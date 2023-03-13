https://ria.ru/20230313/bezrabotitsa-1857445950.html
Заммэра Ефимов: уровень безработицы в Москве снизился до 0,37%
Заммэра Ефимов: уровень безработицы в Москве снизился до 0,37% - РИА Новости, 13.03.2023
Заммэра Ефимов: уровень безработицы в Москве снизился до 0,37%
Уровень безработицы в Москве продолжил снижение и на начало марта впервые с конца 2019 года опустился до 0,37%, сообщил заммэра по вопросам экономической... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T09:17
2023-03-13T09:17
2023-03-13T09:19
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0c/1830983658_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_d827b5b8976246043e7d49a6c1590297.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Уровень безработицы в Москве продолжил снижение и на начало марта впервые с конца 2019 года опустился до 0,37%, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он добавил, что с начала 2023 года число нетрудоустроенных граждан снизилось на 1,3 тысячи человек (4,5%), и сейчас в городе зарегистрированы 26,9 тысячи безработных.На начало марта в объединенном банке Центра занятости населения Москвы зафиксировано почти 400 тысяч вакансий: на одного зарегистрированного безработного приходится порядка 15 предложений о работе.Как сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития, за первые два месяца этого года наибольшее превышение принятых на работу сотрудников над уволенными было зафиксировано в сфере производства продуктов питания, в области научно-исследовательских разработок, в сфере создания программного обеспечения, а также в производстве компьютеров, оптики и электроники.
https://ria.ru/20230224/ekonomika-1853857484.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0c/1830983658_0:0:2134:1600_1920x0_80_0_0_c60061031b8efbb1ef653b001cc67bc4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Уровень безработицы в Москве продолжил снижение и на начало марта впервые с конца 2019 года опустился до 0,37%, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он добавил, что с начала 2023 года число нетрудоустроенных граждан снизилось на 1,3 тысячи человек (4,5%), и сейчас в городе зарегистрированы 26,9 тысячи безработных.
«
"Санкции и уход зарубежных компаний с российского отечественного рынка дали толчок для развития импортозамещения, прежде всего в сфере промышленности и ИТ-отрасли. Многие предприятия стали использовать отечественные разработки и товары, произведенные в России и дружественных странах, это привело к расширению штата и привлечению новых сотрудников", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
На начало марта в объединенном банке Центра занятости населения Москвы зафиксировано почти 400 тысяч вакансий: на одного зарегистрированного безработного приходится порядка 15 предложений о работе.
Как сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития, за первые два месяца этого года наибольшее превышение принятых на работу сотрудников над уволенными было зафиксировано в сфере производства продуктов питания, в области научно-исследовательских разработок, в сфере создания программного обеспечения, а также в производстве компьютеров, оптики и электроники.
Не дождались: Россия отразила беспрецедентный удар