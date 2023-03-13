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В ДНР создали Счетную палату - РИА Новости, 13.03.2023
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16:38 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/dnr-1857581956.html
В ДНР создали Счетную палату
В ДНР создали Счетную палату - РИА Новости, 13.03.2023
В ДНР создали Счетную палату
Счетная палата в настоящее время создана только в Донецкой Народной Республике (ДНР), заявила исполняющая обязанности председателя Счетной палаты РФ Галина... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T16:38
2023-03-13T16:38
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
галина изотова
владимир путин
единая россия
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Счетная палата в настоящее время создана только в Донецкой Народной Республике (ДНР), заявила исполняющая обязанности председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова. "Территориальный орган Счетной палаты создан только в ДНР", - сказала она журналистам по итогам заседания президиума фракции "Единая Россия", в котором принимали участие представители контрольного ведомства. Позднее в пресс-службе российского ведомства информацию уточнили. "Пока Счетная палата создана только в ДНР. Речь идет об органе финансового контроля на территории республики, образованного парламентом региона, а не Счетной палатой РФ", - отметили в пресс-службе. В состав России после сентябрьских референдумов в прошлом году вошли Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области. Федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов президент РФ Владимир Путин подписал в октябре 2022 года.
https://ria.ru/20221003/organy-1821098572.html
россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, галина изотова, владимир путин, единая россия
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Галина Изотова, Владимир Путин, Единая Россия
В ДНР создали Счетную палату

И.о председателя Счетной палаты Изотова: в ДНР создали орган финансового контроля

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Счетной палаты РФ
Здание Счетной палаты РФ - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Счетной палаты РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Счетная палата в настоящее время создана только в Донецкой Народной Республике (ДНР), заявила исполняющая обязанности председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова.
"Территориальный орган Счетной палаты создан только в ДНР", - сказала она журналистам по итогам заседания президиума фракции "Единая Россия", в котором принимали участие представители контрольного ведомства.
Позднее в пресс-службе российского ведомства информацию уточнили. "Пока Счетная палата создана только в ДНР. Речь идет об органе финансового контроля на территории республики, образованного парламентом региона, а не Счетной палатой РФ", - отметили в пресс-службе.
В состав России после сентябрьских референдумов в прошлом году вошли Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области. Федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов президент РФ Владимир Путин подписал в октябре 2022 года.
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РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаГалина ИзотоваВладимир ПутинЕдиная Россия
 
 
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