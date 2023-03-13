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Британия заявила об ограниченности каналов для диалога с Россией
Британия заявила об ограниченности каналов для диалога с Россией - РИА Новости, 13.03.2023
Британия заявила об ограниченности каналов для диалога с Россией
Британия считает, что каналы для диалога и деэскалации с Россией сейчас ограничены, но она готова активизировать их "в подходящий момент", следует из документа... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T21:04
2023-03-13T21:04
2023-03-13T21:04
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Британия считает, что каналы для диалога и деэскалации с Россией сейчас ограничены, но она готова активизировать их "в подходящий момент", следует из документа обновленной оборонной стратегии страны (Integrated Review Refresh 2023). "Хорошо налаженные каналы для диалога и деэскалации с Россией в настоящее время ограничены и находятся под серьезным напряжением, но мы по-прежнему готовы активизировать их, когда наступит подходящий момент", - сказано в документе. Отмечается, что Великобритания будет стремиться сдерживать "способность и намерения России нарушить ее безопасность", но при этом будет сохранять уважение к богатой истории России и ее народу.
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в мире, россия, великобритания
В мире, Россия, Великобритания
Британия заявила об ограниченности каналов для диалога с Россией
Британская оборонная стратегия назвала ограниченными каналы для диалога с Россией