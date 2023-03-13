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Украинские войска обстреляли Ясиноватский район в ДНР

Украинские войска обстреляли Ясиноватский район в ДНР - РИА Новости, 13.03.2023

Украинские войска обстреляли Ясиноватский район в ДНР

Украинские войска обстреляли Ясиноватский район, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в понедельник в телеграм-канале представительства... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T12:26

2023-03-13T12:26

2023-03-13T12:26

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

донбасс

ясиноватая

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ДОНЕЦК, 13 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватский район, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в понедельник в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:55 (совпадает с мск) – населенный пункт Ласточкино – Ясиноватский район: выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - отмечается в сообщении в телеграм-канале представительства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецкая народная республика

донбасс

ясиноватая

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс, ясиноватая