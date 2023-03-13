https://ria.ru/20230313/britaniya-1857488010.html
Лондон назвал противостояние России главным приоритетом оборонной стратегии
Лондон назвал противостояние России главным приоритетом оборонной стратегии - РИА Новости, 13.03.2023
Лондон назвал противостояние России главным приоритетом оборонной стратегии
Обновленная оборонная и внешнеполитическая стратегия Великобритании называет главным приоритетом противодействие геополитической угрозе, которую якобы... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T12:12
2023-03-13T12:12
2023-03-13T13:22
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Обновленная оборонная и внешнеполитическая стратегия Великобритании называет главным приоритетом противодействие геополитической угрозе, которую якобы представляют действия России для европейской безопасности, следует из совместного заявления офиса премьер-министра и МИД.Там отмечается, что ситуация на Украине усилила возможные последствия "для безопасности и благосостояния" британцев. Кроме того, оборонная стратегия предусматривает выделение еще пяти миллиардов фунтов стерлингов на восполнение запасов важнейших боеприпасов, модернизацию ядерного арсенала Великобритании и финансирование следующего этапа программы подводных лодок AUKUS.Еще один пункт — меры по укреплению экономической безопасности и технологических возможностей Великобритании перед лицом угрозы со стороны Китая. "В обновленной стратегии указывается, как Британия будет адаптировать подход к Китаю, чтобы справиться с эпохальным вызовом, который представляет собой вызывающая все большую озабоченность военная, финансовая и дипломатическая деятельность Коммунистической партии Китая", — поясняется в заявлении.В целом премьер-министр Риши Сунак намерен увеличить расходы на оборону до 2,5 процента от ВВП. Однако, уточняется в документе, пересмотреть расходы планируется не ранее 2025 года.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230307/velikobritaniya-1856291072.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, великобритания, в мире
Россия, Великобритания, В мире
Лондон назвал противостояние России главным приоритетом оборонной стратегии
В стратегии обороны Британии назвали противодействие якобы российской угрозе приоритетом
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости.
Обновленная оборонная и внешнеполитическая стратегия Великобритании называет главным приоритетом противодействие геополитической угрозе, которую якобы представляют действия России для европейской безопасности, следует из совместного заявления
офиса премьер-министра и МИД.
«
"Доклад представляет несколько приоритетов в борьбе с угрозами <...> Первый и самый главный — это противодействие фундаментальному риску для европейской безопасности со стороны России", — говорится документе.
Там отмечается, что ситуация на Украине усилила возможные последствия "для безопасности и благосостояния" британцев.
Кроме того, оборонная стратегия предусматривает выделение еще пяти миллиардов фунтов стерлингов на восполнение запасов важнейших боеприпасов, модернизацию ядерного арсенала Великобритании и финансирование следующего этапа программы подводных лодок AUKUS.
В Лондоне предупредили о неспособности Британии отвечать на угрозы
Еще один пункт — меры по укреплению экономической безопасности и технологических возможностей Великобритании перед лицом угрозы со стороны Китая
.
"В обновленной стратегии указывается, как Британия будет адаптировать подход к Китаю, чтобы справиться с эпохальным вызовом, который представляет собой вызывающая все большую озабоченность военная, финансовая и дипломатическая деятельность Коммунистической партии Китая", — поясняется в заявлении.
В целом премьер-министр Риши Сунак
намерен увеличить расходы на оборону до 2,5 процента от ВВП. Однако, уточняется в документе, пересмотреть расходы планируется не ранее 2025 года.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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