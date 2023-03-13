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Британия продолжит развивать возможности спецслужб - РИА Новости, 13.03.2023
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21:50 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/britain-1857658389.html
Британия продолжит развивать возможности спецслужб
Британия продолжит развивать возможности спецслужб - РИА Новости, 13.03.2023
Британия продолжит развивать возможности спецслужб
Британия продолжит развивать возможности своих спецслужб и размещать больше сотрудников за рубежом "для укрепления сотрудничества с партнерами", говорится в... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T21:50
2023-03-13T21:50
в мире
великобритания
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Британия продолжит развивать возможности своих спецслужб и размещать больше сотрудников за рубежом "для укрепления сотрудничества с партнерами", говорится в документе обновленной оборонной стратегии страны (Integrated Review Refresh 2023). " Мы продолжим развивать возможности и необходимые полномочия наших разведывательных служб для поддержки как тайной, так и открытой деятельности. Мы будем размещать больше сотрудников за рубежом для укрепления нашего сотрудничества с партнерами", - говорится в документе. Британия также создаст новый центр разведки открытых источников для улучшения возможностей правительства по сбору и анализу публичной и коммерчески доступной информации, говорится в документе.
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в мире, великобритания
В мире, Великобритания
Британия продолжит развивать возможности спецслужб

Британия продолжит развивать возможности спецслужб и размещать сотрудников за рубежом

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Флаг Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Британия продолжит развивать возможности своих спецслужб и размещать больше сотрудников за рубежом "для укрепления сотрудничества с партнерами", говорится в документе обновленной оборонной стратегии страны (Integrated Review Refresh 2023).
" Мы продолжим развивать возможности и необходимые полномочия наших разведывательных служб для поддержки как тайной, так и открытой деятельности. Мы будем размещать больше сотрудников за рубежом для укрепления нашего сотрудничества с партнерами", - говорится в документе.
Британия также создаст новый центр разведки открытых источников для улучшения возможностей правительства по сбору и анализу публичной и коммерчески доступной информации, говорится в документе.
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