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В Молдавии появится Центр по борьбе с дезинформацией - РИА Новости, 13.03.2023
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12:37 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/dezinformatsiya-1857497167.html
В Молдавии появится Центр по борьбе с дезинформацией
В Молдавии появится Центр по борьбе с дезинформацией - РИА Новости, 13.03.2023
В Молдавии появится Центр по борьбе с дезинформацией
При правительстве Молдавии скоро начнет работу Центр по борьбе с дезинформацией, заявила в понедельник в эфире кишиневского телеканала глава парламентской... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T12:37
2023-03-13T12:37
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молдавия
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КИШИНЕВ, 13 мар – РИА Новости. При правительстве Молдавии скоро начнет работу Центр по борьбе с дезинформацией, заявила в понедельник в эфире кишиневского телеканала глава парламентской комиссии по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ Лилиана Николаеску-Онофрей. В июне прошлого года депутаты правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) приняли закон о борьбе с дезинформацией и пропагандой. Он предусматривает запрет на ретрансляцию новостных и аналитических программ, а также военных фильмов из РФ. В кодекс о телевидении и радиовещании был включен пункт о запрете трансляции программ из стран, не ратифицировавших конвенцию о трансграничном телевидении, к ним относится и Россия. Под запрет попадают новостные и аналитические программы, а также фильмы на военную тематику. Минимум 50% иностранного контекста должна быть куплена в странах, ратифицировавших упомянутый выше документ. "При правительстве создается "Центр стратегических коммуникаций для борьбы с дезинформацией", он скоро начнет свою работу. О стратегии борьбы с дезинформацией власти вели дискуссии в течение последних полутора лет. Деятельность структуры будет сосредоточена на двух приоритетных направлениях. Во-первых, это стратегическая коммуникация, правдивая информация от первоисточников, которая может быть предоставлена публике. Во-вторых, это анализ, выявление и борьба с дезинформацией", - сказала в эфире телеканала ТВ-8 Николаеску-Онофрей. Ранее ПДС заявила о намерении разработать законопроект, чтобы контролировать пропаганду и дезинформацию в онлайн-пространстве. Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом под предлогом борьбы с дезинформацией, Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными. Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".
https://ria.ru/20230312/moldaviya-1857402310.html
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в мире, молдавия
В мире, Молдавия
В Молдавии появится Центр по борьбе с дезинформацией

При правительстве Молдавии скоро начнет работу Центр по борьбе с дезинформацией

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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КИШИНЕВ, 13 мар – РИА Новости. При правительстве Молдавии скоро начнет работу Центр по борьбе с дезинформацией, заявила в понедельник в эфире кишиневского телеканала глава парламентской комиссии по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ Лилиана Николаеску-Онофрей.
В июне прошлого года депутаты правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) приняли закон о борьбе с дезинформацией и пропагандой. Он предусматривает запрет на ретрансляцию новостных и аналитических программ, а также военных фильмов из РФ. В кодекс о телевидении и радиовещании был включен пункт о запрете трансляции программ из стран, не ратифицировавших конвенцию о трансграничном телевидении, к ним относится и Россия. Под запрет попадают новостные и аналитические программы, а также фильмы на военную тематику. Минимум 50% иностранного контекста должна быть куплена в странах, ратифицировавших упомянутый выше документ.
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"При правительстве создается "Центр стратегических коммуникаций для борьбы с дезинформацией", он скоро начнет свою работу. О стратегии борьбы с дезинформацией власти вели дискуссии в течение последних полутора лет. Деятельность структуры будет сосредоточена на двух приоритетных направлениях. Во-первых, это стратегическая коммуникация, правдивая информация от первоисточников, которая может быть предоставлена публике. Во-вторых, это анализ, выявление и борьба с дезинформацией", - сказала в эфире телеканала ТВ-8 Николаеску-Онофрей.
Ранее ПДС заявила о намерении разработать законопроект, чтобы контролировать пропаганду и дезинформацию в онлайн-пространстве.
Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом под предлогом борьбы с дезинформацией, Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.
Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".
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