https://ria.ru/20230313/dnr-1857581956.html

В ДНР создали Счетную палату

В ДНР создали Счетную палату - РИА Новости, 13.03.2023

В ДНР создали Счетную палату

Счетная палата в настоящее время создана только в Донецкой Народной Республике (ДНР), заявила исполняющая обязанности председателя Счетной палаты РФ Галина... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T16:38

2023-03-13T16:38

2023-03-13T16:38

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

галина изотова

владимир путин

единая россия

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Счетная палата в настоящее время создана только в Донецкой Народной Республике (ДНР), заявила исполняющая обязанности председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова. "Территориальный орган Счетной палаты создан только в ДНР", - сказала она журналистам по итогам заседания президиума фракции "Единая Россия", в котором принимали участие представители контрольного ведомства. Позднее в пресс-службе российского ведомства информацию уточнили. "Пока Счетная палата создана только в ДНР. Речь идет об органе финансового контроля на территории республики, образованного парламентом региона, а не Счетной палатой РФ", - отметили в пресс-службе. В состав России после сентябрьских референдумов в прошлом году вошли Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области. Федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов президент РФ Владимир Путин подписал в октябре 2022 года.

https://ria.ru/20221003/organy-1821098572.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, галина изотова, владимир путин, единая россия