Рейтинг@Mail.ru
Мэр Донецка заявил о крайне тяжелой ситуации в городе - РИА Новости, 13.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:05 13.03.2023 (обновлено: 03:11 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/donetsk-1857424388.html
Мэр Донецка заявил о крайне тяжелой ситуации в городе
Мэр Донецка заявил о крайне тяжелой ситуации в городе - РИА Новости, 13.03.2023
Мэр Донецка заявил о крайне тяжелой ситуации в городе
Ситуация в Донецке остается крайне тяжелой, украинские силовики обстреливают практически все районы города, заявил РИА Новости мэр Алексей Кулемзин. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T03:05
2023-03-13T03:11
донецк
алексей кулемзин (донецк)
специальная военная операция на украине
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853104844_0:186:2980:1862_1920x0_80_0_0_450ab07f999b27e324569a22dc0f8e89.jpg
ДОНЕЦК, 13 мар — РИА Новости. Ситуация в Донецке остается крайне тяжелой, украинские силовики обстреливают практически все районы города, заявил РИА Новости мэр Алексей Кулемзин. По его словам, такие районы, как Петровский, Киевский, Куйбышевский и Кировский, "обстреливаются постоянно, с большой плотностью". "Но огромные разрушения есть и в Ворошиловском районе, в самом центре Донецка. К сожалению, ситуация остается крайне тяжелой", - отметил мэр.
https://ria.ru/20230312/donetsk-1857316797.html
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853104844_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_ec5067f1a2f3849bcc60a5f23b199c91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Мэр Донецка заявил о крайне тяжелой ситуации в городе

Мэр Донецка Кулемзин заявил, что ВСУ обстреливают практически все районы города

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы тушат пожар, возникший в результате обстрела со стороны ВСУ
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар, возникший в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар, возникший в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 мар — РИА Новости. Ситуация в Донецке остается крайне тяжелой, украинские силовики обстреливают практически все районы города, заявил РИА Новости мэр Алексей Кулемзин.
«
"Ситуация в Донецке крайне сложная, вы сами это видите... Сегодня нет понятия "необстреливаемый район". Все районы под обстрелом. Недавние события это лишний раз подтвердили – Пролетарский район, который долгие военные годы считался "тыловым", подвергся ударам. Пострадали школы, детский социальный центр", - сказал Кулемзин.
По его словам, такие районы, как Петровский, Киевский, Куйбышевский и Кировский, "обстреливаются постоянно, с большой плотностью".
"Но огромные разрушения есть и в Ворошиловском районе, в самом центре Донецка. К сожалению, ситуация остается крайне тяжелой", - отметил мэр.
Взрыв, все повылетало – жительница Донецка об обстреле города украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
Женщина получила ранения при обстреле Донецка украинскими войсками
Вчера, 11:12
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала