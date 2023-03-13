В Молдавии появится Центр по борьбе с дезинформацией
При правительстве Молдавии скоро начнет работу Центр по борьбе с дезинформацией
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 13 мар – РИА Новости. При правительстве Молдавии скоро начнет работу Центр по борьбе с дезинформацией, заявила в понедельник в эфире кишиневского телеканала глава парламентской комиссии по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ Лилиана Николаеску-Онофрей.
В июне прошлого года депутаты правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) приняли закон о борьбе с дезинформацией и пропагандой. Он предусматривает запрет на ретрансляцию новостных и аналитических программ, а также военных фильмов из РФ. В кодекс о телевидении и радиовещании был включен пункт о запрете трансляции программ из стран, не ратифицировавших конвенцию о трансграничном телевидении, к ним относится и Россия. Под запрет попадают новостные и аналитические программы, а также фильмы на военную тематику. Минимум 50% иностранного контекста должна быть куплена в странах, ратифицировавших упомянутый выше документ.
"При правительстве создается "Центр стратегических коммуникаций для борьбы с дезинформацией", он скоро начнет свою работу. О стратегии борьбы с дезинформацией власти вели дискуссии в течение последних полутора лет. Деятельность структуры будет сосредоточена на двух приоритетных направлениях. Во-первых, это стратегическая коммуникация, правдивая информация от первоисточников, которая может быть предоставлена публике. Во-вторых, это анализ, выявление и борьба с дезинформацией", - сказала в эфире телеканала ТВ-8 Николаеску-Онофрей.
Ранее ПДС заявила о намерении разработать законопроект, чтобы контролировать пропаганду и дезинформацию в онлайн-пространстве.
Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом под предлогом борьбы с дезинформацией, Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.
Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".