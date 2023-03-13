https://ria.ru/20230313/chechnya-1857535269.html
Чечня развивается благодаря ее народу, заявил Путин
Чечня развивается благодаря ее народу, заявил Путин - РИА Новости, 13.03.2023
Чечня развивается благодаря ее народу, заявил Путин
Социально-экономические достижения Чеченской Республики стали возможными благодаря чеченскому народу, убежден президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T14:06
2023-03-13T14:06
2023-03-13T14:06
политика
россия
владимир путин
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Социально-экономические достижения Чеченской Республики стали возможными благодаря чеченскому народу, убежден президент РФ Владимир Путин. Путин в понедельник встретился с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, который проинформировал президента о социально-экономических достижениях Чечни в 2022 году. "Рамзан Ахматович, здравствуйте! Как дела в республике?", - начал встречу Путин. Кадыров в свою очередь ответил, что в республике "всё очень неплохо". "Благодаря чеченскому народу", - поправил его президент.
https://ria.ru/20230311/kadyrov-1857163881.html
https://ria.ru/20230308/loshad-1856561449.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
Политика, Россия, Владимир Путин, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня)
Чечня развивается благодаря ее народу, заявил Путин
Президент Путин заявил, что Чеченская Республика развивается благодаря ее народу