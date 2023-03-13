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На подконтрольной Киеву части Херсонской области усилят комендантский час
На подконтрольной Киеву части Херсонской области усилят комендантский час - РИА Новости, 13.03.2023
На подконтрольной Киеву части Херсонской области усилят комендантский час
Усиленный комендантский час будет введен на подконтрольной Киеву части Херсонской области на пять дней, заявил в понедельник назначенный украинскими властями... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T16:21
2023-03-13T16:21
2023-03-13T16:21
специальная военная операция на украине
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херсонская область
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киев
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Усиленный комендантский час будет введен на подконтрольной Киеву части Херсонской области на пять дней, заявил в понедельник назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин. "С целью недопущения жертв при проведении контрдиверсионных мероприятий с сегодняшнего дня в области будет действовать новый комендантский час - с 13 по 17 марта он будет длиться с 17.00 до 6.30 (с 18.00 до 7.30 мск). Поэтому, если кому необходимо выехать за пределы области, прошу сделать это немедленно", - заявил он в своем телеграм-канале. Херсонская область стала частью России по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230301/kherson-1855087919.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Россия, Киев
На подконтрольной Киеву части Херсонской области усилят комендантский час
Прокудин: на подконтрольной Киеву части Херсонской области усилят комендантский час