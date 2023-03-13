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Чечня развивается благодаря ее народу, заявил Путин - РИА Новости, 13.03.2023
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14:06 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/chechnya-1857535269.html
Чечня развивается благодаря ее народу, заявил Путин
Чечня развивается благодаря ее народу, заявил Путин - РИА Новости, 13.03.2023
Чечня развивается благодаря ее народу, заявил Путин
Социально-экономические достижения Чеченской Республики стали возможными благодаря чеченскому народу, убежден президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T14:06
2023-03-13T14:06
политика
россия
владимир путин
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Социально-экономические достижения Чеченской Республики стали возможными благодаря чеченскому народу, убежден президент РФ Владимир Путин. Путин в понедельник встретился с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, который проинформировал президента о социально-экономических достижениях Чечни в 2022 году. "Рамзан Ахматович, здравствуйте! Как дела в республике?", - начал встречу Путин. Кадыров в свою очередь ответил, что в республике "всё очень неплохо". "Благодаря чеченскому народу", - поправил его президент.
https://ria.ru/20230311/kadyrov-1857163881.html
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политика, россия, владимир путин, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
Политика, Россия, Владимир Путин, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня)
Чечня развивается благодаря ее народу, заявил Путин

Президент Путин заявил, что Чеченская Республика развивается благодаря ее народу

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Социально-экономические достижения Чеченской Республики стали возможными благодаря чеченскому народу, убежден президент РФ Владимир Путин.
Путин в понедельник встретился с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, который проинформировал президента о социально-экономических достижениях Чечни в 2022 году.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
Кадыров показал боевые трофеи
11 марта, 01:24
"Рамзан Ахматович, здравствуйте! Как дела в республике?", - начал встречу Путин.
Кадыров в свою очередь ответил, что в республике "всё очень неплохо".
«
"Это благодаря вам", - сказал глава Чечни.
"Благодаря чеченскому народу", - поправил его президент.
Кадыров - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
Кадыров рассказал, сколько стоит украденный у него в Чехии жеребец
8 марта, 11:52
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)
 
 
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