https://ria.ru/20230313/donetsk-1857424388.html
Мэр Донецка заявил о крайне тяжелой ситуации в городе
Мэр Донецка заявил о крайне тяжелой ситуации в городе - РИА Новости, 13.03.2023
Мэр Донецка заявил о крайне тяжелой ситуации в городе
Ситуация в Донецке остается крайне тяжелой, украинские силовики обстреливают практически все районы города, заявил РИА Новости мэр Алексей Кулемзин. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T03:05
2023-03-13T03:05
2023-03-13T03:11
донецк
алексей кулемзин (донецк)
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 13 мар — РИА Новости. Ситуация в Донецке остается крайне тяжелой, украинские силовики обстреливают практически все районы города, заявил РИА Новости мэр Алексей Кулемзин. По его словам, такие районы, как Петровский, Киевский, Куйбышевский и Кировский, "обстреливаются постоянно, с большой плотностью". "Но огромные разрушения есть и в Ворошиловском районе, в самом центре Донецка. К сожалению, ситуация остается крайне тяжелой", - отметил мэр.
https://ria.ru/20230312/donetsk-1857316797.html
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донецк, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Мэр Донецка заявил о крайне тяжелой ситуации в городе
Мэр Донецка Кулемзин заявил, что ВСУ обстреливают практически все районы города
ДОНЕЦК, 13 мар — РИА Новости. Ситуация в Донецке остается крайне тяжелой, украинские силовики обстреливают практически все районы города, заявил РИА Новости мэр Алексей Кулемзин.
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"Ситуация в Донецке крайне сложная, вы сами это видите... Сегодня нет понятия "необстреливаемый район". Все районы под обстрелом. Недавние события это лишний раз подтвердили – Пролетарский район, который долгие военные годы считался "тыловым", подвергся ударам. Пострадали школы, детский социальный центр", - сказал Кулемзин.
По его словам, такие районы, как Петровский, Киевский, Куйбышевский и Кировский, "обстреливаются постоянно, с большой плотностью".
"Но огромные разрушения есть и в Ворошиловском районе, в самом центре Донецка. К сожалению, ситуация остается крайне тяжелой", - отметил мэр.
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