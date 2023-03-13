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Дело депутата Самсонова о растлении ребенка заново рассмотрят 20 марта - РИА Новости, 13.03.2023
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10:34 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/delo-1857458288.html
Дело депутата Самсонова о растлении ребенка заново рассмотрят 20 марта
Дело депутата Самсонова о растлении ребенка заново рассмотрят 20 марта - РИА Новости, 13.03.2023
Дело депутата Самсонова о растлении ребенка заново рассмотрят 20 марта
Советский районный суд Владивостока 20 марта заново начнет рассматривать уголовное дело в отношении обвиняемого в растлении ребенка депутата законодательного... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T10:34
2023-03-13T10:34
происшествия
владивосток
приморский край
приморский краевой суд
следственный комитет россии (ск рф)
артем самсонов (депутат)
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ВЛАДИВОСТОК, 13 мар – РИА Новости. Советский районный суд Владивостока 20 марта заново начнет рассматривать уголовное дело в отношении обвиняемого в растлении ребенка депутата законодательного собрания Приморья Артема Самсонова, приговор которому был ранее отменен апелляционной инстанцией, сообщила РИА Новости его адвокат Наталья Касилова. Советский районный суд Владивостока 20 сентября 2022 года приговорил Самсонова к 13 годам колонии строгого режима по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Приморский краевой суд 27 февраля отменил приговор, уголовное дело было передано на новое судебное разбирательство со стадии подготовки к судебному заседанию в тот же райсуд иному составу суда. Самсонов отпущен из зала суда под домашний арест. "Предварительное заседание назначено на 20 марта, 15.00 (08.00 мск). Скорее всего, будет закрытое", - сказала Касилова. По данным следствия, в один из дней с 1 июня по 31 июля 2018 года подсудимый, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним сыном своего знакомого "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Самсонов вину не признает. Его защита подавала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, а также просила СК возбудить дела на свидетелей, которые, как она считает, оклеветали Самсонова.
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происшествия, владивосток, приморский край, приморский краевой суд, следственный комитет россии (ск рф), артем самсонов (депутат)
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Приморский краевой суд, Следственный комитет России (СК РФ), Артем Самсонов (депутат)
Дело депутата Самсонова о растлении ребенка заново рассмотрят 20 марта

Дело приморского депутата Самсонова о растлении ребенка заново рассмотрят 20 марта

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДепутат Заксобрания Приморья Артем Самсонов, подозреваемый в развращении ребенка, после заседания в Фрунзенском районном суде Владивостока
Депутат Заксобрания Приморья Артем Самсонов, подозреваемый в развращении ребенка, после заседания в Фрунзенском районном суде Владивостока - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Депутат Заксобрания Приморья Артем Самсонов, подозреваемый в развращении ребенка, после заседания в Фрунзенском районном суде Владивостока. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 13 мар – РИА Новости. Советский районный суд Владивостока 20 марта заново начнет рассматривать уголовное дело в отношении обвиняемого в растлении ребенка депутата законодательного собрания Приморья Артема Самсонова, приговор которому был ранее отменен апелляционной инстанцией, сообщила РИА Новости его адвокат Наталья Касилова.
Советский районный суд Владивостока 20 сентября 2022 года приговорил Самсонова к 13 годам колонии строгого режима по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Приморский краевой суд 27 февраля отменил приговор, уголовное дело было передано на новое судебное разбирательство со стадии подготовки к судебному заседанию в тот же райсуд иному составу суда. Самсонов отпущен из зала суда под домашний арест.
"Предварительное заседание назначено на 20 марта, 15.00 (08.00 мск). Скорее всего, будет закрытое", - сказала Касилова.
По данным следствия, в один из дней с 1 июня по 31 июля 2018 года подсудимый, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним сыном своего знакомого "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении".
Самсонов вину не признает. Его защита подавала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, а также просила СК возбудить дела на свидетелей, которые, как она считает, оклеветали Самсонова.
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ПроисшествияВладивостокПриморский крайПриморский краевой судСледственный комитет России (СК РФ)Артем Самсонов (депутат)
 
 
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