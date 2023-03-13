https://ria.ru/20230313/delo-1857449714.html
На активистку движения "ЯМыФургал" из Хабаровска завели дело о госизмене
На активистку движения "ЯМыФургал" из Хабаровска завели дело о госизмене - РИА Новости, 13.03.2023
На активистку движения "ЯМыФургал" из Хабаровска завели дело о госизмене
На активистку движения "ЯМЫФУРГAЛ" из Хабаровска, переводившую деньги на нужды украинской армии, завели дело о госизмене, сообщает ЦОС ФСБ. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T09:48
2023-03-13T09:48
2023-03-13T11:10
хабаровск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. На активистку движения "ЯМЫФУРГAЛ" из Хабаровска, переводившую деньги на нужды украинской армии, завели дело о госизмене, сообщает ЦОС ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность активистки движения "ЯМЫФУРГAЛ", жительницы Хабаровска, причастной к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации... По данному факту Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по статье ..."Государственная измена", - говорится в сообщении.Отмечается, что подозреваемая из-за политической ненависти и вражды переводила деньги украинским военным для покупки оружия, боеприпасов и обмундирования.Сейчас проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств по уголовному делу.Как следует из опубликованного ФСБ видео, фигурантку, задержанную посреди дня на улице, уже доставили из Хабаровска в Москву.
https://ria.ru/20230313/zaderzhanie-1857447573.html
хабаровск
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Кадры задержания жительницы Хабаровска за финансовую поддержку ВСУ
Кадры задержания жительницы Хабаровска за финансовую поддержку ВСУ
2023-03-13T09:48
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хабаровск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Хабаровск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
На активистку движения "ЯМыФургал" из Хабаровска завели дело о госизмене
ФСБ: на активистку движения "ЯМыФургал", переводившую деньги ВСУ, завели дело о госизмене