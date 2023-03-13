https://ria.ru/20230313/donetsk-1857424388.html

Мэр Донецка заявил о крайне тяжелой ситуации в городе

Мэр Донецка заявил о крайне тяжелой ситуации в городе - РИА Новости, 13.03.2023

Мэр Донецка заявил о крайне тяжелой ситуации в городе

Ситуация в Донецке остается крайне тяжелой, украинские силовики обстреливают практически все районы города, заявил РИА Новости мэр Алексей Кулемзин. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T03:05

2023-03-13T03:05

2023-03-13T03:11

донецк

алексей кулемзин (донецк)

специальная военная операция на украине

происшествия

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ДОНЕЦК, 13 мар — РИА Новости. Ситуация в Донецке остается крайне тяжелой, украинские силовики обстреливают практически все районы города, заявил РИА Новости мэр Алексей Кулемзин. По его словам, такие районы, как Петровский, Киевский, Куйбышевский и Кировский, "обстреливаются постоянно, с большой плотностью". "Но огромные разрушения есть и в Ворошиловском районе, в самом центре Донецка. К сожалению, ситуация остается крайне тяжелой", - отметил мэр.

https://ria.ru/20230312/donetsk-1857316797.html

донецк

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донецк, алексей кулемзин (донецк), происшествия