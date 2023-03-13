https://ria.ru/20230313/blokirovka-1857671159.html

В Литве заблокируют IP-адреса с доступом к российским каналам

В Литве заблокируют IP-адреса с доступом к российским каналам - РИА Новости, 14.03.2023

В Литве заблокируют IP-адреса с доступом к российским каналам

Литовская комиссия по радио и телевидению при правительстве заставляет интернет-провайдеров блокировать IP-адреса, которые предоставляют доступ к российским... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-13T23:54

2023-03-13T23:54

2023-03-14T00:01

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Литовская комиссия по радио и телевидению при правительстве заставляет интернет-провайдеров блокировать IP-адреса, которые предоставляют доступ к российским телеканалам, которые находятся под санкциями Евросоюза, сообщила в понедельник пресс-служба литовского правительства. "Литовская комиссия по радио и телевидению приняла решение обязать интернет-провайдеров удалить доступность IP-адресов, которые позволяют смотреть... российские телеканалы НТВ, Первый канал, Россия 1, Россия 24 и РТР Планета, которые находятся под санкциями Евросоюза", - говорится в сообщения на сайте правительства Литвы. В кабмине сообщили, что соответствующее решение комиссия приняла 8 марта, реализовать его предполагается на этой неделе, а также напомнили, что "за нарушение международных санкций предусмотрена административная и уголовная ответственность". "В прошлом году, когда Сейм принял поправки к Закону о публичной информации, в Литве до 1 января 2024 года вступил в силу запрет на ретрансляцию и онлайн-распространение теле- и радиоканалов организаций, созданных, прямо или косвенно управляемых, контролируемых или финансируемых в России и Белоруссии. Однако некоторые каналы остались доступны в интернет-пространстве", - говорится в сообщении. Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. Так, в 2022 году Литва и Латвия запретили трансляцию российских телеканалов. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

https://ria.ru/20230215/rutube-1852236189.html

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