https://ria.ru/20230313/chechnya-1857535269.html

Чечня развивается благодаря ее народу, заявил Путин

Чечня развивается благодаря ее народу, заявил Путин - РИА Новости, 13.03.2023

Чечня развивается благодаря ее народу, заявил Путин

Социально-экономические достижения Чеченской Республики стали возможными благодаря чеченскому народу, убежден президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T14:06

2023-03-13T14:06

2023-03-13T14:06

политика

россия

владимир путин

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Социально-экономические достижения Чеченской Республики стали возможными благодаря чеченскому народу, убежден президент РФ Владимир Путин. Путин в понедельник встретился с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, который проинформировал президента о социально-экономических достижениях Чечни в 2022 году. "Рамзан Ахматович, здравствуйте! Как дела в республике?", - начал встречу Путин. Кадыров в свою очередь ответил, что в республике "всё очень неплохо". "Благодаря чеченскому народу", - поправил его президент.

https://ria.ru/20230311/kadyrov-1857163881.html

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россия

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, россия, владимир путин, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)