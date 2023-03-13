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Украинские войска обстреляли Широкую Балку в ДНР

Украинские войска обстреляли Широкую Балку в ДНР - РИА Новости, 13.03.2023

Украинские войска обстреляли Широкую Балку в ДНР

Украинские войска обстреляли поселок Широкая Балка, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T11:42

2023-03-13T11:42

2023-03-13T11:42

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 13 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Широкая Балка, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Леонидовка – населенный пункт Широкая Балка: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", отмечается в сообщении в телеграм-канале представительства.

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс