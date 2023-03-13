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В бундестаге заявили, что в немецкой армии "не хватает всего" - РИА Новости, 13.03.2023
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17:45 13.03.2023 (обновлено: 17:47 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/bundesver-1857605403.html
В бундестаге заявили, что в немецкой армии "не хватает всего"
В бундестаге заявили, что в немецкой армии "не хватает всего" - РИА Новости, 13.03.2023
В бундестаге заявили, что в немецкой армии "не хватает всего"
В вооруженных силах Германии (бундесвере) "не хватает всего", и это затрудняет несение службы, заявила в понедельник уполномоченный парламента Германии по... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T17:45
2023-03-13T17:47
в мире
германия
бундестаг германии
бундесвер германии
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В вооруженных силах Германии (бундесвере) "не хватает всего", и это затрудняет несение службы, заявила в понедельник уполномоченный парламента Германии по вопросам обороны Ева Хёгль. "В бундесвере не хватает всего", - сказала Хёгль в эфире телеканала NTV, приведя в качестве примера нехватку экипировки, приборов ночного видения и радиооборудования. По ее словам, это мешает теоретическому и практическому обучению солдат. В этой связи Хёгль призвала правительство принять срочные меры для улучшения обеспечения вооруженных сил. Прежде всего, по ее словам, бундесверу нужны новые цифровые радиостанции, поскольку тем, что используются сейчас, уже по 30 лет. Кроме того, уполномоченный парламента заявила о необходимости приведения в порядок казарм. Германия, как и многие другие страны Европы, в настоящее время пересматривает свою политику в сфере обороны после начала российской специальной военной операции на Украине. В начале марта министр обороны ФРГ Борис Писториус признал, что бундесвер не сможет защитить Германию в случае военного положения из-за слабой материальной базы и недостаточного количества персонала.
https://ria.ru/20230124/germaniya-1846928324.html
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В мире, Германия, Бундестаг Германии, Бундесвер Германии
В бундестаге заявили, что в немецкой армии "не хватает всего"

Уполномоченная бундестага Хегль заявила, что в немецких вооруженных силах не хватает всего

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие солдаты бундесвера
Немецкие солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие солдаты бундесвера . Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В вооруженных силах Германии (бундесвере) "не хватает всего", и это затрудняет несение службы, заявила в понедельник уполномоченный парламента Германии по вопросам обороны Ева Хёгль.
"В бундесвере не хватает всего", - сказала Хёгль в эфире телеканала NTV, приведя в качестве примера нехватку экипировки, приборов ночного видения и радиооборудования. По ее словам, это мешает теоретическому и практическому обучению солдат.
В этой связи Хёгль призвала правительство принять срочные меры для улучшения обеспечения вооруженных сил. Прежде всего, по ее словам, бундесверу нужны новые цифровые радиостанции, поскольку тем, что используются сейчас, уже по 30 лет. Кроме того, уполномоченный парламента заявила о необходимости приведения в порядок казарм.
Германия, как и многие другие страны Европы, в настоящее время пересматривает свою политику в сфере обороны после начала российской специальной военной операции на Украине. В начале марта министр обороны ФРГ Борис Писториус признал, что бундесвер не сможет защитить Германию в случае военного положения из-за слабой материальной базы и недостаточного количества персонала.
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