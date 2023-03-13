https://ria.ru/20230313/belorussiya-1857607482.html

В Белоруссии женщину будут судить за содействие экстремистскому ресурсу

В Белоруссии женщину будут судить за содействие экстремистскому ресурсу - РИА Новости, 13.03.2023

В Белоруссии женщину будут судить за содействие экстремистскому ресурсу

Жительницу Белоруссии будут судить за передачу признанному в стране экстремистским формированием ресурсу данных об обстановке на военных полигонах, сообщается в РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T17:55

2023-03-13T17:55

2023-03-13T17:55

в мире

белоруссия

брестская область

генеральная прокуратура рф

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МИНСК, 13 мар - РИА Новости. Жительницу Белоруссии будут судить за передачу признанному в стране экстремистским формированием ресурсу данных об обстановке на военных полигонах, сообщается в понедельник на сайте Генпрокуратуры республики. "Прокуратура Брестской области направила в суд уголовное дело в отношении 31-летней жительницы Барановичей, которой инкриминировано содействие экстремистской деятельности", - говорится в сообщении. Поясняется, что она "в октябре 2022 года неоднократно пересылала фото- и видеоизображения с текстовыми сообщениями в бот деструктивного Telegram-канала экстремистского формирования". "Информация... содержала сведения об обстановке в регионах Российской Федерации и Республики Беларусь, а также о проводимых плановых мероприятиях на общевойсковых полигонах", - говорится в сообщении. По данным ведомства, избранную ранее в отношении обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста прокурор, направляя дело в суд, оставил без изменения. Женщине грозит до 6 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230120/gruppa-1846244525.html

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брестская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, белоруссия, брестская область, генеральная прокуратура рф