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Лондон назвал противостояние России главным приоритетом оборонной стратегии - РИА Новости, 13.03.2023
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12:12 13.03.2023 (обновлено: 13:22 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/britaniya-1857488010.html
Лондон назвал противостояние России главным приоритетом оборонной стратегии
Лондон назвал противостояние России главным приоритетом оборонной стратегии - РИА Новости, 13.03.2023
Лондон назвал противостояние России главным приоритетом оборонной стратегии
Обновленная оборонная и внешнеполитическая стратегия Великобритании называет главным приоритетом противодействие геополитической угрозе, которую якобы... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T12:12
2023-03-13T13:22
россия
великобритания
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Обновленная оборонная и внешнеполитическая стратегия Великобритании называет главным приоритетом противодействие геополитической угрозе, которую якобы представляют действия России для европейской безопасности, следует из совместного заявления офиса премьер-министра и МИД.Там отмечается, что ситуация на Украине усилила возможные последствия "для безопасности и благосостояния" британцев. Кроме того, оборонная стратегия предусматривает выделение еще пяти миллиардов фунтов стерлингов на восполнение запасов важнейших боеприпасов, модернизацию ядерного арсенала Великобритании и финансирование следующего этапа программы подводных лодок AUKUS.Еще один пункт — меры по укреплению экономической безопасности и технологических возможностей Великобритании перед лицом угрозы со стороны Китая. "В обновленной стратегии указывается, как Британия будет адаптировать подход к Китаю, чтобы справиться с эпохальным вызовом, который представляет собой вызывающая все большую озабоченность военная, финансовая и дипломатическая деятельность Коммунистической партии Китая", — поясняется в заявлении.В целом премьер-министр Риши Сунак намерен увеличить расходы на оборону до 2,5 процента от ВВП. Однако, уточняется в документе, пересмотреть расходы планируется не ранее 2025 года.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230307/velikobritaniya-1856291072.html
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россия, великобритания, в мире
Россия, Великобритания, В мире
Лондон назвал противостояние России главным приоритетом оборонной стратегии

В стратегии обороны Британии назвали противодействие якобы российской угрозе приоритетом

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАвтомобиль чрезвычайного и полномочного посла Великобритании Деборы Броннерт у здания МИД России
Автомобиль чрезвычайного и полномочного посла Великобритании Деборы Броннерт у здания МИД России - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Автомобиль чрезвычайного и полномочного посла Великобритании Деборы Броннерт у здания МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Обновленная оборонная и внешнеполитическая стратегия Великобритании называет главным приоритетом противодействие геополитической угрозе, которую якобы представляют действия России для европейской безопасности, следует из совместного заявления офиса премьер-министра и МИД.
«

"Доклад представляет несколько приоритетов в борьбе с угрозами <...> Первый и самый главный — это противодействие фундаментальному риску для европейской безопасности со стороны России", — говорится документе.

Там отмечается, что ситуация на Украине усилила возможные последствия "для безопасности и благосостояния" британцев.
Кроме того, оборонная стратегия предусматривает выделение еще пяти миллиардов фунтов стерлингов на восполнение запасов важнейших боеприпасов, модернизацию ядерного арсенала Великобритании и финансирование следующего этапа программы подводных лодок AUKUS.
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Еще один пункт — меры по укреплению экономической безопасности и технологических возможностей Великобритании перед лицом угрозы со стороны Китая.
"В обновленной стратегии указывается, как Британия будет адаптировать подход к Китаю, чтобы справиться с эпохальным вызовом, который представляет собой вызывающая все большую озабоченность военная, финансовая и дипломатическая деятельность Коммунистической партии Китая", — поясняется в заявлении.
В целом премьер-министр Риши Сунак намерен увеличить расходы на оборону до 2,5 процента от ВВП. Однако, уточняется в документе, пересмотреть расходы планируется не ранее 2025 года.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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