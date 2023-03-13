https://ria.ru/20230313/braki-1857439010.html

Власти Индии обозначили свою позицию по поводу однополых браков

Власти Индии обозначили свою позицию по поводу однополых браков - РИА Новости, 13.03.2023

Власти Индии обозначили свою позицию по поводу однополых браков

Власти Индии считают, что декриминализация однополых браков не может служить основанием для требования об их законодательном признании, говорится в заявлении... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T07:43

2023-03-13T07:43

2023-03-13T07:46

индия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150837/79/1508377954_0:243:4650:2859_1920x0_80_0_0_a165cad73c907ee456a355c3ed05eefd.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мар – РИА Новости. Власти Индии считают, что декриминализация однополых браков не может служить основанием для требования об их законодательном признании, говорится в заявлении властей для Верховного суда Индии, опубликованном изданием LiveLaw. В понедельник Верховный суд рассмотрит ряд ходатайств о юридическом признании однополых браков. В своих просьбах истцы, в частности, ссылаются на приговор Верховного суда Индии, в 2018 году отменивший раздел уголовного кодекса Индии, который криминализует однополые отношения. По мнению властей, законодательное признание гетеросексуального брака является нормой на протяжении всей истории и является основополагающим для существования государства. Власти также сослались на общественные организации, выступающие против однополых браков, и заявили, что на нормативном уровне общество состоит из более мелких семейных единиц, которые преимущественно организованы гетерогенным образом. Также представители властей утверждают, что отсутствие признания однополых браков не нарушает никакие основные права.

https://ria.ru/20230308/partnerstvo-1856540474.html

https://ria.ru/20230210/rpts-1851340649.html

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

индия, в мире