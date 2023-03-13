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Оборонную стратегию Британии обновили с учетом роста влияния Китая в мире - РИА Новости, 13.03.2023
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12:51 13.03.2023 (обновлено: 12:56 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/britaniya-1857502345.html
Оборонную стратегию Британии обновили с учетом роста влияния Китая в мире
Оборонную стратегию Британии обновили с учетом роста влияния Китая в мире - РИА Новости, 13.03.2023
Оборонную стратегию Британии обновили с учетом роста влияния Китая в мире
Обновленная стратегия обороны Британии содержит новые меры в сфере экономики и технологий на фоне роста влияния Китая, говорится в заявлении офиса британского... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T12:51
2023-03-13T12:56
в мире
китай
великобритания
риши сунак
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Обновленная стратегия обороны Британии содержит новые меры в сфере экономики и технологий на фоне роста влияния Китая, говорится в заявлении офиса британского премьера. "В обновленной стратегии указывается, как Британия будет адаптировать подход к Китаю, чтобы справиться с эпохальным вызовом, который представляет собой вызывающая все большую озабоченность военная, финансовая и дипломатическая деятельность Коммунистической партии Китая. В ней содержатся новые меры по укреплению экономической безопасности и технологических возможностей Великобритании ... перед лицом этой угрозы", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства. Согласно заявлению, премьер Британии Риши Сунак определил для правительства страны последовательный подход к Китаю, который должен быть основан на национальных интересах и согласован с британскими союзниками.
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в мире, китай, великобритания, риши сунак
В мире, Китай, Великобритания, Риши Сунак
Оборонную стратегию Британии обновили с учетом роста влияния Китая в мире

Обновленная стратегия обороны Британии содержит меры в экономике на фоне роста влияния КНР

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Обновленная стратегия обороны Британии содержит новые меры в сфере экономики и технологий на фоне роста влияния Китая, говорится в заявлении офиса британского премьера.
"В обновленной стратегии указывается, как Британия будет адаптировать подход к Китаю, чтобы справиться с эпохальным вызовом, который представляет собой вызывающая все большую озабоченность военная, финансовая и дипломатическая деятельность Коммунистической партии Китая. В ней содержатся новые меры по укреплению экономической безопасности и технологических возможностей Великобритании ... перед лицом этой угрозы", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.
Согласно заявлению, премьер Британии Риши Сунак определил для правительства страны последовательный подход к Китаю, который должен быть основан на национальных интересах и согласован с британскими союзниками.
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