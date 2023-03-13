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В МИД назвали ставшую вновь актуальной задачу дипломатии - РИА Новости, 13.03.2023
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16:42 13.03.2023 (обновлено: 17:25 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/diplomatiya-1857583307.html
В МИД назвали ставшую вновь актуальной задачу дипломатии
В МИД назвали ставшую вновь актуальной задачу дипломатии - РИА Новости, 13.03.2023
В МИД назвали ставшую вновь актуальной задачу дипломатии
Перед дипломатией в нынешнее время стоит "новая старая" задача - не допустить ядерной войны, вероятность которой в последнее время значительно возросла из-за... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T16:42
2023-03-13T17:25
в мире
сша
россия
китай
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Перед дипломатией в нынешнее время стоит "новая старая" задача - не допустить ядерной войны, вероятность которой в последнее время значительно возросла из-за США и их сателлитов, говорится в интервью директора департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексея Дробинина. "Снижение конфликтного потенциала и построение более устойчивой архитектуры безопасности могут произойти лишь в случае отказа США и их сателлитов от ставки на силовое доминирование, осознания ими безальтернативности мирного сосуществования и равноправного сотрудничества, в том числе с Россией, КНР, Ира­ном, КНДР, Белоруссией, Сирией, Кубой и Венесуэлой. Добиться этого будет непросто. Пока геополитические обстоятельства этому не способствуют", - отметил он в интервью журналу "Проблемы национальной стратегии" РИСИ. По мнению дипломата, все должны понимать, что в ядерной войне не может быть победителей и побежденных, она никогда не должна быть развязана, и поэтому перед дипломатией встает "новая старая" задача - не допустить эскалации ситуации. "Перед дипломатией на нынешнем этапе встает "новая старая" задача – не допустить лобового столкновения между ядерными дер­жавами, чреватого самыми высокими рисками эскалации, вероятность которого из­-за безрассудных действий наших оппонентов значительно возросла", - добавил Дробинин.
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в мире, сша, россия, китай, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, США, Россия, Китай, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД назвали ставшую вновь актуальной задачу дипломатии

Глава департамента МИД России Дробинин назвал задачей дипломатии недопущение ядерной войны

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Перед дипломатией в нынешнее время стоит "новая старая" задача - не допустить ядерной войны, вероятность которой в последнее время значительно возросла из-за США и их сателлитов, говорится в интервью директора департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексея Дробинина.
"Снижение конфликтного потенциала и построение более устойчивой архитектуры безопасности могут произойти лишь в случае отказа США и их сателлитов от ставки на силовое доминирование, осознания ими безальтернативности мирного сосуществования и равноправного сотрудничества, в том числе с Россией, КНР, Ира­ном, КНДР, Белоруссией, Сирией, Кубой и Венесуэлой. Добиться этого будет непросто. Пока геополитические обстоятельства этому не способствуют", - отметил он в интервью журналу "Проблемы национальной стратегии" РИСИ.
По мнению дипломата, все должны понимать, что в ядерной войне не может быть победителей и побежденных, она никогда не должна быть развязана, и поэтому перед дипломатией встает "новая старая" задача - не допустить эскалации ситуации.
"Перед дипломатией на нынешнем этапе встает "новая старая" задача – не допустить лобового столкновения между ядерными дер­жавами, чреватого самыми высокими рисками эскалации, вероятность которого из­-за безрассудных действий наших оппонентов значительно возросла", - добавил Дробинин.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Рябков прокомментировал ситуацию с ядерными потенциалами Парижа и Лондона
10 марта, 13:34
 
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