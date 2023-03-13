https://ria.ru/20230313/bezrabotitsa-1857445950.html

Заммэра Ефимов: уровень безработицы в Москве снизился до 0,37%

Заммэра Ефимов: уровень безработицы в Москве снизился до 0,37% - РИА Новости, 13.03.2023

Заммэра Ефимов: уровень безработицы в Москве снизился до 0,37%

Уровень безработицы в Москве продолжил снижение и на начало марта впервые с конца 2019 года опустился до 0,37%, сообщил заммэра по вопросам экономической... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T09:17

2023-03-13T09:17

2023-03-13T09:19

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0c/1830983658_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_d827b5b8976246043e7d49a6c1590297.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Уровень безработицы в Москве продолжил снижение и на начало марта впервые с конца 2019 года опустился до 0,37%, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он добавил, что с начала 2023 года число нетрудоустроенных граждан снизилось на 1,3 тысячи человек (4,5%), и сейчас в городе зарегистрированы 26,9 тысячи безработных.На начало марта в объединенном банке Центра занятости населения Москвы зафиксировано почти 400 тысяч вакансий: на одного зарегистрированного безработного приходится порядка 15 предложений о работе.Как сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития, за первые два месяца этого года наибольшее превышение принятых на работу сотрудников над уволенными было зафиксировано в сфере производства продуктов питания, в области научно-исследовательских разработок, в сфере создания программного обеспечения, а также в производстве компьютеров, оптики и электроники.

https://ria.ru/20230224/ekonomika-1853857484.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владимир ефимов (правительство москвы)