https://ria.ru/20230313/braki-1857439010.html
Власти Индии обозначили свою позицию по поводу однополых браков
Власти Индии обозначили свою позицию по поводу однополых браков - РИА Новости, 13.03.2023
Власти Индии обозначили свою позицию по поводу однополых браков
Власти Индии считают, что декриминализация однополых браков не может служить основанием для требования об их законодательном признании, говорится в заявлении... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T07:43
2023-03-13T07:43
2023-03-13T07:46
индия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150837/79/1508377954_0:243:4650:2859_1920x0_80_0_0_a165cad73c907ee456a355c3ed05eefd.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мар – РИА Новости. Власти Индии считают, что декриминализация однополых браков не может служить основанием для требования об их законодательном признании, говорится в заявлении властей для Верховного суда Индии, опубликованном изданием LiveLaw. В понедельник Верховный суд рассмотрит ряд ходатайств о юридическом признании однополых браков. В своих просьбах истцы, в частности, ссылаются на приговор Верховного суда Индии, в 2018 году отменивший раздел уголовного кодекса Индии, который криминализует однополые отношения. По мнению властей, законодательное признание гетеросексуального брака является нормой на протяжении всей истории и является основополагающим для существования государства. Власти также сослались на общественные организации, выступающие против однополых браков, и заявили, что на нормативном уровне общество состоит из более мелких семейных единиц, которые преимущественно организованы гетерогенным образом. Также представители властей утверждают, что отсутствие признания однополых браков не нарушает никакие основные права.
https://ria.ru/20230308/partnerstvo-1856540474.html
https://ria.ru/20230210/rpts-1851340649.html
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150837/79/1508377954_259:0:4392:3100_1920x0_80_0_0_89f0b461766213a05b7092979332d056.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, в мире
Власти Индии обозначили свою позицию по поводу однополых браков
LiveLaw: Верховный суд Индии выступили против законодательного признания однополых браков
НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мар – РИА Новости.
Власти Индии считают, что декриминализация однополых браков не может служить основанием для требования об их законодательном признании, говорится в заявлении властей для Верховного суда Индии, опубликованном изданием LiveLaw
.
В понедельник Верховный суд рассмотрит ряд ходатайств о юридическом признании однополых браков. В своих просьбах истцы, в частности, ссылаются на приговор Верховного суда Индии, в 2018 году отменивший раздел уголовного кодекса Индии, который криминализует однополые отношения.
На Украине предложили регистрировать однополые "партнерства" военных
По мнению властей, законодательное признание гетеросексуального брака является нормой на протяжении всей истории и является основополагающим для существования государства.
«
"Следовательно, учитывая его социальную ценность, государство крайне заинтересовано в признании только гетеросексуальных браков с исключением других форм брака/союзов. Утверждается, что на данном этапе необходимо признать, что, хотя в обществе могут существовать различные другие формы браков или союзов или личного понимания отношений между отдельными лицами, государство ограничивает признание (браков) гетеросексуальной формой. Государство не признает эти другие формы браков или союзов или личного понимания отношений между отдельными лицами в обществе, но они не являются незаконными", - говорится в заявлении, цитируемом LiveLaw.
Власти также сослались на общественные организации, выступающие против однополых браков, и заявили, что на нормативном уровне общество состоит из более мелких семейных единиц, которые преимущественно организованы гетерогенным образом.
Также представители властей утверждают, что отсутствие признания однополых браков не нарушает никакие основные права.
РПЦ с тревогой следит за решениями Церкви Англии об однополых союзах