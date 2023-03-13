Рейтинг@Mail.ru
На активистку движения "ЯМыФургал" из Хабаровска завели дело о госизмене - РИА Новости, 13.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:48 13.03.2023 (обновлено: 11:10 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/delo-1857449714.html
На активистку движения "ЯМыФургал" из Хабаровска завели дело о госизмене
На активистку движения "ЯМыФургал" из Хабаровска завели дело о госизмене - РИА Новости, 13.03.2023
На активистку движения "ЯМыФургал" из Хабаровска завели дело о госизмене
На активистку движения "ЯМЫФУРГAЛ" из Хабаровска, переводившую деньги на нужды украинской армии, завели дело о госизмене, сообщает ЦОС ФСБ. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T09:48
2023-03-13T11:10
хабаровск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857465939_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ef2bdc47a01af4745ff5fd5678d5930e.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. На активистку движения "ЯМЫФУРГAЛ" из Хабаровска, переводившую деньги на нужды украинской армии, завели дело о госизмене, сообщает ЦОС ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность активистки движения "ЯМЫФУРГAЛ", жительницы Хабаровска, причастной к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации... По данному факту Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по статье ..."Государственная измена", - говорится в сообщении.Отмечается, что подозреваемая из-за политической ненависти и вражды переводила деньги украинским военным для покупки оружия, боеприпасов и обмундирования.Сейчас проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств по уголовному делу.Как следует из опубликованного ФСБ видео, фигурантку, задержанную посреди дня на улице, уже доставили из Хабаровска в Москву.
https://ria.ru/20230313/zaderzhanie-1857447573.html
хабаровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры задержания жительницы Хабаровска за финансовую поддержку ВСУ
Кадры задержания жительницы Хабаровска за финансовую поддержку ВСУ
2023-03-13T09:48
true
PT1M12S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857465939_116:0:1556:1080_1920x0_80_0_0_a3c3186512f3b6889a0fc2a691cb01ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хабаровск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Хабаровск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
На активистку движения "ЯМыФургал" из Хабаровска завели дело о госизмене

ФСБ: на активистку движения "ЯМыФургал", переводившую деньги ВСУ, завели дело о госизмене

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. На активистку движения "ЯМЫФУРГAЛ" из Хабаровска, переводившую деньги на нужды украинской армии, завели дело о госизмене, сообщает ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность активистки движения "ЯМЫФУРГAЛ", жительницы Хабаровска, причастной к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации... По данному факту Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по статье ..."Государственная измена", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подозреваемая из-за политической ненависти и вражды переводила деньги украинским военным для покупки оружия, боеприпасов и обмундирования.
Сейчас проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств по уголовному делу.
Как следует из опубликованного ФСБ видео, фигурантку, задержанную посреди дня на улице, уже доставили из Хабаровска в Москву.
Задержание россиянина, работавшего на украинскую разведку. Видео УФСБ России
В Новгородской области задержали россиянина, работавшего на Украину
09:32
 
ХабаровскФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала