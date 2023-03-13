https://ria.ru/20230313/bolton-1857639968.html
"Еще аукнется". В США испугались военного просчета Байдена
"Еще аукнется". В США испугались военного просчета Байдена - РИА Новости, 13.03.2023
"Еще аукнется". В США испугались военного просчета Байдена
Пока Соединенные Штаты под управлением Джо Байдена сидят на месте и ничего не делают, Китай, Россия и Иран укрепляют союзы и наращивают силы, заявил... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T20:12
2023-03-13T20:12
2023-03-13T23:34
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Пока Соединенные Штаты под управлением Джо Байдена сидят на месте и ничего не делают, Китай, Россия и Иран укрепляют союзы и наращивают силы, заявил экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в эфире радиостанции WABC."Мы должны взять себя в руки, иначе дальше будет только хуже", — отметил он.По мнению Болтона, Вашингтон совершил катастрофический промах при выводе войск из Афганистана, тем самым нанеся страшный удар по американским интересам. США должны серьезнее подойти к политике национальной безопасности, чтобы "сохранить страну сильной и защищенной от внешних угроз".Тем не менее Байден выделяет недостаточно средств на модернизацию американской армии, подчеркнул экс-советник."В конце прошлой недели президент предложил увеличить расходы на оборону, но эта сумма ниже уровня инфляции. Из общего бюджета в семь триллионов долларов на безопасность выделяется около 850 миллиардов. Сумма хоть и большая, но она меркнет по сравнению с почти семью триллионами, которые тратятся на внутренние проблемы", — поделился мнением политик.И американцам это здорово аукнется, если они не предпримут необходимые меры, подытожил он.
https://ria.ru/20230313/bayden-1857615258.html
https://ria.ru/20230306/ssha-1855967202.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, россия, джо байден, джон болтон
В мире, США, Китай, Россия, Джо Байден, Джон Болтон
"Еще аукнется". В США испугались военного просчета Байдена
Экс-советник Трампа Болтон предупредил о проблемах с нацбезопасностью США из-за Байдена
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости.
Пока Соединенные Штаты под управлением Джо Байдена сидят на месте и ничего не делают, Китай, Россия и Иран укрепляют союзы и наращивают силы, заявил экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в эфире радиостанции WABC
.
"Мы должны взять себя в руки, иначе дальше будет только хуже", — отметил он.
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По мнению Болтона, Вашингтон совершил катастрофический промах при выводе войск из Афганистана
, тем самым нанеся страшный удар по американским интересам. США должны серьезнее подойти к политике национальной безопасности, чтобы "сохранить страну сильной и защищенной от внешних угроз".
Тем не менее Байден выделяет недостаточно средств на модернизацию американской армии, подчеркнул экс-советник.
"В конце прошлой недели президент предложил увеличить расходы на оборону, но эта сумма ниже уровня инфляции. Из общего бюджета в семь триллионов долларов на безопасность выделяется около 850 миллиардов. Сумма хоть и большая, но она меркнет по сравнению с почти семью триллионами, которые тратятся на внутренние проблемы", — поделился мнением политик.
И американцам это здорово аукнется, если они не предпримут необходимые меры, подытожил он.
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