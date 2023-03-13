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СК возбудил уголовное дело из-за приостановки движения на участке БКЛ

СК возбудил уголовное дело из-за приостановки движения на участке БКЛ - РИА Новости, 13.03.2023

СК возбудил уголовное дело из-за приостановки движения на участке БКЛ

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за нарушения правил безопасности при строительстве, которые привели к приостановке движения на участке Большой... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T15:35

2023-03-13T15:35

2023-03-13T16:46

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

юлия иванова

московский метрополитен

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за нарушения правил безопасности при строительстве, которые привели к приостановке движения на участке Большой кольцевой линии, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова."Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ (статья 216 УК ) по забору грунта, проводимых на западе Москвы, которые привели к приостановке движения поездов на участке БКЛ метро", — говорится в заявлении.По полученным данным, земельные работы проводили сотрудники частной строительной организации. Сейчас следователи изымают документацию, договоры субподряда и другиебумаги по финансово-хозяйственной деятельности этой компании.В понедельник утром столичный департамент транспорта сообщил об отсутствии движения поездов на БКЛ от станции "Новаторская" до станции "Аминьевская". Позже ведомство заявило, что к этому привели незаконные работы застройщика "Донстрой".

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, московский метрополитен