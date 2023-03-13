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Доллар дешевеет к евро и иене из-за кризиса вокруг SVB - РИА Новости, 13.03.2023
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08:56 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/dollar-1857444024.html
Доллар дешевеет к евро и иене из-за кризиса вокруг SVB
Доллар дешевеет к евро и иене из-за кризиса вокруг SVB - РИА Новости, 13.03.2023
Доллар дешевеет к евро и иене из-за кризиса вокруг SVB
Стоимость доллара в понедельник утром падает по отношению к другим основным мировым валютам, евро и иене, следует из данных торгов. На рынки влияет ситуация с... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T08:56
2023-03-13T08:56
экономика
сша
калифорния
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Стоимость доллара в понедельник утром падает по отношению к другим основным мировым валютам, евро и иене, следует из данных торгов. На рынки влияет ситуация с банкротством американского Silicon Valley Bank (SVB). По состоянию на 8.29 мск курс евро к доллару растет до 1,0722 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0643 доллара, курс доллара к иене опускается до 134,16 иены со 134,98 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшается на 0,71%, до 103,83 пункта. Регуляторы штата Калифорния закрыли SVB 10 марта, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Такая ситуация связана с ростом учетной ставки Федеральной резервной системы. Власти США при этом вмешались в ситуацию и приняли решение с 13 марта предоставить всем вкладчикам обанкротившегося SVB доступ к их сбережениям. В результате эксперты изменили свои оценки по ключевой ставке Федрезерва на мартовское заседание. Теперь, по данным CME Group, 91,5% аналитиков закладывают повышение ставки прежними темпами - на 25 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых. На прошлой неделе большинство ожидали увеличение ставки на 50 базисных пунктов. Традиционно повышение ставки поддерживает стоимость национальной валюты, и важным фактором для рынков являются темпы повышения. Федрезерв начал повышать ставку в прошлом году на фоне высокой инфляции, что усилило опасения по поводу рецессии.
https://ria.ru/20230313/svb-1857443677.html
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экономика, сша, калифорния, cme group
Экономика, США, Калифорния, CME Group
Доллар дешевеет к евро и иене из-за кризиса вокруг SVB

Доллар дешевеет к евро и иене из-за банкротства американского Silicon Valley Bank

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЭлектронное табло с символом доллара
Электронное табло с символом доллара - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Электронное табло с символом доллара. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Стоимость доллара в понедельник утром падает по отношению к другим основным мировым валютам, евро и иене, следует из данных торгов. На рынки влияет ситуация с банкротством американского Silicon Valley Bank (SVB).
По состоянию на 8.29 мск курс евро к доллару растет до 1,0722 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0643 доллара, курс доллара к иене опускается до 134,16 иены со 134,98 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшается на 0,71%, до 103,83 пункта.
Штаб-квартира Silicon Valley Bank в Санта-Кларе, Калифорния - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
СМИ узнали, как банкротство SVB отразится на индийских стартапах
08:50
Регуляторы штата Калифорния закрыли SVB 10 марта, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Такая ситуация связана с ростом учетной ставки Федеральной резервной системы. Власти США при этом вмешались в ситуацию и приняли решение с 13 марта предоставить всем вкладчикам обанкротившегося SVB доступ к их сбережениям.
В результате эксперты изменили свои оценки по ключевой ставке Федрезерва на мартовское заседание. Теперь, по данным CME Group, 91,5% аналитиков закладывают повышение ставки прежними темпами - на 25 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых. На прошлой неделе большинство ожидали увеличение ставки на 50 базисных пунктов.
Традиционно повышение ставки поддерживает стоимость национальной валюты, и важным фактором для рынков являются темпы повышения. Федрезерв начал повышать ставку в прошлом году на фоне высокой инфляции, что усилило опасения по поводу рецессии.
Производство золотых слитков - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Цена золота в Японии достигла максимума на новостях о банкротстве банка SVB
06:01
 
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