Он напомнил, что власти организовывали эвакуацию для всех желающих, но многие отказывались это делать в силу особого донецкого характера. По его словам, дончан "нельзя мерить обычной линейкой". "Наши люди продолжают ходить на работу, выполнять свои обязанности, лечить людей, учить детей. Работают все центры управления, все сферы", - заверил мэр. По его словам, оставшиеся жители Донецка не задумываются о том, что за работу в военных условиях им положены повышенные выплаты. "Это наша земля, это наш дом, и мы здесь не за то, что здесь платят деньги или не платят", - отметил Кулемзин.
https://ria.ru/20230313/donetsk-1857426478.html
https://ria.ru/20230313/naselenie-1857426216.html
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донецк, алексей кулемзин (донецк), общество
Донецк, Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Общество
Кулемзин рассказал об особом донецком характере
Мэр Кулемзин заявил, что жителей Донецка нельзя мерить обычной линейкой
ДОНЕЦК, 13 мар – РИА Новости. Жителей Донецка нельзя "мерить обычной линейкой", заявил РИА Новости мэр города Алексей Кулемзин, рассказывая о тех, кто отказался уезжать, несмотря на тяжелые условия.
"Все, кто желал, выехали организованно. Кто-то самостоятельно выехал. Но все остальные остались на трудовом фронте. Сегодня все сферы нашего города работают. Город продолжает жить, город населен", - рассказал Кулемзин.
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Он напомнил, что власти организовывали эвакуацию для всех желающих, но многие отказывались это делать в силу особого донецкого характера.
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"Например, приезжаем к человеку и говорим: "Уезжаем, эвакуация". А пожилой человек говорит: "Смотри, какая у меня рассада. Мне ее высаживать вот-вот. Куда же я поеду? Я с 2014 года здесь в подвале", - рассказал мэр.
По его словам, дончан "нельзя мерить обычной линейкой". "Наши люди продолжают ходить на работу, выполнять свои обязанности, лечить людей, учить детей. Работают все центры управления, все сферы", - заверил мэр.
По его словам, оставшиеся жители Донецка не задумываются о том, что за работу в военных условиях им положены повышенные выплаты.
"Это наша земля, это наш дом, и мы здесь не за то, что здесь платят деньги или не платят", - отметил Кулемзин.
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