Рейтинг@Mail.ru
Власти Индии обозначили свою позицию по поводу однополых браков - РИА Новости, 13.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:43 13.03.2023 (обновлено: 07:46 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/braki-1857439010.html
Власти Индии обозначили свою позицию по поводу однополых браков
Власти Индии обозначили свою позицию по поводу однополых браков - РИА Новости, 13.03.2023
Власти Индии обозначили свою позицию по поводу однополых браков
Власти Индии считают, что декриминализация однополых браков не может служить основанием для требования об их законодательном признании, говорится в заявлении... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T07:43
2023-03-13T07:46
индия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150837/79/1508377954_0:243:4650:2859_1920x0_80_0_0_a165cad73c907ee456a355c3ed05eefd.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мар – РИА Новости. Власти Индии считают, что декриминализация однополых браков не может служить основанием для требования об их законодательном признании, говорится в заявлении властей для Верховного суда Индии, опубликованном изданием LiveLaw. В понедельник Верховный суд рассмотрит ряд ходатайств о юридическом признании однополых браков. В своих просьбах истцы, в частности, ссылаются на приговор Верховного суда Индии, в 2018 году отменивший раздел уголовного кодекса Индии, который криминализует однополые отношения. По мнению властей, законодательное признание гетеросексуального брака является нормой на протяжении всей истории и является основополагающим для существования государства. Власти также сослались на общественные организации, выступающие против однополых браков, и заявили, что на нормативном уровне общество состоит из более мелких семейных единиц, которые преимущественно организованы гетерогенным образом. Также представители властей утверждают, что отсутствие признания однополых браков не нарушает никакие основные права.
https://ria.ru/20230308/partnerstvo-1856540474.html
https://ria.ru/20230210/rpts-1851340649.html
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150837/79/1508377954_259:0:4392:3100_1920x0_80_0_0_89f0b461766213a05b7092979332d056.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индия, в мире
Индия, В мире
Власти Индии обозначили свою позицию по поводу однополых браков

LiveLaw: Верховный суд Индии выступили против законодательного признания однополых браков

© РИА Новости / Инсаф БасировСмог над проспектом Радж Патх в Нью-Дели, Индия
Смог над проспектом Радж Патх в Нью-Дели, Индия - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Инсаф Басиров
Смог над проспектом Радж Патх в Нью-Дели, Индия. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мар – РИА Новости. Власти Индии считают, что декриминализация однополых браков не может служить основанием для требования об их законодательном признании, говорится в заявлении властей для Верховного суда Индии, опубликованном изданием LiveLaw.
В понедельник Верховный суд рассмотрит ряд ходатайств о юридическом признании однополых браков. В своих просьбах истцы, в частности, ссылаются на приговор Верховного суда Индии, в 2018 году отменивший раздел уголовного кодекса Индии, который криминализует однополые отношения.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
На Украине предложили регистрировать однополые "партнерства" военных
8 марта, 09:40
По мнению властей, законодательное признание гетеросексуального брака является нормой на протяжении всей истории и является основополагающим для существования государства.
«
"Следовательно, учитывая его социальную ценность, государство крайне заинтересовано в признании только гетеросексуальных браков с исключением других форм брака/союзов. Утверждается, что на данном этапе необходимо признать, что, хотя в обществе могут существовать различные другие формы браков или союзов или личного понимания отношений между отдельными лицами, государство ограничивает признание (браков) гетеросексуальной формой. Государство не признает эти другие формы браков или союзов или личного понимания отношений между отдельными лицами в обществе, но они не являются незаконными", - говорится в заявлении, цитируемом LiveLaw.
Власти также сослались на общественные организации, выступающие против однополых браков, и заявили, что на нормативном уровне общество состоит из более мелких семейных единиц, которые преимущественно организованы гетерогенным образом.
Также представители властей утверждают, что отсутствие признания однополых браков не нарушает никакие основные права.
Уэлский кафедральный собор англиканской церкви - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
РПЦ с тревогой следит за решениями Церкви Англии об однополых союзах
10 февраля, 23:48
 
ИндияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала