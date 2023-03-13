https://ria.ru/20230313/borrel-1857483261.html
В Австрии рассказали, во что Боррель превращает ЕС
В Австрии рассказали, во что Боррель превращает ЕС - РИА Новости, 13.03.2023
В Австрии рассказали, во что Боррель превращает ЕС
Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель превращает союз в военную машину и лишает государства возможности выстраивать собственную политику, пишет Exxpress. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T11:50
2023-03-13T11:50
2023-03-13T11:51
украина
австрия
брюссель
владимир путин
вооруженные силы украины
евросоюз
жозеп боррель
нато
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель превращает союз в военную машину и лишает государства возможности выстраивать собственную политику, пишет Exxpress."До конфликта на Украине за заказ и поставку оружия отвечали национальные государства. Теперь эту задачу взял на себя Брюссель под руководством главного дипломата Борреля. Это незаконно. ЕС подрывает национальное законодательство", — приводит издание слова главы Института оборонных технологий, экономики вооруженных сил и геополитики, профессора Маркуса Кербера.Exxpress напоминает, что Брюссель поставляет Украине оружие и технику через Европейский фонд мира, и на данный момент Киеву передали военную продукцию на сумму 3,6 миллиарда евро. Это подтверждает тезис об игнорировании Евросоюзом прав стран-участниц на оборонную и внешнюю политику, говорится в статье."С юридической точки зрения оборона и внешняя политика являются исключительным вопросом национальных государств. Лишь правительство страны может решить, сколько оружия она поставит, причем стороне конфликта, которая не входит в компетенцию ЕС. Боррель положил этому конец. Теперь ЕС заказывает, страны поставляют", - заявил Кербер.При этом он считает подход главы европейской дипломатии крайне сомнительным, так как у России теперь есть полное право заявить, что, поставляя оружие Украине, ЕС становится стороной конфликта.В комментариях недовольные политикой ЕС жители Австрии поддержали автора статьи."Вон из этого бессмысленного ЕС, он незаконно втягивает все государства в войну", - возмутился читатель."Невероятно, и Боррель называет себя главным дипломатом", - вторил ему другой."Как возможно, что эти безумцы разрушают Европу? НАТОизация ЕС идет полным ходом", - подчеркнул третий."Совет ЕС по иностранным делам принимает решение о совместных закупках и поставках оружия для Украины, что делает весь Евросоюз участником конфликта. Где вето Австрии? А как же наш нейтралитет?" - задались вопросом в дискуссии.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230310/ukraina-1857016736.html
https://ria.ru/20230308/voennye-1856625380.html
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украина, австрия, брюссель, владимир путин, вооруженные силы украины, евросоюз, жозеп боррель, нато
Украина, Австрия, Брюссель, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Жозеп Боррель, НАТО
В Австрии рассказали, во что Боррель превращает ЕС
Exxpress: глава дипломатии ЕС Боррель делает из союза военную машину
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости.
Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель превращает союз в военную машину и лишает государства возможности выстраивать собственную политику, пишет Exxpress
.
"До конфликта на Украине за заказ и поставку оружия отвечали национальные государства. Теперь эту задачу взял на себя Брюссель под руководством главного дипломата Борреля. Это незаконно. ЕС подрывает национальное законодательство", — приводит издание слова главы Института оборонных технологий, экономики вооруженных сил и геополитики, профессора Маркуса Кербера.
Exxpress напоминает, что Брюссель поставляет Украине оружие и технику через Европейский фонд мира, и на данный момент Киеву передали военную продукцию на сумму 3,6 миллиарда евро. Это подтверждает тезис об игнорировании Евросоюзом прав стран-участниц на оборонную и внешнюю политику, говорится в статье.
"С юридической точки зрения оборона и внешняя политика являются исключительным вопросом национальных государств. Лишь правительство страны может решить, сколько оружия она поставит, причем стороне конфликта, которая не входит в компетенцию ЕС. Боррель положил этому конец. Теперь ЕС заказывает, страны поставляют", - заявил Кербер.
Боррель допустил совместные закупки более тяжелого вооружения для Украины
При этом он считает подход главы европейской дипломатии крайне сомнительным, так как у России теперь есть полное право заявить, что, поставляя оружие Украине, ЕС становится стороной конфликта.
В комментариях недовольные политикой ЕС жители Австрии поддержали автора статьи.
"Вон из этого бессмысленного ЕС, он незаконно втягивает все государства в войну", - возмутился читатель.
"Невероятно, и Боррель называет себя главным дипломатом", - вторил ему другой.
"Как возможно, что эти безумцы разрушают Европу? НАТОизация ЕС идет полным ходом", - подчеркнул третий.
"Совет ЕС по иностранным делам принимает решение о совместных закупках и поставках оружия для Украины, что делает весь Евросоюз участником конфликта. Где вето Австрии? А как же наш нейтралитет?" - задались вопросом в дискуссии.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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