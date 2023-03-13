Оборонную стратегию Британии обновили с учетом роста влияния Китая в мире
Обновленная стратегия обороны Британии содержит меры в экономике на фоне роста влияния КНР
© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Обновленная стратегия обороны Британии содержит новые меры в сфере экономики и технологий на фоне роста влияния Китая, говорится в заявлении офиса британского премьера.
"В обновленной стратегии указывается, как Британия будет адаптировать подход к Китаю, чтобы справиться с эпохальным вызовом, который представляет собой вызывающая все большую озабоченность военная, финансовая и дипломатическая деятельность Коммунистической партии Китая. В ней содержатся новые меры по укреплению экономической безопасности и технологических возможностей Великобритании ... перед лицом этой угрозы", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.
Согласно заявлению, премьер Британии Риши Сунак определил для правительства страны последовательный подход к Китаю, который должен быть основан на национальных интересах и согласован с британскими союзниками.