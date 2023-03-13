https://ria.ru/20230313/britaniya-1857487433.html

MI5 поможет британским фирмам бороться с китайскими и русскими шпионами

MI5 поможет британским фирмам бороться с китайскими и русскими шпионами - РИА Новости, 13.03.2023

MI5 поможет британским фирмам бороться с китайскими и русскими шпионами

Британская служба контрразведки MI5 в рамках обновленного Комплексного обзора (военной доктрины Британии) предложит предприятиям страны помощь в борьбе с якобы... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T12:12

2023-03-13T12:12

2023-03-13T12:12

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служба безопасности великобритании mi5

великобритания

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Британская служба контрразведки MI5 в рамках обновленного Комплексного обзора (военной доктрины Британии) предложит предприятиям страны помощь в борьбе с якобы шпионами из России и Китая, сообщает газета Times. В сообщении говорится, что в рамках обновленной доктрины в MI5 будет создан "орган по защите национальной безопасности", который будет предоставлять консультации предприятиям, университетам и организациям, которые якобы стали объектами промышленного шпионажа. "Предоставление новым органом непосредственной поддержки гражданам также ознаменует последний этап выхода MI5 и других разведывательных служб из тени", - отмечает газета. Ожидается, что компании смогут обращаться в орган за консультациями по вопросам взаимодействия с китайскими компаниями, ведения бизнеса в Китае или приобретения оборудования у поставщиков. Новый орган также может разработать рекомендации по работе с такими компаниями, как Hikvision, и предоставлять консультации по поглощениям в стратегически важных отраслях, пишет газета. По сообщению Times, в ближайшем будущем будет расширена программа по изучению китайского языка дипломатами, а Би-би-си получит 20 миллионов фунтов "для спасения 47 языковых служб, которым грозит закрытие из-за сокращения бюджета". Как отмечает издание, по мнению британских чиновников, это позволит "противостоять китайской и российской дезинформации в уязвимых странах". Согласно опубликованному в 2021 году Комплексному обзору вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства, "наиболее острой прямой угрозой Великобритании" в документе названа Россия. Обновленная версия доктрины должна быть опубликована в понедельник, 13 марта. Ранее в Кремле, комментируя перспективы отношений с Лондоном, заявили, что "в настоящий момент" не видят "ни предпосылок, ни оснований, ни надежд на то, что в обозримой перспективе будут какие-то позитивные сдвиги". Там добавили, что "Россия сохраняет свою открытость и готовность самые сложные вопросы обсуждать за столом переговоров, но не в ущерб своим собственным интересам".

https://ria.ru/20230305/shpionazh-1855971436.html

https://ria.ru/20230113/shpionazh-1844743114.html

https://ria.ru/20230213/velikobritaniya-1851649101.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, китай, служба безопасности великобритании mi5 , великобритания