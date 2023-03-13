https://ria.ru/20230313/diplomatiya-1857583307.html

В МИД назвали ставшую вновь актуальной задачу дипломатии

В МИД назвали ставшую вновь актуальной задачу дипломатии - РИА Новости, 13.03.2023

В МИД назвали ставшую вновь актуальной задачу дипломатии

Перед дипломатией в нынешнее время стоит "новая старая" задача - не допустить ядерной войны, вероятность которой в последнее время значительно возросла из-за... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T16:42

2023-03-13T16:42

2023-03-13T17:25

в мире

сша

россия

китай

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Перед дипломатией в нынешнее время стоит "новая старая" задача - не допустить ядерной войны, вероятность которой в последнее время значительно возросла из-за США и их сателлитов, говорится в интервью директора департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексея Дробинина. "Снижение конфликтного потенциала и построение более устойчивой архитектуры безопасности могут произойти лишь в случае отказа США и их сателлитов от ставки на силовое доминирование, осознания ими безальтернативности мирного сосуществования и равноправного сотрудничества, в том числе с Россией, КНР, Ира­ном, КНДР, Белоруссией, Сирией, Кубой и Венесуэлой. Добиться этого будет непросто. Пока геополитические обстоятельства этому не способствуют", - отметил он в интервью журналу "Проблемы национальной стратегии" РИСИ. По мнению дипломата, все должны понимать, что в ядерной войне не может быть победителей и побежденных, она никогда не должна быть развязана, и поэтому перед дипломатией встает "новая старая" задача - не допустить эскалации ситуации. "Перед дипломатией на нынешнем этапе встает "новая старая" задача – не допустить лобового столкновения между ядерными дер­жавами, чреватого самыми высокими рисками эскалации, вероятность которого из­-за безрассудных действий наших оппонентов значительно возросла", - добавил Дробинин.

https://ria.ru/20230310/dsnv-1856998979.html

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россия

китай

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, россия, китай, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)