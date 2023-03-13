https://ria.ru/20230313/britaniya-1857488010.html

Лондон назвал противостояние России главным приоритетом оборонной стратегии

Лондон назвал противостояние России главным приоритетом оборонной стратегии - РИА Новости, 13.03.2023

Лондон назвал противостояние России главным приоритетом оборонной стратегии

Обновленная оборонная и внешнеполитическая стратегия Великобритании называет главным приоритетом противодействие геополитической угрозе, которую якобы... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T12:12

2023-03-13T12:12

2023-03-13T13:22

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Обновленная оборонная и внешнеполитическая стратегия Великобритании называет главным приоритетом противодействие геополитической угрозе, которую якобы представляют действия России для европейской безопасности, следует из совместного заявления офиса премьер-министра и МИД.Там отмечается, что ситуация на Украине усилила возможные последствия "для безопасности и благосостояния" британцев. Кроме того, оборонная стратегия предусматривает выделение еще пяти миллиардов фунтов стерлингов на восполнение запасов важнейших боеприпасов, модернизацию ядерного арсенала Великобритании и финансирование следующего этапа программы подводных лодок AUKUS.Еще один пункт — меры по укреплению экономической безопасности и технологических возможностей Великобритании перед лицом угрозы со стороны Китая. "В обновленной стратегии указывается, как Британия будет адаптировать подход к Китаю, чтобы справиться с эпохальным вызовом, который представляет собой вызывающая все большую озабоченность военная, финансовая и дипломатическая деятельность Коммунистической партии Китая", — поясняется в заявлении.В целом премьер-министр Риши Сунак намерен увеличить расходы на оборону до 2,5 процента от ВВП. Однако, уточняется в документе, пересмотреть расходы планируется не ранее 2025 года.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230307/velikobritaniya-1856291072.html

https://ria.ru/20230222/ukraina-1853785310.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, великобритания, в мире