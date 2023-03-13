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СК возбудил уголовное дело из-за приостановки движения на участке БКЛ - РИА Новости, 13.03.2023
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15:35 13.03.2023 (обновлено: 16:46 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/bkl-1857563693.html
СК возбудил уголовное дело из-за приостановки движения на участке БКЛ
СК возбудил уголовное дело из-за приостановки движения на участке БКЛ - РИА Новости, 13.03.2023
СК возбудил уголовное дело из-за приостановки движения на участке БКЛ
Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за нарушения правил безопасности при строительстве, которые привели к приостановке движения на участке Большой... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T15:35
2023-03-13T16:46
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
московский метрополитен
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за нарушения правил безопасности при строительстве, которые привели к приостановке движения на участке Большой кольцевой линии, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова."Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ (статья 216 УК ) по забору грунта, проводимых на западе Москвы, которые привели к приостановке движения поездов на участке БКЛ метро", — говорится в заявлении.По полученным данным, земельные работы проводили сотрудники частной строительной организации. Сейчас следователи изымают документацию, договоры субподряда и другиебумаги по финансово-хозяйственной деятельности этой компании.В понедельник утром столичный департамент транспорта сообщил об отсутствии движения поездов на БКЛ от станции "Новаторская" до станции "Аминьевская". Позже ведомство заявило, что к этому привели незаконные работы застройщика "Донстрой".
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, московский метрополитен
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Юлия Иванова, Московский метрополитен
СК возбудил уголовное дело из-за приостановки движения на участке БКЛ

СК завел дело после приостановки движения на БКЛ из-за незаконных работ по забору грунта

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПоезд на станции "Новаторская" Большой кольцевой линии московского метро
Поезд на станции Новаторская Большой кольцевой линии московского метро - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Поезд на станции "Новаторская" Большой кольцевой линии московского метро. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за нарушения правил безопасности при строительстве, которые привели к приостановке движения на участке Большой кольцевой линии, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
"Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ (статья 216 УК ) по забору грунта, проводимых на западе Москвы, которые привели к приостановке движения поездов на участке БКЛ метро", — говорится в заявлении.
По полученным данным, земельные работы проводили сотрудники частной строительной организации. Сейчас следователи изымают документацию, договоры субподряда и другиебумаги по финансово-хозяйственной деятельности этой компании.
В понедельник утром столичный департамент транспорта сообщил об отсутствии движения поездов на БКЛ от станции "Новаторская" до станции "Аминьевская". Позже ведомство заявило, что к этому привели незаконные работы застройщика "Донстрой".
Большая кольцевая линия Московского метрополитена (БКЛ)Большая кольцевая линия Московского метрополитена (БКЛ)
Инфографика
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Юлия ИвановаМосковский метрополитен
 
 
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