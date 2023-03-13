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В Одессе демонтируют мемориальную доску Суворову
В Одессе демонтируют мемориальную доску Суворову - РИА Новости, 13.03.2023
В Одессе демонтируют мемориальную доску Суворову
Городские власти Одессы приняли решение о демонтаже мемориальной доски в честь русского полководца Александра Суворова, установленной на одной из центральных... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T20:06
2023-03-13T20:06
2023-03-13T20:06
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Городские власти Одессы приняли решение о демонтаже мемориальной доски в честь русского полководца Александра Суворова, установленной на одной из центральных улиц, сообщило в понедельник украинское издание "Думская". "И еще на одного Суворова меньше: на Приморской демонтируют табличку русскому военачальнику", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. В опубликованном изданием документе говорится, что соответствующее поручение дал Приморской районной администрации и коммунальным службам заместитель мэра города Павел Вугельман. Обоснованием для решения демонтировать памятную доску в честь Суворова послужило решение историко-топонимической комиссии при городском совете. Памятная доска в честь Суворова была установлена на улице Приморской в центре Одессы в 1995 году. С 1969 по 1995 год эта улица носила имя великого русского полководца. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20230301/demontazh-1855089159.html
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в мире, одесса, украина, россия, сергей лавров
В мире, Одесса, Украина, Россия, Сергей Лавров
В Одессе демонтируют мемориальную доску Суворову
Городские власти Одессы приняли решение о демонтаже мемориальной доски в честь Суворова
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Городские власти Одессы приняли решение о демонтаже мемориальной доски в честь русского полководца Александра Суворова, установленной на одной из центральных улиц, сообщило в понедельник украинское издание "Думская".
"И еще на одного Суворова меньше: на Приморской демонтируют табличку русскому военачальнику", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале.
В Полтавской области демонтировали памятник Мичурину
В опубликованном изданием документе говорится, что соответствующее поручение дал Приморской районной администрации и коммунальным службам заместитель мэра города Павел Вугельман. Обоснованием для решения демонтировать памятную доску в честь Суворова послужило решение историко-топонимической комиссии при городском совете.
Памятная доска в честь Суворова была установлена на улице Приморской в центре Одессы в 1995 году. С 1969 по 1995 год эта улица носила имя великого русского полководца.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине
в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией
.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
В Полтавской области демонтировали памятник Мичурину