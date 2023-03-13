https://ria.ru/20230313/diplomatiya-1857583307.html
В МИД назвали ставшую вновь актуальной задачу дипломатии
В МИД назвали ставшую вновь актуальной задачу дипломатии - РИА Новости, 13.03.2023
В МИД назвали ставшую вновь актуальной задачу дипломатии
Перед дипломатией в нынешнее время стоит "новая старая" задача - не допустить ядерной войны, вероятность которой в последнее время значительно возросла из-за... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T16:42
2023-03-13T16:42
2023-03-13T17:25
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китай
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Перед дипломатией в нынешнее время стоит "новая старая" задача - не допустить ядерной войны, вероятность которой в последнее время значительно возросла из-за США и их сателлитов, говорится в интервью директора департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексея Дробинина. "Снижение конфликтного потенциала и построение более устойчивой архитектуры безопасности могут произойти лишь в случае отказа США и их сателлитов от ставки на силовое доминирование, осознания ими безальтернативности мирного сосуществования и равноправного сотрудничества, в том числе с Россией, КНР, Ираном, КНДР, Белоруссией, Сирией, Кубой и Венесуэлой. Добиться этого будет непросто. Пока геополитические обстоятельства этому не способствуют", - отметил он в интервью журналу "Проблемы национальной стратегии" РИСИ. По мнению дипломата, все должны понимать, что в ядерной войне не может быть победителей и побежденных, она никогда не должна быть развязана, и поэтому перед дипломатией встает "новая старая" задача - не допустить эскалации ситуации. "Перед дипломатией на нынешнем этапе встает "новая старая" задача – не допустить лобового столкновения между ядерными державами, чреватого самыми высокими рисками эскалации, вероятность которого из-за безрассудных действий наших оппонентов значительно возросла", - добавил Дробинин.
https://ria.ru/20230310/dsnv-1856998979.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, китай, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, США, Россия, Китай, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД назвали ставшую вновь актуальной задачу дипломатии
Глава департамента МИД России Дробинин назвал задачей дипломатии недопущение ядерной войны
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Перед дипломатией в нынешнее время стоит "новая старая" задача - не допустить ядерной войны, вероятность которой в последнее время значительно возросла из-за США и их сателлитов, говорится в интервью директора департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексея Дробинина.
"Снижение конфликтного потенциала и построение более устойчивой архитектуры безопасности могут произойти лишь в случае отказа США и их сателлитов от ставки на силовое доминирование, осознания ими безальтернативности мирного сосуществования и равноправного сотрудничества, в том числе с Россией, КНР
, Ираном, КНДР, Белоруссией
, Сирией
, Кубой
и Венесуэлой
. Добиться этого будет непросто. Пока геополитические обстоятельства этому не способствуют", - отметил он в интервью журналу "Проблемы национальной стратегии" РИСИ.
По мнению дипломата, все должны понимать, что в ядерной войне не может быть победителей и побежденных, она никогда не должна быть развязана, и поэтому перед дипломатией встает "новая старая" задача - не допустить эскалации ситуации.
"Перед дипломатией на нынешнем этапе встает "новая старая" задача – не допустить лобового столкновения между ядерными державами, чреватого самыми высокими рисками эскалации, вероятность которого из-за безрассудных действий наших оппонентов значительно возросла", - добавил Дробинин.
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