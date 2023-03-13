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В Белоруссии женщину будут судить за содействие экстремистскому ресурсу - РИА Новости, 13.03.2023
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17:55 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/belorussiya-1857607482.html
В Белоруссии женщину будут судить за содействие экстремистскому ресурсу
В Белоруссии женщину будут судить за содействие экстремистскому ресурсу - РИА Новости, 13.03.2023
В Белоруссии женщину будут судить за содействие экстремистскому ресурсу
Жительницу Белоруссии будут судить за передачу признанному в стране экстремистским формированием ресурсу данных об обстановке на военных полигонах, сообщается в РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T17:55
2023-03-13T17:55
в мире
белоруссия
брестская область
генеральная прокуратура рф
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МИНСК, 13 мар - РИА Новости. Жительницу Белоруссии будут судить за передачу признанному в стране экстремистским формированием ресурсу данных об обстановке на военных полигонах, сообщается в понедельник на сайте Генпрокуратуры республики. "Прокуратура Брестской области направила в суд уголовное дело в отношении 31-летней жительницы Барановичей, которой инкриминировано содействие экстремистской деятельности", - говорится в сообщении. Поясняется, что она "в октябре 2022 года неоднократно пересылала фото- и видеоизображения с текстовыми сообщениями в бот деструктивного Telegram-канала экстремистского формирования". "Информация... содержала сведения об обстановке в регионах Российской Федерации и Республики Беларусь, а также о проводимых плановых мероприятиях на общевойсковых полигонах", - говорится в сообщении. По данным ведомства, избранную ранее в отношении обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста прокурор, направляя дело в суд, оставил без изменения. Женщине грозит до 6 лет лишения свободы.
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в мире, белоруссия, брестская область, генеральная прокуратура рф
В мире, Белоруссия, Брестская область, Генеральная прокуратура РФ
В Белоруссии женщину будут судить за содействие экстремистскому ресурсу

В Белоруссии женщину будут судить за передачу запрещенному ресурсу военных данных

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкЗдание генеральной прокуратуры Белоруссии
Здание генеральной прокуратуры Белоруссии - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Андрей Александров
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Здание генеральной прокуратуры Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 13 мар - РИА Новости. Жительницу Белоруссии будут судить за передачу признанному в стране экстремистским формированием ресурсу данных об обстановке на военных полигонах, сообщается в понедельник на сайте Генпрокуратуры республики.
"Прокуратура Брестской области направила в суд уголовное дело в отношении 31-летней жительницы Барановичей, которой инкриминировано содействие экстремистской деятельности", - говорится в сообщении.
Поясняется, что она "в октябре 2022 года неоднократно пересылала фото- и видеоизображения с текстовыми сообщениями в бот деструктивного Telegram-канала экстремистского формирования". "Информация... содержала сведения об обстановке в регионах Российской Федерации и Республики Беларусь, а также о проводимых плановых мероприятиях на общевойсковых полигонах", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, избранную ранее в отношении обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста прокурор, направляя дело в суд, оставил без изменения. Женщине грозит до 6 лет лишения свободы.
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20 января, 13:40
 
В миреБелоруссияБрестская областьГенеральная прокуратура РФ
 
 
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