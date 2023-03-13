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Украинские войска обстреляли Широкую Балку в ДНР
Украинские войска обстреляли Широкую Балку в ДНР - РИА Новости, 13.03.2023
Украинские войска обстреляли Широкую Балку в ДНР
Украинские войска обстреляли поселок Широкая Балка, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T11:42
2023-03-13T11:42
2023-03-13T11:42
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 13 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Широкая Балка, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Леонидовка – населенный пункт Широкая Балка: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", отмечается в сообщении в телеграм-канале представительства.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донбасс
Украинские войска обстреляли Широкую Балку в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли из артиллерии поселок Широкая Балка