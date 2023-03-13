https://ria.ru/20230313/britaniya-1857502345.html

Оборонную стратегию Британии обновили с учетом роста влияния Китая в мире

Оборонную стратегию Британии обновили с учетом роста влияния Китая в мире - РИА Новости, 13.03.2023

Оборонную стратегию Британии обновили с учетом роста влияния Китая в мире

Обновленная стратегия обороны Британии содержит новые меры в сфере экономики и технологий на фоне роста влияния Китая, говорится в заявлении офиса британского... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T12:51

2023-03-13T12:51

2023-03-13T12:56

в мире

китай

великобритания

риши сунак

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Обновленная стратегия обороны Британии содержит новые меры в сфере экономики и технологий на фоне роста влияния Китая, говорится в заявлении офиса британского премьера. "В обновленной стратегии указывается, как Британия будет адаптировать подход к Китаю, чтобы справиться с эпохальным вызовом, который представляет собой вызывающая все большую озабоченность военная, финансовая и дипломатическая деятельность Коммунистической партии Китая. В ней содержатся новые меры по укреплению экономической безопасности и технологических возможностей Великобритании ... перед лицом этой угрозы", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства. Согласно заявлению, премьер Британии Риши Сунак определил для правительства страны последовательный подход к Китаю, который должен быть основан на национальных интересах и согласован с британскими союзниками.

https://ria.ru/20230308/baza-1856599729.html

китай

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, великобритания, риши сунак