https://ria.ru/20230313/delo-1857449714.html

На активистку движения "ЯМыФургал" из Хабаровска завели дело о госизмене

На активистку движения "ЯМыФургал" из Хабаровска завели дело о госизмене - РИА Новости, 13.03.2023

На активистку движения "ЯМыФургал" из Хабаровска завели дело о госизмене

На активистку движения "ЯМЫФУРГAЛ" из Хабаровска, переводившую деньги на нужды украинской армии, завели дело о госизмене, сообщает ЦОС ФСБ. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T09:48

2023-03-13T09:48

2023-03-13T11:10

хабаровск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. На активистку движения "ЯМЫФУРГAЛ" из Хабаровска, переводившую деньги на нужды украинской армии, завели дело о госизмене, сообщает ЦОС ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность активистки движения "ЯМЫФУРГAЛ", жительницы Хабаровска, причастной к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации... По данному факту Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по статье ..."Государственная измена", - говорится в сообщении.Отмечается, что подозреваемая из-за политической ненависти и вражды переводила деньги украинским военным для покупки оружия, боеприпасов и обмундирования.Сейчас проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств по уголовному делу.Как следует из опубликованного ФСБ видео, фигурантку, задержанную посреди дня на улице, уже доставили из Хабаровска в Москву.

https://ria.ru/20230313/zaderzhanie-1857447573.html

хабаровск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры задержания жительницы Хабаровска за финансовую поддержку ВСУ Кадры задержания жительницы Хабаровска за финансовую поддержку ВСУ 2023-03-13T09:48 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

хабаровск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия