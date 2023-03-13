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Украинские войска обстреляли Широкую Балку в ДНР - РИА Новости, 13.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:42 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/donbass-1857481234.html
Украинские войска обстреляли Широкую Балку в ДНР
Украинские войска обстреляли Широкую Балку в ДНР - РИА Новости, 13.03.2023
Украинские войска обстреляли Широкую Балку в ДНР
Украинские войска обстреляли поселок Широкая Балка, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T11:42
2023-03-13T11:42
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 13 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Широкая Балка, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Леонидовка – населенный пункт Широкая Балка: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", отмечается в сообщении в телеграм-канале представительства.
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происшествия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донбасс
Украинские войска обстреляли Широкую Балку в ДНР

Представительство ДНР: украинские войска обстреляли из артиллерии поселок Широкая Балка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донецкой области
Осколки украинских снарядов в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских снарядов в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Широкая Балка, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Леонидовка – населенный пункт Широкая Балка: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", отмечается в сообщении в телеграм-канале представительства.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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