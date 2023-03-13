Глава СБР поблагодарил Тюмень за организацию соревнований по биатлону
Глава СБР Майгуров поблагодарил Тюмень за организацию соревнований по биатлону
Биатлон. Кубок Содружества.. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 13 мар – РИА Новости. Соревнования по биатлону PARI Кубок Содружества с участием российских и белорусских биатлонистов прошли в тюменском центре "Жемчужина Сибири", президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высоко оценил уровень организации мероприятий и активность болельщиков на трибунах, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.
Майгуров отметил, что СБР при организации соревнований прежде всего заботится об обеспечении максимально комфортных условий для спортсменов как для соревнований, так и для проживания.
"Сегодня Тюмень – один из лидеров рейтинга наших спортивных объектов. Спасибо Тюменской области за "Жемчужину Сибири", которую построили и содержат в прекрасном состоянии", – цитирует слова Майгурова пресс-служба губернатора и добавляет, что он "поблагодарил болельщиков, которые поддерживают необходимую спортсменам атмосферу".
По данным тюменских властей, за три дня соревнований в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" побывали около 10 тысяч болельщиков из разных регионов России и Белоруссии. В числе зрителей был и губернатор Александр Моор. Он отметил, что борьба на лыжне и стрельбище была жаркой. "Мы наблюдали живые эмоции, которые испытывали победители. Наш биатлон продолжает развиваться. Я уверен, что когда придет время, наши ребята и девчата вернутся на большую международную арену и покажут всем остальным настоящий уровень", – прокомментировал итоги соревнований Александр Моор.
Тюменскую область на турнире PARI Кубок Содружества представляли 15 спортсменов. Виктория Сливко завоевала две серебряные награды – в спринте и гонке преследования. Александр Поварницын стал бронзовым призером в гонке преследования. Обладателями Кубка Содружества по итогам сезона 2022-2023 года стали россиянин Эдуард Латыпов и белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская.