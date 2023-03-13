Доллар дешевеет к евро и иене из-за кризиса вокруг SVB
Доллар дешевеет к евро и иене из-за банкротства американского Silicon Valley Bank
Электронное табло с символом доллара. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Стоимость доллара в понедельник утром падает по отношению к другим основным мировым валютам, евро и иене, следует из данных торгов. На рынки влияет ситуация с банкротством американского Silicon Valley Bank (SVB).
По состоянию на 8.29 мск курс евро к доллару растет до 1,0722 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0643 доллара, курс доллара к иене опускается до 134,16 иены со 134,98 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшается на 0,71%, до 103,83 пункта.
Регуляторы штата Калифорния закрыли SVB 10 марта, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Такая ситуация связана с ростом учетной ставки Федеральной резервной системы. Власти США при этом вмешались в ситуацию и приняли решение с 13 марта предоставить всем вкладчикам обанкротившегося SVB доступ к их сбережениям.
В результате эксперты изменили свои оценки по ключевой ставке Федрезерва на мартовское заседание. Теперь, по данным CME Group, 91,5% аналитиков закладывают повышение ставки прежними темпами - на 25 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых. На прошлой неделе большинство ожидали увеличение ставки на 50 базисных пунктов.
Традиционно повышение ставки поддерживает стоимость национальной валюты, и важным фактором для рынков являются темпы повышения. Федрезерв начал повышать ставку в прошлом году на фоне высокой инфляции, что усилило опасения по поводу рецессии.