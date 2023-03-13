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МИД Украины прокомментировал возможное вступление страны в ЕС
МИД Украины прокомментировал возможное вступление страны в ЕС - РИА Новости, 13.03.2023
МИД Украины прокомментировал возможное вступление страны в ЕС
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что вступление Украины в Европейский союз и в НАТО отвечает стратегическим интересам Запада, призвал европейское... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T18:30
2023-03-13T18:30
2023-03-13T18:30
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что вступление Украины в Европейский союз и в НАТО отвечает стратегическим интересам Запада, призвал европейское сообщество не воспринимать будущее членство как благотворительность или откуп. "Членство Украины в ЕС и НАТО не следует воспринимать как благотворительность или откуп. Оно представляет прагматичный интерес для самого европейского сообщества", - приводит слова Кулебы пресс-служба внешнеполитического ведомства. Он подчеркнул, что вступление Украины в ЕС и НАТО отвечает стратегическим интересам Запада, а дальнейшая "неопределенность" со стороны западных политиков в виде "содержания Украины на периферии или в зале ожидания", способна повлечь последствия, которые не в интересах самой Европы. Кулеба подчеркнул, что Россия, в отличие от Запада, всегда имела долгосрочную стратегию по отношению к Украине и действовала там, где Запад сомневался. Ранее главы государств и правительств ЕС приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны-кандидата на вступление в состав союза. Получение статуса кандидата является началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20230312/prepyatstvie-1857290777.html
https://ria.ru/20230309/ukraina-1856845497.html
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в мире, украина, европа, россия, дмитрий кулеба, евросоюз, нато
В мире, Украина, Европа, Россия, Дмитрий Кулеба, Евросоюз, НАТО
МИД Украины прокомментировал возможное вступление страны в ЕС
Кулеба: возможное членство Украины в ЕС не надо воспринимать как благотворительность