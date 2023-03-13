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Украинские войска обстреляли Ясиноватский район в ДНР
Украинские войска обстреляли Ясиноватский район в ДНР - РИА Новости, 13.03.2023
Украинские войска обстреляли Ясиноватский район в ДНР
Украинские войска обстреляли Ясиноватский район, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в понедельник в телеграм-канале представительства... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T12:26
2023-03-13T12:26
2023-03-13T12:26
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
ясиноватая
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ДОНЕЦК, 13 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватский район, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в понедельник в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:55 (совпадает с мск) – населенный пункт Ласточкино – Ясиноватский район: выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - отмечается в сообщении в телеграм-канале представительства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс, ясиноватая
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донбасс, Ясиноватая
Украинские войска обстреляли Ясиноватский район в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Ясиноватскому району четыре натовских снаряда