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Глава СБР поблагодарил Тюмень за организацию соревнований по биатлону - РИА Новости, 13.03.2023
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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
 
12:14 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/biatlon-1857490096.html
Глава СБР поблагодарил Тюмень за организацию соревнований по биатлону
Глава СБР поблагодарил Тюмень за организацию соревнований по биатлону - РИА Новости, 13.03.2023
Глава СБР поблагодарил Тюмень за организацию соревнований по биатлону
Соревнования по биатлону PARI Кубок Содружества с участием российских и белорусских биатлонистов прошли в тюменском центре "Жемчужина Сибири", президент Союза... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T12:14
2023-03-13T12:14
тюменская область
спорт
олимпийские игры
тюменская область
тюмень
россия
виктор майгуров
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 13 мар – РИА Новости. Соревнования по биатлону PARI Кубок Содружества с участием российских и белорусских биатлонистов прошли в тюменском центре "Жемчужина Сибири", президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высоко оценил уровень организации мероприятий и активность болельщиков на трибунах, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области. Майгуров отметил, что СБР при организации соревнований прежде всего заботится об обеспечении максимально комфортных условий для спортсменов как для соревнований, так и для проживания. "Сегодня Тюмень – один из лидеров рейтинга наших спортивных объектов. Спасибо Тюменской области за "Жемчужину Сибири", которую построили и содержат в прекрасном состоянии", – цитирует слова Майгурова пресс-служба губернатора и добавляет, что он "поблагодарил болельщиков, которые поддерживают необходимую спортсменам атмосферу". По данным тюменских властей, за три дня соревнований в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" побывали около 10 тысяч болельщиков из разных регионов России и Белоруссии. В числе зрителей был и губернатор Александр Моор. Он отметил, что борьба на лыжне и стрельбище была жаркой. "Мы наблюдали живые эмоции, которые испытывали победители. Наш биатлон продолжает развиваться. Я уверен, что когда придет время, наши ребята и девчата вернутся на большую международную арену и покажут всем остальным настоящий уровень", – прокомментировал итоги соревнований Александр Моор. Тюменскую область на турнире PARI Кубок Содружества представляли 15 спортсменов. Виктория Сливко завоевала две серебряные награды – в спринте и гонке преследования. Александр Поварницын стал бронзовым призером в гонке преследования. Обладателями Кубка Содружества по итогам сезона 2022-2023 года стали россиянин Эдуард Латыпов и белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская.
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спорт, олимпийские игры, тюменская область, тюмень, россия, виктор майгуров, александр моор, союз биатлонистов россии (сбр)
Тюменская область, Спорт, Олимпийские игры, Тюменская область, Тюмень, Россия, Виктор Майгуров, Александр Моор, Союз биатлонистов России (СБР)
Глава СБР поблагодарил Тюмень за организацию соревнований по биатлону

Глава СБР Майгуров поблагодарил Тюмень за организацию соревнований по биатлону

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкБиатлон. Кубок Содружества.
Биатлон. Кубок Содружества. - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Биатлон. Кубок Содружества.. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 13 мар – РИА Новости. Соревнования по биатлону PARI Кубок Содружества с участием российских и белорусских биатлонистов прошли в тюменском центре "Жемчужина Сибири", президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высоко оценил уровень организации мероприятий и активность болельщиков на трибунах, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.
Майгуров отметил, что СБР при организации соревнований прежде всего заботится об обеспечении максимально комфортных условий для спортсменов как для соревнований, так и для проживания.
"Сегодня Тюмень – один из лидеров рейтинга наших спортивных объектов. Спасибо Тюменской области за "Жемчужину Сибири", которую построили и содержат в прекрасном состоянии", – цитирует слова Майгурова пресс-служба губернатора и добавляет, что он "поблагодарил болельщиков, которые поддерживают необходимую спортсменам атмосферу".
По данным тюменских властей, за три дня соревнований в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" побывали около 10 тысяч болельщиков из разных регионов России и Белоруссии. В числе зрителей был и губернатор Александр Моор. Он отметил, что борьба на лыжне и стрельбище была жаркой. "Мы наблюдали живые эмоции, которые испытывали победители. Наш биатлон продолжает развиваться. Я уверен, что когда придет время, наши ребята и девчата вернутся на большую международную арену и покажут всем остальным настоящий уровень", – прокомментировал итоги соревнований Александр Моор.
Тюменскую область на турнире PARI Кубок Содружества представляли 15 спортсменов. Виктория Сливко завоевала две серебряные награды – в спринте и гонке преследования. Александр Поварницын стал бронзовым призером в гонке преследования. Обладателями Кубка Содружества по итогам сезона 2022-2023 года стали россиянин Эдуард Латыпов и белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская.
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Тюменская областьСпортОлимпийские игрыТюменская областьТюменьРоссияВиктор МайгуровАлександр МоорСоюз биатлонистов России (СБР)
 
 
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