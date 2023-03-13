https://ria.ru/20230313/delo-1857458288.html

Дело депутата Самсонова о растлении ребенка заново рассмотрят 20 марта

Дело депутата Самсонова о растлении ребенка заново рассмотрят 20 марта - РИА Новости, 13.03.2023

Дело депутата Самсонова о растлении ребенка заново рассмотрят 20 марта

Советский районный суд Владивостока 20 марта заново начнет рассматривать уголовное дело в отношении обвиняемого в растлении ребенка депутата законодательного... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T10:34

2023-03-13T10:34

2023-03-13T10:34

происшествия

владивосток

приморский край

приморский краевой суд

следственный комитет россии (ск рф)

артем самсонов (депутат)

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ВЛАДИВОСТОК, 13 мар – РИА Новости. Советский районный суд Владивостока 20 марта заново начнет рассматривать уголовное дело в отношении обвиняемого в растлении ребенка депутата законодательного собрания Приморья Артема Самсонова, приговор которому был ранее отменен апелляционной инстанцией, сообщила РИА Новости его адвокат Наталья Касилова. Советский районный суд Владивостока 20 сентября 2022 года приговорил Самсонова к 13 годам колонии строгого режима по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Приморский краевой суд 27 февраля отменил приговор, уголовное дело было передано на новое судебное разбирательство со стадии подготовки к судебному заседанию в тот же райсуд иному составу суда. Самсонов отпущен из зала суда под домашний арест. "Предварительное заседание назначено на 20 марта, 15.00 (08.00 мск). Скорее всего, будет закрытое", - сказала Касилова. По данным следствия, в один из дней с 1 июня по 31 июля 2018 года подсудимый, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним сыном своего знакомого "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Самсонов вину не признает. Его защита подавала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, а также просила СК возбудить дела на свидетелей, которые, как она считает, оклеветали Самсонова.

https://ria.ru/20221206/prigovor-1836696790.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, владивосток, приморский край, приморский краевой суд, следственный комитет россии (ск рф), артем самсонов (депутат)